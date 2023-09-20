«Я был опустошён, не мог дышать». Якупов рассказал всё об НХЛ

Что пошло не так в «Эдмонтоне», кто из тренеров не нравился и за что Дубник назвал его идиотом.

Вторая часть занимательного интервью Наиля Якупова для подкаста Dropping the gloves. Рассказал всё об НХЛ — что пошло не так в «Эдмонтоне», об отношениях с тренерами, как в «Сент-Луисе» прочувствовал психологию победителей, о наезде Девана Дубника, воине Маккинноне и советах молодёжи.

«Не хочу винить тренеров, что не играю в НХЛ. Но некоторые мне не нравились»

— Первый сезон ты хорошо играл.

— Был лучшим снайпером команды.

— Да, очень успешный сезон. И это в хоккейной Мекке, «Эдмонтоне». Тебе было весело?

— Я ещё про Крюгера забыл ответить. Очень хороший человек. Мне было важно иметь близкого человека не только в хоккее, но и вообще по жизни. Мы много общались, он учил меня всяким мелочам. Думаю, даже когда он злился на меня, то ничего не говорил. То есть я мог допускать ошибки в матче, но он старался сохранять во мне эту радость. Ральф давал мне много времени, ставил на большинство, не тасовал звенья. Он был больше, чем просто тренером. У нас было много собраний, иногда он приходил на командные вечеринки, разговаривал с ребятами под бокал вина. Держал себя наравне со всеми — игроками, персоналом, Джоуи Моссом (речь о легендарном сервисмене «Эдмонтона» с синдромом Дауна. — Прим. «Чемпионата»).

Я туда переехал с семьёй, в первом сезоне жил с мамой, в Эдмонтоне четыре года жил с семьёй. Лет в 20–22 уже чувствовал, что мне нужно больше свободы, но ничего не говорил. Это давило. Например, возвращаешься домой после плохого матча — ты и так проиграл, играл как дерьмо, а дома родные, тоже кто-то может что-то сказать об игре. Мама не говорила, но с папой мы иногда обсуждали матчи. В общем, иногда мне хотелось исчезнуть в своей комнате, побыть одному. Я не говорю, что родные делали мне что-то плохое, нет. Просто хотелось больше самостоятельности. Может, если бы я был сам по себе, всё сложилось бы иначе. Не знаю. Потому что я чувствовал давление отовсюду. Они старались помочь, просто иногда хотелось побыть наедине.

Наиль Якупов Фото: Jacob Kupferman/Zuma/ТАСС

— Крюгера уволили после того сезона, потом были Икинс, Маклеллан, Нельсон. Четыре тренера за три года! Я играл с Михаилом Григоренко и не раз говорил, что это талант мирового уровня. У него были невероятные руки, он мог забивать когда угодно. Я считаю, ему загубили карьеру, потому что слишком быстро подтянули его в НХЛ, и у нас в «Баффало» тоже часто менялись тренеры. Как думаешь, эта постоянная смена тренеров затормозила твоё развитие?

— Не хочу винить тренеров или генменеджеров в том, что не играю в НХЛ. Но некоторые тренеры мне, если честно, не нравились. Да, когда люди постоянно меняются, не знаешь, кому доверять, не можешь им открыться.

По поводу Ральфа я удивился. Мы ещё летом общались, он спрашивал про русских ребят, которых рассматривает «Эдмонтон». А потом бах, и через пару недель его уволили. Я ему звоню — что происходит? Он в Швейцарии тогда был, когда ему позвонил Мактавиш и сказал, что он уволен. Тогда он мне сказал, что не знает, что происходит. Но, наверное, у них были какие-то серьёзные разногласия, однако всё случилось очень быстро. Потом пришёл Даллас Икинс… (смеётся).

Даллас Икинс Фото: JASON FRANSON/AP/ТАСС

«Я был опустошён и подавлен, даже дышать не мог»

— А потом Маклеллан, столько тренеров, что сложно расти.

— Да, столько тренеров и генменеджеров, с ума сойти!

