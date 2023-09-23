Чумовой камбэк «Северстали» и невероятная развязка в Нижнекамске. Итоги дня КХЛ

23 сентября в регулярном чемпионате КХЛ сыграли восемь матчей. Подводим их итоги.

СКА с победы начал вояж по Дальнему Востоку — вновь блестяще проявил себя Артемий Плешков, оформивший свой первый «сухарь» в КХЛ (на его счету 39 отражённых бросков). Первые голы в КХЛ отпраздновал Алекс Гальченюк — переход из НХЛ даётся ему не так плавно, как хотелось бы, но по крайней мере, теперь начало положено.

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов после бесславного поражения обрушился с критикой на лидеров, пообещал отправить кого-то из игроков в Вышку, а команду назвал не командой, а группой игроков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Динамо» тотально доминировало на старте, но смогло пробить Хомченко только спустя 25 минут игры. Зато потом голы пошли — всего соперники провели девять шайб на двоих. Гости вели 2:0, потом 4:1, но мощная концовка «Адмирала» подарила интригу — две шайбы они забили с пустыми воротами, но отыграть большое отставание так и не смогли, хотя и были к этому близки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Павел Гоголев, просидев несколько матчей в запасе, сегодня оказался в первом звене «Сибири» — и сразу забил свой первый гол в КХЛ! А вот дебютант «Барыса» Рудольф Червены отметился лишь с отрицательной стороны — получив большой штраф за удар коленом, который сибиряки реализовали. Гол Энди Андреоффа (третий в последних двух матчах после неврачного начала сезона) стал победным, а у «Барыса» дубль оформил Барбер.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Трактор» продлил свою неудачную серию до трёх матчей. И вновь, как и в прошлой игре, провальным получилось начало третьего периода, когда Зак Фукале допустил чудовищный ляп и в большинстве подарил шайбу Шейну Принсу прямо у ленточки ворот! Челябинцы смогли обеспечить себе одно очко благодаря последовавшему вскоре голу Бурдасова, но в овертайме сам же Антон получил удаление, которое блестяще реализовал «Спартак».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Лада» — уже вторая в Восточной конференции! Её победная серия насчитывает четыре матча, а игра просто-таки радует глаз! Для «Куньлуня» сегодня матч не задался совершенно. Мощный проход Остапа Сафина, прекрасный бросок Алексея Ожигихина, контратака Павла Колтыгина в меньшинстве… За тольяттинцев сегодня забивал даже Донат Стальнов!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Нефтехимик» вернулся ни с чем с четырёхматчевого выезда, но уже дома смог показать содержательную игру и вернул «Авангарду» должок за недавнее поражение. Обменявшись голами в первые 11 минут игры, остаток основного времени команды команды провели без голов, зато овертайм получился крайне насыщенным. Большую его часть омичи играли с пустыми воротами, но не смогли пробить Филиппа Долганова, как не старались. Развязка же получилась невероятной — за восемь секунд до сирены Владимир Ткачёв схватил две минуты, и нижнекамцы на флажке успели реализовать большинство.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

ЦСКА сегодня было непросто, но армейцы сыграли цельный матч и смогли взять реванш у «Локомотива». Активное начало гостей вылилось в гол Павла Карнаухова. На него железнодоржники нашли быстрый ответ, а на гол Максима Соркина в концовке второго периода — уже нет. Хорошо смотрелся Иван Федотов, отразивший 32 броска из 33. Сергей Фёдоров остался доволен своей командой и выразил надежду, что эта победа положит начало удачной серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Андрей Разин вернулся в Череповец, где провёл пять плодотворных лет, и устроил самый яркий матч дня. Заряженная «Магнитка» со стартового вбрасывания полетела вперёд на всех парах и организовала три шайбы всего за шесть минут, но это было только затравкой перед чумовым камбэком «Северстали». А концовке «Магнитка» всё же смогла заработать одно очко, переведя игру в овертайм, но большего добиться не смогла. Сам же Разин после основного времени умудрился получить две минуты за оскорбление судей — за это «Северсталь» ещё простила, но на буллитах уже была сильнее.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Матчи 21 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2