Один из лучших вратарей КХЛ осел в «Куньлуне». Почему мы не увидим Смита в топ-клубе?

«Куньлунь» продолжает удивлять на старте сезона. Китайско-мытищинский клуб начал регулярку с четырёх побед в пяти матчах, в том числе во встречах с двумя московскими клубами – «Спартаком» и ЦСКА. Затем последовала трёхматчевая серия поражений – «Ред Стар» дважды проиграли «Локомотиву» и ещё один раз едва не нанесли первое поражение в сезоне банде Игоря Ларионова из «Торпедо», ведя в счёте до третьего периода.

Сегодня драконы вернулись на победную поступь – подопечные Виктора Игнатьева выстояли во время гостевого матча с хабаровским «Амуром», отыгравшись под занавес основного времени и заработав два очка по итогам серии послематчевых бросков. Выстояли – потому что в створ ворот «Куньлуня» игроками дальневосточного клуба было нанесено 57 бросков, из которых точным стал всего один.

Настоящим героем «Ред Стар» в этом матче стал 34-летний голкипер команды Джереми Смит. И это уже не первое его подобное выступление в нынешнем сезоне, хотя и самое выдающееся. Попотеть Смиту приходится в каждой игре – во встречах со «Спартаком» и ЦСКА и в одном из матчей с «Локомотивом» на его счету 40, 48 и 41 сейв соответственно. Немного «отдохнуть» ему удалось только в противостоянии с «Сочи», когда Джереми потащил все 29 бросков южан. «Джереми Смит в каждой игре нас выручает. В случае победы на 90% наш лучший игрок — вратарь», — так прокомментировал игру голкипера наставник «Куньлуня» Виктор Игнатьев.

На сегодняшний день Смит является одним из лучших вратарей лиги по всем показателям. По проценту отражённых бросков (96,4) он уступает только Андрею Шутову из «Барыса» (96,7) и сегодняшнему визави Дмитрию Лозебникову из «Амура (96,9). При этом по воротам Джереми бросков нанесли больше, чем по воротам Шутова и Лозебникова, вместе взятых – 222 против 189 (92+97). По коэффициенту надёжности Смита опережают всего восемь вратарей, а из тех, кто провёл как минимум столько же матчей, сколько и Джереми (пять), всего один – Илья Коновалов из «Динамо», которого тестировали на прочность только 110 раз.

Такой эффективный вратарь, который привык постоянно находиться под ударом, мог бы пригодиться многим топ-клубам КХЛ с кубковыми амбиции. Да и для самого Смита это была бы отличная возможность заявить о себе во всеуслышание – всё-таки внимание к успехам «Куньлуня» далеко не такое пристальное, как к любой из российских команд. Тем более в 34 года, когда шансов выиграть крупный трофей остаётся уже не так много.

Джереми Смит в матче с ЦСКА Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

На это и указал один из телеграм-каналов, однако официальный аккаунт «Ред Стар», который в медиаполе действует порой даже интереснее, чем команда «драконов» на льду, поспешил объяснить, почему уход Смита из «Куньлуня» в ближайшее время является невозможным: «Его четырёхлетний карантин под натурализацию для национальной команды Китая завершён, но ведь его ещё оформить надо по всем нормам ИИХФ. Кроме того, дедлайн переходов в КХЛ намечен на конец декабря, тогда как Смиту в феврале железно надо быть на олимпийской квалификации в составе сборной. Никто его до тех пор, конечно же, не отпустит.

Да и в целом, знаете ли, Смит в «Куньлуне» — это и про верность команде и стране тоже. Джереми был счастлив за своего друга Шимона Грубеца, выигравшего Кубок Гагарина с одной из команд КХЛ, но у него совершенно свой путь. Смитти — ветеран, связавший себя с Китаем, он сыграл на Олимпийских играх и более всех остальных легионеров продвинулся в изучении китайского языка. Он наслаждается карьерой. И ловит шайбы. Тем и живёт», — гласит заявление «драконов».

О каком карантине идёт речь? Согласно правилам ИИХФ, игрок имеет право сменить спортивное гражданство. Если он ранее не играл за сборную под эгидой федерации, то на это потребуется два года, а если играл – то четыре. Смит был голкипером молодёжной сборной США на ЧМ-2008, поэтому ему пришлось пройти четырёхлетний путь для легитимизации его игры за сборную Китая (в качестве исключения Джереми сыграл за Поднебесную на домашней Олимпиаде).

Игра в «Куньлуне» — важное условие этой процедуры: «Игрок имеет право сменить сборную, если он является гражданином выбранной страны; если в течение четырёх лет подряд он участвовал в соревнованиях своей новой страны, не переходил в клубы других стран, не играл в других странах и не играл за предыдущую сборную в течение этого периода; если у него есть международная трансферная карта, подтверждающая переход в национальную ассоциацию новой страны, которая была одобрена и датирована по крайней мере за четыре года до начала соревнований ИИХФ, в которых игрок желает принять участие», — гласят правила Международной федерации.

Свой выбор Джереми – он же благодаря новому паспорту Шимисы Цзежуйми – сделал несколько лет назад. Поэтому в другом клубе, по крайней мере в этом сезоне, мы его не увидим.