— И ты играл с Макдэвидом, Холлом, Ньюджем, у вас были невероятные игроки. Когда ты начал думать — бесит, хочу домой, не этого я хотел. Ты говорил, что в России тебе было весело, что на драфте ты просто хотел потусить с друзьями. Был такой момент, когда подумал — мне это не нравится, это отстой?

— Во втором или третьем матче второго сезона я не попал в состав. Мы играли дома с «Виннипегом», помню этот момент. Вбрасывание в нашей зоне, они выиграли, и Труба бросает в касание, а я не оказался на линии броска. Не помню уж почему — пытался смухлевать или испугался. Они забили, меня посадили на лавку, а на следующий матч меня не поставили в состав. Я был опустошён и подавлен, даже дышать не мог. Я переживал, лишился энергии, импульса, потерял контроль.

Мы с агентом об этом говорили, он сказал, что надо просить обмена. Мы не стали этого делать, но с того момента наши отношения с Далласом Икинсом закончились. Я ему просто не нравился.

Что об этой ситуации говорил сам Икинс: Икинс: у меня нет конфликта с Якуповым

— Он говорил, почему? Типа ты должен вставать на линии броска, лучше играть в обороне?

— Говорил — оборона, оборона, оборона. Не хочу ошибиться, но он орал на меня, спрашивал, почему я делаю так, а не иначе. Но он не учил. Если игрок делает что-то не так, надо ему объяснить. Мы шли на последнем месте, не попали в плей-офф. Мне казалось, он просто на меня взъелся. Иногда я смотрел матчи с трибун с помощником тренера, он что-то записывал на листочке. Но он не учил меня играть, странный мужик.

— А Тейлор Холл что-то говорил? Он был лидером команды.

— Помню, кто-то мне что-то говорил, поддерживал. Мы много проигрывали, все и так злились, замыкались в себе, хотели после матчей просто ехать домой. Мы пять матчей могли проиграть, потом выиграть один, и все радовались. Ура, мы выиграли матч! А потом снова серия поражений. С ума сойти!

Знаю, что некоторые очень старались. Ветераны — Мэтт Хендрикс, например, до этого играл в «Вашингтоне», бился в плей-офф. Или Бойд Гордон, он в меньшинстве бросался зубами на шайбы, вечно был переломанным. Они держали речи в раздевалке, их достало постоянно проигрывать. Райан Смит, который проиграл финал Кубка Стэнли «Каролине», тоже старался что-то говорить.

Но ребята, которые не играли в сильных командах и не знают вкус побед, не знали, что делать и что говорить. Эббс, Холлзи, Ньюдж тогда тоже были молодыми. Они набирали много очков, жили в Канаде, все их любили, они делали всё, что могли на тот момент. Большего сделать они просто не могли. Не знаю уж, в плохой команде дело или плохом тренере. Думаю, у нас был неправильный тренер. В молодости я говорил себе, что не буду винить тренера. Но тот тренер мне не нравился.

«Сент-Луис» был не похож на «Эдмонтон», там был менталитет победителя»

— В «Сент-Луисе» было по-другому?

— Совсем по-другому. Команда была постарше, надо отдать должное Тарасенко, он мне первым позвонил. И у них там Шварц, Пьетранджело, эти парни постоянно играют в плей-офф. Перед ними стояла задача не выйти в плей-офф, а пройти там как можно дальше.

И тренировал там Хичкок. Впервые я его увидел на последнем выставочном матче, когда пошёл в тренерскую знакомиться с тренерами. Хич сидел и двумя руками лопал попкорн. С ума сойти! Я ему руку протягиваю — Наиль. А он руки вытер — а, Наиль, добро пожаловать! Было очень смешно.

Все ненавидели Хича, но его система работала. Он — известный тренер, с большим опытом, надо отдать ему должное. Но, конечно, «Эдмонтон» и «Сент-Луис» в то время — две совершенно разные команды.

Наиль Якупов Фото: Billy Hurst/Zuma/ТАСС

— В чём разница?

