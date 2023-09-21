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Расписание спортивных матчей 22 сентября 2023 года — live-трансляции, результаты, кто сыграет

10 топ-матчей пятницы: шанс Головина оторваться, а «Автомобилиста» — выиграть не дома
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 22 сентября
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Расписание на 22 сентября: КХЛ, европейские чемпионаты, предсезонка в баскетболе и регби.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Автомобилист», чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: начнёт ли «Автомобилист» побеждать в гостях?

Команда Николая Заварухина начала регулярный чемпионат далеко не так ярко, как это от неё ожидалось. Многие звёздные форварды клуба играют ниже возможностей, голы даются с трудом, из шести матчей на выезде выигран лишь один – с «Сибирью» (6:1). Для главного тренера «Автомобилиста», воспитанника уфимского хоккея, это будет очень принципиальная игра.

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»

Фото: hcsalavat.ru

🏀 17:00: УНИКС — «Пари Нижний Новгород», Суперкубок Единой лиги ВТБ, 1/4 финала

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/4 финала
22 сентября 2023, пятница. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: подтвердит ли свой чемпионский статус УНИКС?

Команды встречались совсем недавно в рамках полуфинала Кубка Кондрашина и Белова. УНИКС оказался сильнее со счётом 84:75. В Единой лиге сезона-2022/2023 команды встречались четырежды, и во всех встречах побеждала казанская команда, которая в итоге стала чемпионом всего сезона. Подтвердит ли свой статус фаворит УНИКС или нижегородцам удастся провернуть первый сюрприз турнира?

УНИКС — «Пари Нижний Новгород»

УНИКС — «Пари Нижний Новгород»

Фото: unics.ru

🏉 18:45: Аргентина — Самоа, Кубок мира по регби, 3-й тур

Регби. КМ-2023 . Группа D. 3-й тур
22 сентября 2023, пятница. 18:45 МСК
Аргентина
Не начался
Самоа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли островитяне вырваться на первое место?

В квинтете D борьба за выход в плей-офф только-только начинает разгоняться. Англичане выиграли два матча, но набрали не максимальные десять очков, а девять, и оставили шанс опередить себя сборной крошечного Самоа. Но легко островитянам не будет: их соперником станет Аргентина. Команда из топ-10 мирового рейтинга прямо сейчас имеет удручающий ноль в турнирной таблице и сделает всё, чтобы набрать первые очки и включиться наконец-то в борьбу за выход из группы.

Сборная Самоа

Сборная Самоа

Фото: Jan Kruger/Getty Images

🏒 19:30: «Динамо» Минск — «Витязь», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья серия поражений прервётся?

Минчане ярко начали сезон, забросив 11 шайб в двух матчах. Семь из них пришлись на балашихинский выезд, после чего «Витязю» даже пришлось раздавать бесплатные билеты. Правда, «Динамо» играет не лучше разгромленного оппонента: у них пятиматчевая серия поражений, у «Витязя» – шестиматчевая. Однако в этот раз кто-то точно закончит игру в хорошем настроении.

«Динамо» Минск

«Динамо» Минск

Фото: hcdinamo.by

⚽️ 19:30: «КАМАЗ» — «Торпедо», Мелбет Первая лига, 11-й тур

Россия - Мелбет Первая лига . 11-й тур
22 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Торпедо» станет ещё ближе к РПЛ?

Опустившееся в прошлом сезоне из РПЛ в Первую лигу «Торпедо» рвётся обратно. Команда занимает четвёртое место после десяти туров, отставая от лидера – «Алании» — всего на три очка. У чёрно-белых отличный для Первой лиги состав, поэтому клуб обязан решать задачу по выходу в РПЛ. Впереди – выезд к «КАМАЗу». Команда из Набережных Челнов идёт в середине таблицы, на четыре очка отставая от «Торпедо». Не самый простой соперник для автозаводцев. Но для того, чтобы выйти в РПЛ, необходимо побеждать стабильно. Хорошая проверка для команды Жозепа Клотета.

