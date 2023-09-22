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Результаты матчей КХЛ 22 сентября, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 23 сентября

ЦСКА и СКА не попадают в плей-офф, «Витязь» продолжает тонуть. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в КХЛ
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«Автомобилист» прервал неприятную серию, засушив «Салават» в гостях.

22 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось всего две игры. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Раздьяконов (Леонтьев, Макеев) – 27:55 (5x5)    

В Уфе «Салават», имевший серию из трёх побед подряд, принимал «Автомобилист», который последние три матча проиграл. Встреча получилась абсолютно нерезультативной, при этом на двоих команды нанесли лишь чуть больше 50 бросков в створ. Евгений Аликин со своей работой справился без помарок, а вот Александр Самонов один раз всё же капитулировал. Автором единственной шайбы стал 19-летний нападающий «Автомобилиста» Владислав Раздьяконов, грамотно подставивший клюшку под бросок Владислава Леонтьева в середине второго периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

1:0 – скупая, но важная победа для «Автомобилиста», который смог прервать серию неудач.

Турнирная таблица КХЛ
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Яровой (Рой, Барак) – 15:30 (5x4)     1:1 Горбунов – 18:16 (4x4)     2:1 Энас (Кодола, Калдис) – 27:47 (5x5)     2:2 Аркалов (Кара, Педан) – 51:23 (5x4)     3:2 Кодола (Горбунов, Волков) – 55:38 (5x4)    

Ещё более печальная серия прервалась в Минске у местного «Динамо». Команда Дмитрия Квартальнова проиграла пять встреч подряд, но тут в гости пожаловал аутсайдер Запада «Витязь». Впрочем, гости из Подмосковья без боя не сдались. Они открыли счёт на 16-й минуте, а на 52-й сумели его сравнять. Но даже очком «Витязю» сегодня разжиться было не суждено. Роковым стало удаление Дерека Барака, которое на 56-й минуте реализовал Владислав Кодола. 3:2, «Динамо» одержало долгожданную победу и вернулось в восьмёрку конференции, вытеснив оттуда ЦСКА. И теперь сложилась поистине уникальная ситуация для нашего хоккея последних лет: обе армейские команды прямо сейчас не попадают в плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 23 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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