— С едой, отелями, перелётами у всех клубов в НХЛ всё отлично. Я говорю о тренировках, системе, разборах видео. Лидеры могли закуситься с тренером по каким-то вопросам, в «Сент-Луисе» был менталитет победителя, там иначе разговаривали на льду, бились друг за друга. Это тяжело объяснить, просто чувствуешь разницу, когда переходишь из команды, которая давно не попадала в плей-офф, в команду, которая бьётся за Кубок Стэнли. И в «Сент-Луисе» игроки были постарше, в «Эдмонтоне» мы молодёжью мало что могли сделать. В локаутный сезон почти попали в плей-офф, но не попали.

Организация в «Эдмонтоне» была великолепной, они всё делали для игроков. Думаю, в Канаде везде так. Если там играешь, то живёшь шикарно. К тому же, когда ты молод — ух! Жаль, что я в то время был стеснительным и плохо говорил по-английски.

«Макдэвид набирает больше очков, но Маккиннон — воин. Оба нереальные»

— Лучший игрок, с которым ты играл в НХЛ?

— Я с Коннором играл, он номер один. Назову ещё Натана Маккиннона, они оба нереальные. Коннор набирает больше очков, но Маккиннон — боец, воин, даже на тренировке. Первым выходил на лёд, постоянно катался с вратарями за 40 минут до начала тренировки. И я с ним. Он бросает не просто ради броска, а чтобы забить. Если он отрабатывает выход один в одного, то хочет обыграть игрока. Если вдвоём против двоих, то усадить его на лёд и забить. Он бьётся, хитует, а если что-то идёт не так и у него не получается обыграть один на один — обычно Тайсона Бэрри — он потом говорил — ты у меня ещё попляшешь, в следующий раз я точно забью. И он это на полном серьёзе говорил. Мог и тренеру сказать, что надо сделать.

Натан Маккиннон Фото: Matthew Stockman/Getty Images

— Было видно, что он возьмёт Кубок Стэнли? В этом разница между ним и Холлом.

— Холлзи — отличный парень, мастер. Но Маккиннон хочет любой момент использовать даже не на 100, а на 300%. И так во всём. Мальцев рассказывал, как Маккиннон ему на тренировках говорил, что надо быть лучше, показывал, как надо делать, не терять шайбу на синей линии и так далее. Холлзи был занят своим делом, мне особо ничего не говорил. А мне, может, нужно было послушать ребят вроде Эберле, Холла или Ньюджа, когда у меня были плохие моменты. Они могли что-то сказать, но ничего особенного, не объясняли деталей, что конкретно мне надо делать.

«Был зол и подписал клюшки не «Якупов», а «Уши Дубника»

— Мы тебя по полной загрузили, сейчас будут вопросы полегче.

— Да нормально. Я старался честно отвечать, никого не обвинять. Ой, а дайте ещё сказать про то, что обо мне сказал Деван Дубник!

— Кто не знает, Дубник сказал, что Наиль — полный идиот, потому что при отработке броска c отрицательного угла его шайбы летали прямо возле моего уха, потому что он пытался попасть мне в локоть.

— Это забавно, что я вообще не помню этот момент. Я постоянно работал с вратарями после тренировок и всегда хотел забить гол. Знаю, что пару раз попадал ему в голову… Но, кажется, он говорил об упражнении. Может, однажды я в него попал, он начал кричать, я снова в него попал. Второй раз, наверное, уже специально. А потом он схватил клюшку, как гитару, и пытался меня ударить (смеётся). Мы типа подрались немного.

Но потом всё было нормально. Не скажу, что мы прямо друзьями были, но я со всеми старался хорошо общаться. На следующий день мы болтали как ни в чём не бывало, после сезона зависали вместе в баре, он с женой подвозил меня до дома. Бывает, что ты попадаешь в партнёра на тренировке. Ну, попал в него пару раз, но потом у нас с ним всё нормально было. Я ни разу не слышал, чтобы он называл меня идиотом. Наверное, понимал, что я молодой парень и не специально. А 10 лет спустя — бум, он рассказывает это, как будто мы друг друга ненавидели.