«Торпедо»

«Торпедо»

Фото: torpedo.ru

🏀 20:00: «Зенит» — «Бешикташ», Суперкубок Единой лиги ВТБ, 1/4 финала

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/4 финала
22 сентября 2023, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Бешикташ
Стамбул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: навяжет ли интригу в матче турецкий аутсайдер?

Нельзя обманываться известным названием клуба — «Бешикташ» переживает не лучшие времена. В прошлом сезоне команда заняла лишь 14-е место в чемпионате Турции. «Зенит», в свою очередь, занял четвёртое место в Единой лиге, уступив в полуфинале УНИКСу, а затем – ЦСКА в серии за третье место. Команды встречались в последний раз в 2015 году в рамках Еврокубка. Среди четырёх матчей петербургской команде удалось выиграть лишь один.

«Зенит»

«Зенит»

Фото: bc-zenit.com

⚽️ 21:30: «Штутгарт» — «Дармштадт 98», Бундеслига, 5-й тур

Германия - Бундеслига . 5-й тур
22 сентября 2023, пятница. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Не начался
Дармштадт 98
Дармштадт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отличный старт «Штутгарта» в Бундеслиге продлится?

«Штутгарт» — один из лидеров чемпионата Германии. После четырёх туров у команды Себастьяна Хёнеса девять очков. Всего на одно очко «Штутгарт» отстаёт от лидеров – «Байера» и «Баварии». К счастью для клуба, следующий соперник – «Дармштадт 98». Команда только вышла в Бундеслигу, пока что ей тяжело на элитном уровне. У «Дармштадта» одно очко и предпоследнее, 17-е место. Хороший шанс для «Штутгарта» продлить отличный старт сезона.

«Штутгарт»

«Штутгарт»

Фото: Adam Pretty/Getty Images

⚽️ 21:45: «Лечче» — «Дженоа», Серия А, 5-й тур

Италия - Серия А . 5-й тур
22 сентября 2023, пятница. 21:45 МСК
Лечче
Лечче
Не начался
Дженоа
Генуя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сказка «Лечче» на старте сезона не случайна?

«Лечче» неожиданно идёт в группе лидеров Серии А. У команды восемь очков после четырёх туров и четвёртое место. Сенсационное начало от скромного клуба. Впереди – домашняя игра с «Дженоа» Альберто Джилардино. Есть все шансы набрать три очка и продолжить успешную серию. Хотя генуэзцы также стартовали неплохо: есть победа над «Лацио» и ничья с «Наполи». Ожидается интересная встреча, несмотря на не самую громкую вывеску.

«Лечче»

«Лечче»

Фото: Marco Rosi/Getty Images

⚽️ 22:00: «Алавес» — «Атлетик», Примера, 6-й тур

Испания - Примера . 6-й тур
22 сентября 2023, пятница. 22:00 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Атлетик» подтянется к лидирующей тройке?

«Атлетик» в последние годы традиционно борется за высокие места. Получается не всегда успешно, но амбиции не меняются. В текущем чемпионате у басков 10 очков после пяти туров и четвёртое место. Отставание от лидирующего «Реала» — пять очков. Чтобы подтянуться к мадридцам, «Атлетику» нужно обыграть в гостях «Алавес». Не самый сложный соперник. Наберёт команда Эрнесто Вальверде три очка?

«Атлетик»

«Атлетик»

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

⚽️ 22:00: «Монако» — «Ницца», Лига 1, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция - Лига 1 . 6-й тур
22 сентября 2023, пятница. 22:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Ницца
Ницца
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Монако» Головина упрочит лидерство в Лиге 1?

«Монако» — лидер чемпионата Франции. После пяти туров у монегасков 11 очков. «ПСЖ» отстаёт на три балла! Впереди у команды Александра Головина домашняя встреча с «Ниццей». Непростой соперник. Но если «Монако» выиграет, то упрочит лидерство. В прошлом туре Головин забил гол и отдал ассист. Получится у россиянина отметиться полезными действиями снова?

«Монако»

«Монако»

Фото: asmonaco.com

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