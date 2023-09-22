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ЦСКА и СКА не попадают в плей-офф, «Витязь» продолжает тонуть. Итоги дня в КХЛ

22 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось всего две игры. Подводим их итоги.

В Уфе «Салават», имевший серию из трёх побед подряд, принимал «Автомобилист», который последние три матча проиграл. Встреча получилась абсолютно нерезультативной, при этом на двоих команды нанесли лишь чуть больше 50 бросков в створ. Евгений Аликин со своей работой справился без помарок, а вот Александр Самонов один раз всё же капитулировал. Автором единственной шайбы стал 19-летний нападающий «Автомобилиста» Владислав Раздьяконов, грамотно подставивший клюшку под бросок Владислава Леонтьева в середине второго периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

1:0 – скупая, но важная победа для «Автомобилиста», который смог прервать серию неудач.

Ещё более печальная серия прервалась в Минске у местного «Динамо». Команда Дмитрия Квартальнова проиграла пять встреч подряд, но тут в гости пожаловал аутсайдер Запада «Витязь». Впрочем, гости из Подмосковья без боя не сдались. Они открыли счёт на 16-й минуте, а на 52-й сумели его сравнять. Но даже очком «Витязю» сегодня разжиться было не суждено. Роковым стало удаление Дерека Барака, которое на 56-й минуте реализовал Владислав Кодола. 3:2, «Динамо» одержало долгожданную победу и вернулось в восьмёрку конференции, вытеснив оттуда ЦСКА. И теперь сложилась поистине уникальная ситуация для нашего хоккея последних лет: обе армейские команды прямо сейчас не попадают в плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 23 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2023, суббота. 10:00 МСК Амур Хабаровск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК Спартак Москва Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК Лада Тольятти Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2