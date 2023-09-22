ЦСКА и СКА не попадают в плей-офф, «Витязь» продолжает тонуть. Итоги дня в КХЛ

22 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось всего две игры. Подводим их итоги.
В Уфе «Салават», имевший серию из трёх побед подряд, принимал «Автомобилист», который последние три матча проиграл. Встреча получилась абсолютно нерезультативной, при этом на двоих команды нанесли лишь чуть больше 50 бросков в створ. Евгений Аликин со своей работой справился без помарок, а вот Александр Самонов один раз всё же капитулировал. Автором единственной шайбы стал 19-летний нападающий «Автомобилиста» Владислав Раздьяконов, грамотно подставивший клюшку под бросок Владислава Леонтьева в середине второго периода.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
1:0 – скупая, но важная победа для «Автомобилиста», который смог прервать серию неудач.
Ещё более печальная серия прервалась в Минске у местного «Динамо». Команда Дмитрия Квартальнова проиграла пять встреч подряд, но тут в гости пожаловал аутсайдер Запада «Витязь». Впрочем, гости из Подмосковья без боя не сдались. Они открыли счёт на 16-й минуте, а на 52-й сумели его сравнять. Но даже очком «Витязю» сегодня разжиться было не суждено. Роковым стало удаление Дерека Барака, которое на 56-й минуте реализовал Владислав Кодола. 3:2, «Динамо» одержало долгожданную победу и вернулось в восьмёрку конференции, вытеснив оттуда ЦСКА. И теперь сложилась поистине уникальная ситуация для нашего хоккея последних лет: обе армейские команды прямо сейчас не попадают в плей-офф.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матчи 23 сентября
- 23 сентября 2023
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01:00
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00:30
- 22 сентября 2023
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23:50
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23:35
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23:26
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23:18
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23:09
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23:00
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22:53
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22:47
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22:37
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22:20
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22:16
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22:10
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22:00
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21:51
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21:38
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21:25
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21:14
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21:06
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21:00
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20:50
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20:35
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20:18
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19:55
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19:37
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19:12
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18:55
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18:35
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18:18
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17:57
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17:35
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17:10
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16:41
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16:36