Я когда прочитал это, как раз заказывал клюшки. И решил, что подпишу их не «Якупов», а «Уши Дубника» (смеётся). Я был очень зол, хотел даже написать ему. Потому что мне все писали, спрашивали, что происходит, что там было? Я думал, он нормальный парень и что у нас с ним всё хорошо было, а потом он такое говорит. Да и пофигу.

Деван Дубник Фото: Joel Auerbach/Getty Images

— Я играл с Хенриком Лундквистом, возможно, лучшим вратарём в НХЛ. И ему можно было по ушам бросать, куда угодно — ему всё равно было.

— Это хорошие вратари. В «Колорадо» я старался побольше времени проводить на льду с Нэйтом, часто выходил с ним на тренировки вратарей. И Варламов с Бернье знали, что когда бросаешь на чистом льду, то шайба полетит с большой силой. Потом извинялся перед Варли, а он говорил — да всё нормально, продолжай работать. В этом разница между вратарями, которые хотят ударить тебя клюшкой, и теми, кто сосредоточены на своих вещах. Конечно, если бы я так несколько раз подряд бросил, он был меня убил, но такого никогда не случалось. Это же твоя работа — ловить шайбу! Я пытался ему это сказать, когда это случилось, но ладно.

«Однажды дрался в НХЛ, но дракой это не назвать. Меня чуть не убили»

— Ладно, перейдём к весёлым вопросам. На кого из знаменитостей ты западал?

— Не помню имя… Мэри Робби? Марго Робби, точно!

— По какой североамериканской еде скучаешь?

— По начос с мясом и сыром. Здесь начос есть, но нет ресторанов, где их подают с разными соусами — мясным, сырным, халапеньо.

— Любимые партнёры по звену в НХЛ?

— Во-первых, Коннор. И Дерек Рой, 100%. Мы с ним в первом звене играли, он мне контракт на $ 5 млн обеспечил (смеётся).

Наиль Якупов и Коннор Макдэвид Фото: Christopher Szagola/Zuma/ТАСС

— Против какого защитника было сложнее всего играть?

— Против Пьетранджело.

— Любимое место для отпуска?

— Сейчас Дубай. Там хорошо. Иногда жарко, в июле кажется, что люди там просто купаются и писают.

— Какой хоккейный совет дашь детям, которые хотят улучшить свою игру?

— Не забивайте голову лишней информацией, просто играйте и получайте удовольствие. Конечно, надо пахать, правильно питаться, спать, работать с хорошими тренерами. Но не позволяйте разным людям и мыслям забивать себе голову. Помните — хоккей — это ещё не вся жизнь и не главная её часть. У вас есть семья, друзья, надо освободить голову и просто наслаждаться. Если начнёшь забивать себе голову всякими вещами, будет непросто делать всё правильно и ничего не получится.

Наиль Якупов Фото: Dan Riedlhuber/Zuma/ТАСС

— Хотел бы получить такой совет лет в 17?

— Да, 100%. Я стараюсь работать с психологом, только начал. Но нельзя за пару раз всё проработать. С головой надо работать. Плохо, когда в голове слишком много мыслей, иногда даже спать не можешь. Я пытался работать и в НХЛ над этим, но у меня в одно ухо влетало, из другого вылетало. К тому же на английском сложнее всё понимать.

— Ты дрался когда-нибудь?

— Нет. Было однажды в ОХЛ, но дракой это не назвать, меня там чуть не убили. А сейчас я даже не могу драться, потому что в том году сломал палец, была неудачная операция, я пропустил четыре месяца, почти весь сезон.

— Что выберешь — быть первым номером драфта или один раз попасть на Матч звёзд в шутку, чтобы над тобой там все смеялись?

— Я бы выбрал Матч звёзд. И пусть бы надо мной шутили. А что, над тобой там смеялись?

— Игроки отлично отнеслись, а все остальные надо мной насмехались, особенно пресса. Но ничего, зато теперь у меня подкаст, и я могу с тобой поговорить.