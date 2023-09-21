10 топ-матчей пятницы: шанс Головина оторваться, а «Автомобилиста» — выиграть не дома

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Время в материале указано по Москве.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Автомобилист», чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 сентября 2023, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: начнёт ли «Автомобилист» побеждать в гостях?

Команда Николая Заварухина начала регулярный чемпионат далеко не так ярко, как это от неё ожидалось. Многие звёздные форварды клуба играют ниже возможностей, голы даются с трудом, из шести матчей на выезде выигран лишь один – с «Сибирью» (6:1). Для главного тренера «Автомобилиста», воспитанника уфимского хоккея, это будет очень принципиальная игра.

«Салават Юлаев» — «Автомобилист» Фото: hcsalavat.ru

🏀 17:00: УНИКС — «Пари Нижний Новгород», Суперкубок Единой лиги ВТБ, 1/4 финала

Интрига: подтвердит ли свой чемпионский статус УНИКС?

Команды встречались совсем недавно в рамках полуфинала Кубка Кондрашина и Белова. УНИКС оказался сильнее со счётом 84:75. В Единой лиге сезона-2022/2023 команды встречались четырежды, и во всех встречах побеждала казанская команда, которая в итоге стала чемпионом всего сезона. Подтвердит ли свой статус фаворит УНИКС или нижегородцам удастся провернуть первый сюрприз турнира?

УНИКС — «Пари Нижний Новгород» Фото: unics.ru

🏉 18:45: Аргентина — Самоа, Кубок мира по регби, 3-й тур

Интрига: смогут ли островитяне вырваться на первое место?



В квинтете D борьба за выход в плей-офф только-только начинает разгоняться. Англичане выиграли два матча, но набрали не максимальные десять очков, а девять, и оставили шанс опередить себя сборной крошечного Самоа. Но легко островитянам не будет: их соперником станет Аргентина. Команда из топ-10 мирового рейтинга прямо сейчас имеет удручающий ноль в турнирной таблице и сделает всё, чтобы набрать первые очки и включиться наконец-то в борьбу за выход из группы.

Сборная Самоа Фото: Jan Kruger/Getty Images

🏒 19:30: «Динамо» Минск — «Витязь», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чья серия поражений прервётся?

Минчане ярко начали сезон, забросив 11 шайб в двух матчах. Семь из них пришлись на балашихинский выезд, после чего «Витязю» даже пришлось раздавать бесплатные билеты. Правда, «Динамо» играет не лучше разгромленного оппонента: у них пятиматчевая серия поражений, у «Витязя» – шестиматчевая. Однако в этот раз кто-то точно закончит игру в хорошем настроении.

«Динамо» Минск Фото: hcdinamo.by

⚽️ 19:30: «КАМАЗ» — «Торпедо», Мелбет Первая лига, 11-й тур

Интрига: «Торпедо» станет ещё ближе к РПЛ?

Опустившееся в прошлом сезоне из РПЛ в Первую лигу «Торпедо» рвётся обратно. Команда занимает четвёртое место после десяти туров, отставая от лидера – «Алании» — всего на три очка. У чёрно-белых отличный для Первой лиги состав, поэтому клуб обязан решать задачу по выходу в РПЛ. Впереди – выезд к «КАМАЗу». Команда из Набережных Челнов идёт в середине таблицы, на четыре очка отставая от «Торпедо». Не самый простой соперник для автозаводцев. Но для того, чтобы выйти в РПЛ, необходимо побеждать стабильно. Хорошая проверка для команды Жозепа Клотета.

«Торпедо» Фото: torpedo.ru

🏀 20:00: «Зенит» — «Бешикташ», Суперкубок Единой лиги ВТБ, 1/4 финала

Интрига: навяжет ли интригу в матче турецкий аутсайдер?

Нельзя обманываться известным названием клуба — «Бешикташ» переживает не лучшие времена. В прошлом сезоне команда заняла лишь 14-е место в чемпионате Турции. «Зенит», в свою очередь, занял четвёртое место в Единой лиге, уступив в полуфинале УНИКСу, а затем – ЦСКА в серии за третье место. Команды встречались в последний раз в 2015 году в рамках Еврокубка. Среди четырёх матчей петербургской команде удалось выиграть лишь один.

«Зенит» Фото: bc-zenit.com

⚽️ 21:30: «Штутгарт» — «Дармштадт 98», Бундеслига, 5-й тур

Интрига: отличный старт «Штутгарта» в Бундеслиге продлится?

«Штутгарт» — один из лидеров чемпионата Германии. После четырёх туров у команды Себастьяна Хёнеса девять очков. Всего на одно очко «Штутгарт» отстаёт от лидеров – «Байера» и «Баварии». К счастью для клуба, следующий соперник – «Дармштадт 98». Команда только вышла в Бундеслигу, пока что ей тяжело на элитном уровне. У «Дармштадта» одно очко и предпоследнее, 17-е место. Хороший шанс для «Штутгарта» продлить отличный старт сезона.

«Штутгарт» Фото: Adam Pretty/Getty Images

⚽️ 21:45: «Лечче» — «Дженоа», Серия А, 5-й тур

Интрига: сказка «Лечче» на старте сезона не случайна?

«Лечче» неожиданно идёт в группе лидеров Серии А. У команды восемь очков после четырёх туров и четвёртое место. Сенсационное начало от скромного клуба. Впереди – домашняя игра с «Дженоа» Альберто Джилардино. Есть все шансы набрать три очка и продолжить успешную серию. Хотя генуэзцы также стартовали неплохо: есть победа над «Лацио» и ничья с «Наполи». Ожидается интересная встреча, несмотря на не самую громкую вывеску.

«Лечче» Фото: Marco Rosi/Getty Images

⚽️ 22:00: «Алавес» — «Атлетик», Примера, 6-й тур

Интрига: «Атлетик» подтянется к лидирующей тройке?

«Атлетик» в последние годы традиционно борется за высокие места. Получается не всегда успешно, но амбиции не меняются. В текущем чемпионате у басков 10 очков после пяти туров и четвёртое место. Отставание от лидирующего «Реала» — пять очков. Чтобы подтянуться к мадридцам, «Атлетику» нужно обыграть в гостях «Алавес». Не самый сложный соперник. Наберёт команда Эрнесто Вальверде три очка?

«Атлетик» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

⚽️ 22:00: «Монако» — «Ницца», Лига 1, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Монако» Головина упрочит лидерство в Лиге 1?

«Монако» — лидер чемпионата Франции. После пяти туров у монегасков 11 очков. «ПСЖ» отстаёт на три балла! Впереди у команды Александра Головина домашняя встреча с «Ниццей». Непростой соперник. Но если «Монако» выиграет, то упрочит лидерство. В прошлом туре Головин забил гол и отдал ассист. Получится у россиянина отметиться полезными действиями снова?