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Результаты матчей КХЛ 23 сентября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, расписание матчей 24 сентября

Чумовой камбэк «Северстали» и невероятная развязка в Нижнекамске. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Чумовой камбэк «Северстали»
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ЦСКА взял реванш у «Локомотива», «Спартак» справился с «Трактором».

23 сентября в регулярном чемпионате КХЛ сыграли восемь матчей. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Алистров – 01:16 (5x5)     0:2 Гальченюк (Алистров, Толчинский) – 36:16 (5x4)     0:3 Гальченюк (Кадейкин, Толчинский) – 51:56 (5x5)     0:4 Глотов (Алистров) – 56:58 (5x5)    

СКА с победы начал вояж по Дальнему Востоку — вновь блестяще проявил себя Артемий Плешков, оформивший свой первый «сухарь» в КХЛ (на его счету 39 отражённых бросков). Первые голы в КХЛ отпраздновал Алекс Гальченюк — переход из НХЛ даётся ему не так плавно, как хотелось бы, но по крайней мере, теперь начало положено.

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов после бесславного поражения обрушился с критикой на лидеров, пообещал отправить кого-то из игроков в Вышку, а команду назвал не командой, а группой игроков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Гусев, Ожиганов) – 24:58 (5x5)     0:2 Кудрявцев (Петухов) – 29:49 (5x5)     1:2 Шевченко (Соловьёв, Варфоломеев) – 33:22 (5x4)     1:3 Муранов (Джиошвили) – 42:43 (5x5)     1:4 Уил (Ожиганов, Волков) – 48:14 (5x4)     2:4 Никитин (Фьоре, Метальников) – 52:27 (5x5)     3:4 Соловьёв (Горшков, Гутик) – 57:19 (6x4)     3:5 О'Делл (Ожиганов) – 57:54 (5x5)     4:5 Соловьёв (Гутик) – 59:41 (6x4)    

«Динамо» тотально доминировало на старте, но смогло пробить Хомченко только спустя 25 минут игры. Зато потом голы пошли — всего соперники провели девять шайб на двоих. Гости вели 2:0, потом 4:1, но мощная концовка «Адмирала» подарила интригу — две шайбы они забили с пустыми воротами, но отыграть большое отставание так и не смогли, хотя и были к этому близки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Барыс
Астана
1:0 Гоголев (Прохоркин, Аланов) – 03:10 (5x5)     1:1 Барбер (Скленичка, Оберг) – 15:03 (5x4)     2:1 Климович – 32:27 (5x4)     3:1 Андреофф (Аланов, Бутузов) – 44:19 (5x4)     3:2 Барбер (Нургалиев, Червены) – 50:09 (5x5)     4:2 Бек (Прохоркин) – 59:01 (en)    

Павел Гоголев, просидев несколько матчей в запасе, сегодня оказался в первом звене «Сибири» — и сразу забил свой первый гол в КХЛ! А вот дебютант «Барыса» Рудольф Червены отметился лишь с отрицательной стороны — получив большой штраф за удар коленом, который сибиряки реализовали. Гол Энди Андреоффа (третий в последних двух матчах после неврачного начала сезона) стал победным, а у «Барыса» дубль оформил Барбер.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Рыков (Ткачёв, Яруллин) – 19:00 (5x5)     1:1 Принс (Заседа, Вишневский) – 24:20 (5x4)     2:1 Принс – 41:17 (4x5)     2:2 Бурдасов (Калинин, Карпухин) – 44:57 (5x5)     3:2 Порядин (Голдобин, Морозов) – 64:33 (4x3)    

«Трактор» продлил свою неудачную серию до трёх матчей. И вновь, как и в прошлой игре, провальным получилось начало третьего периода, когда Зак Фукале допустил чудовищный ляп и в большинстве подарил шайбу Шейну Принсу прямо у ленточки ворот! Челябинцы смогли обеспечить себе одно очко благодаря последовавшему вскоре голу Бурдасова, но в овертайме сам же Антон получил удаление, которое блестяще реализовал «Спартак».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Сафин – 06:31 (5x5)     2:0 Ожгихин (Сафин, Колтыгин) – 08:57 (5x5)     2:1 Мойл (Локхарт) – 10:45 (5x5)     3:1 Колтыгин (Калабушкин) – 26:58 (4x5)     4:1 Стальнов (Грошев, Червоненко) – 44:23 (5x5)     5:1 Космачук (Джозефс) – 47:58 (5x5)    

«Лада» — уже вторая в Восточной конференции! Её победная серия насчитывает четыре матча, а игра просто-таки радует глаз! Для «Куньлуня» сегодня матч не задался совершенно. Мощный проход Остапа Сафина, прекрасный бросок Алексея Ожигихина, контратака Павла Колтыгина в меньшинстве… За тольяттинцев сегодня забивал даже Донат Стальнов!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Хохлов (Дергачёв) – 00:55 (5x5)     1:1 Николишин (Венгрыжановский, Гераськин) – 10:49 (5x4)     2:1 Белозёров (Якупов) – 64:59 (4x3)    

«Нефтехимик» вернулся ни с чем с четырёхматчевого выезда, но уже дома смог показать содержательную игру и вернул «Авангарду» должок за недавнее поражение. Обменявшись голами в первые 11 минут игры, остаток основного времени команды команды провели без голов, зато овертайм получился крайне насыщенным. Большую его часть омичи играли с пустыми воротами, но не смогли пробить Филиппа Долганова, как не старались. Развязка же получилась невероятной — за восемь секунд до сирены Владимир Ткачёв схватил две минуты, и нижнекамцы на флажке успели реализовать большинство.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Слепышев) – 02:40 (5x5)     1:1 Каюмов (Шалунов) – 07:34 (5x5)     1:2 Соркин (Мамин, Диц) – 38:00 (5x5)    

ЦСКА сегодня было непросто, но армейцы сыграли цельный матч и смогли взять реванш у «Локомотива». Активное начало гостей вылилось в гол Павла Карнаухова. На него железнодоржники нашли быстрый ответ, а на гол Максима Соркина в концовке второго периода — уже нет. Хорошо смотрелся Иван Федотов, отразивший 32 броска из 33. Сергей Фёдоров остался доволен своей командой и выразил надежду, что эта победа положит начало удачной серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Карпов (Хабаров) – 00:29 (5x5)     0:2 Ди (Гребёнкин) – 02:00 (5x5)     0:3 Зернов (Акользин, Карпов) – 05:47 (5x5)     1:3 Лишка (Вовченко) – 22:43 (5x4)     2:3 Скоренов (Степанов) – 26:26 (5x5)     3:3 Аймурзин (Вовченко) – 44:37 (5x5)     4:3 Седов (Лишка, Давыдов) – 49:23 (5x5)     4:4 Карпов – 57:04 (5x5)     5:4 Пилипенко – 65:00    

Андрей Разин вернулся в Череповец, где провёл пять плодотворных лет, и устроил самый яркий матч дня. Заряженная «Магнитка» со стартового вбрасывания полетела вперёд на всех парах и организовала три шайбы всего за шесть минут, но это было только затравкой перед чумовым камбэком «Северстали». А концовке «Магнитка» всё же смогла заработать одно очко, переведя игру в овертайм, но большего добиться не смогла. Сам же Разин после основного времени умудрился получить две минуты за оскорбление судей — за это «Северсталь» ещё простила, но на буллитах уже была сильнее.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 21 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2023, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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