«Это сюрреализм!» Как НХЛ привезла хоккей в Австралию

«Всё время, пока камера была направлена на Логана Кули, он пытался скрыть улыбку со своего лица. И его намерения провалились», – пишет официальный сайт НХЛ.

Лига впервые в истории привезла предсезонные выставочные матчи в Австралию. Выбор команд для такого далёкого и необычного направления выглядел не самым привлекательным образом: в захватывающий трип отправили вечного аутсайдера «Аризону» и «Лос-Анджелес», который девять лет не проходит дальше первого раунда плей-офф.

Но за потрясающий гол Кули можно простить всё и всем. Тот случай, когда любые комментарии излишни – просто посмотрите.

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Одухотворённые рывком своего юниора «койоты» одержали победу в первом командировочном матче из двух (5:3). Во второй игре «короли» взяли реванш (3:2), обнаружив в своих рядах другого героя – Марио Кемпе оформил дубль и сделал возможным камбэк «Лос-Анджелеса» в третьем периоде.

19-летнему Кули только предстоит дебютировать в официальных матчах НХЛ. Американец был задрафтован «Аризоной» летом 2022 года под третьим номером и вскоре подписал стандартный для новичка трёхлетний контракт. Самое яркое проявление Кули на хоккейных радарах пришлось на молодёжный чемпионат мира – 2023. Во многом именно его действия привели сборную США к бронзовым медалям: в семи матчах Логан набрал 14 (7+7) очков. Кули родился в Питтсбурге, но вырос в Вашингтоне и, что неудивительно, называет себя фанатом Александра Овечкина. Сколько персональных поклонников появилось у Кули в Австралии – после такого-то гола?

Логана, его партнёров и соперников приняла мельбурнская арена имени Рода Лэйвера – величайшего теннисиста Австралии. Об этом стадионе чаще всего говорят во второй половине января, когда здесь проходят матчи одного из четырёх турниров «Большого шлема» по теннису – Australian Open. Над сооружением нередко ставят эксперименты: ранее на стадионе проводили чемпионаты мира по реслингу, спортивной гимнастике и водным видам спорта и, конечно, концерты.

Впрочем, опыт взаимодействия с НХЛ – самое неожиданное и сложное испытание в жизни арены. Всё необходимое оборудование доставили до Австралии из Северной Америки по воде. В багаж вошли даже замбони и фирменные шайбы, не было только системы охлаждения – организаторы побоялись излишнего износа во время транспортировки и решили воспользоваться помощью сторонних исполнителей. В качестве замены энхаэловцы взяли проект нидерландской компании Ice World, и, похоже, расчёт оправдался не до конца.

За день до первого выставочного матча НХЛ планировала провести две открытые тренировки. «Кингз» успели показаться публике, а вот занятие «Аризоны» пришлось отменить – на льду образовались лужи и выбоины. К старту игр все вопросы удалось разрешить – по крайней мере ни хоккеисты, ни тренеры на качество площадки не жаловались.

В других российских СМИ появлялась информация о неравномерной раскраске льда, но все доступные фотографии свидетельствуют об обратном. В этом смысле лига, напротив, превзошла себя и нашла возможность отойти от консервативного стиля. Например, синие линии оформили в нестандартном хоккейном оттенке – их. цвет полностью соответствовал цвету теннисного корта на арене Лэйвера.

Кроме того, на время тренировок точки вбрасывания стилизовали под теннисные мячи. Логотипы изготовили из ткани и вставили под верхний слой льда. В НХЛ всеми видами начертаний занимается отдельная компания – Jet Ice.

Лёд на арене Рода Лэйвера Фото: nhl.com

Вместе с техникой лига прихватила и свой самый главный символ – Кубок Стэнли. «Это сюрреализм», – заключил Джейкоб Хок, который занял стартовое место в очереди за фотографией с трофеем. – Я никогда не мог представить, что однажды увижу кубок в этой стране. Это очень, очень круто, и, я думаю, это нечто особенное для каждого в Австралии – увидеть хоккей на национальной сцене». Уроженец Мельбурна Хок рассказал, что ранее играл, тренировал и работал в хоккейной аналитике в Австралии.

Болельщик «Кингз» с Кубком Стэнли Фото: nhl.com

Первый матч посетили чуть более 13 тысяч зрителей. Стив Димопулос, министр туризма и спорта штата Виктория, которому принадлежит Мельбурн, рассказал, что более 40% зрителей приобрели билеты за пределами штата, то есть на игры буквально собирались со всей страны. Димопулос утверждает, что визит НХЛ поспособствует экономическому росту в Виктории.

Свой шанс проникнуться необычной атмосферой не упустили и хоккеисты. Команды провели в самолёте 15 часов, напрочь сбили режим, и тренеры «Аризоны» придумали хитрый способ взбодрить подчинённых. Игроков поделили на мини-группы, в составе которых им было необходимо найти на улицах Мельбурна традиционные австралийские костюмы для предсезонной вечеринки.

«Мы немного исследовали город. Я думаю, тренеры хотели удержать нас от наших кроватей, чтобы мы не ложились спать утром, а дождались вечера. Это был хороший план, мы были заняты и вынуждены ходить», – рассказал Ник Бьюгстад.

Тем временем Дрю Даути из «Кингз» сыграл в теннис с первой ракеткой Австралии Танаси Коккинакисом. На видео Даути смотрелся достойно, хотя собой остался недоволен. «Когда мяч приближался ко мне, я был в панике. Всё, что я мог сделать, – принять его с обратным вращением. Пожалуй, у меня нет шансов когда-либо добиться чего-то в теннисе».