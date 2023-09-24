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Как прошли выставочные матчи НХЛ в Австралии на теннисном стадионе

«Это сюрреализм!» Как НХЛ привезла хоккей в Австралию
Егор Бульчук
Как НХЛ привезла хоккей в Австралию
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«Аризона» и «Лос-Анджелес» показали Мельбурну Кубок Стэнли и самый невероятный гол этой осени.

«Всё время, пока камера была направлена на Логана Кули, он пытался скрыть улыбку со своего лица. И его намерения провалились», – пишет официальный сайт НХЛ.

Лига впервые в истории привезла предсезонные выставочные матчи в Австралию. Выбор команд для такого далёкого и необычного направления выглядел не самым привлекательным образом: в захватывающий трип отправили вечного аутсайдера «Аризону» и «Лос-Анджелес», который девять лет не проходит дальше первого раунда плей-офф.

Но за потрясающий гол Кули можно простить всё и всем. Тот случай, когда любые комментарии излишни – просто посмотрите.

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Одухотворённые рывком своего юниора «койоты» одержали победу в первом командировочном матче из двух (5:3). Во второй игре «короли» взяли реванш (3:2), обнаружив в своих рядах другого героя – Марио Кемпе оформил дубль и сделал возможным камбэк «Лос-Анджелеса» в третьем периоде.

19-летнему Кули только предстоит дебютировать в официальных матчах НХЛ. Американец был задрафтован «Аризоной» летом 2022 года под третьим номером и вскоре подписал стандартный для новичка трёхлетний контракт. Самое яркое проявление Кули на хоккейных радарах пришлось на молодёжный чемпионат мира – 2023. Во многом именно его действия привели сборную США к бронзовым медалям: в семи матчах Логан набрал 14 (7+7) очков. Кули родился в Питтсбурге, но вырос в Вашингтоне и, что неудивительно, называет себя фанатом Александра Овечкина. Сколько персональных поклонников появилось у Кули в Австралии – после такого-то гола?

Логана, его партнёров и соперников приняла мельбурнская арена имени Рода Лэйвера – величайшего теннисиста Австралии. Об этом стадионе чаще всего говорят во второй половине января, когда здесь проходят матчи одного из четырёх турниров «Большого шлема» по теннису – Australian Open. Над сооружением нередко ставят эксперименты: ранее на стадионе проводили чемпионаты мира по реслингу, спортивной гимнастике и водным видам спорта и, конечно, концерты.

Впрочем, опыт взаимодействия с НХЛ – самое неожиданное и сложное испытание в жизни арены. Всё необходимое оборудование доставили до Австралии из Северной Америки по воде. В багаж вошли даже замбони и фирменные шайбы, не было только системы охлаждения – организаторы побоялись излишнего износа во время транспортировки и решили воспользоваться помощью сторонних исполнителей. В качестве замены энхаэловцы взяли проект нидерландской компании Ice World, и, похоже, расчёт оправдался не до конца.

Другие подробности переезда:
«Я всё время проверяю список инвентаря». Как НХЛ перевезла хоккейный стадион в Австралию
«Я всё время проверяю список инвентаря». Как НХЛ перевезла хоккейный стадион в Австралию

За день до первого выставочного матча НХЛ планировала провести две открытые тренировки. «Кингз» успели показаться публике, а вот занятие «Аризоны» пришлось отменить – на льду образовались лужи и выбоины. К старту игр все вопросы удалось разрешить – по крайней мере ни хоккеисты, ни тренеры на качество площадки не жаловались.

В других российских СМИ появлялась информация о неравномерной раскраске льда, но все доступные фотографии свидетельствуют об обратном. В этом смысле лига, напротив, превзошла себя и нашла возможность отойти от консервативного стиля. Например, синие линии оформили в нестандартном хоккейном оттенке – их. цвет полностью соответствовал цвету теннисного корта на арене Лэйвера.

Кроме того, на время тренировок точки вбрасывания стилизовали под теннисные мячи. Логотипы изготовили из ткани и вставили под верхний слой льда. В НХЛ всеми видами начертаний занимается отдельная компания – Jet Ice.

Лёд на арене Рода Лэйвера

Лёд на арене Рода Лэйвера

Фото: nhl.com

Вместе с техникой лига прихватила и свой самый главный символ – Кубок Стэнли. «Это сюрреализм», – заключил Джейкоб Хок, который занял стартовое место в очереди за фотографией с трофеем. – Я никогда не мог представить, что однажды увижу кубок в этой стране. Это очень, очень круто, и, я думаю, это нечто особенное для каждого в Австралии – увидеть хоккей на национальной сцене». Уроженец Мельбурна Хок рассказал, что ранее играл, тренировал и работал в хоккейной аналитике в Австралии.

Болельщик «Кингз» с Кубком Стэнли

Болельщик «Кингз» с Кубком Стэнли

Фото: nhl.com

Первый матч посетили чуть более 13 тысяч зрителей. Стив Димопулос, министр туризма и спорта штата Виктория, которому принадлежит Мельбурн, рассказал, что более 40% зрителей приобрели билеты за пределами штата, то есть на игры буквально собирались со всей страны. Димопулос утверждает, что визит НХЛ поспособствует экономическому росту в Виктории.

Свой шанс проникнуться необычной атмосферой не упустили и хоккеисты. Команды провели в самолёте 15 часов, напрочь сбили режим, и тренеры «Аризоны» придумали хитрый способ взбодрить подчинённых. Игроков поделили на мини-группы, в составе которых им было необходимо найти на улицах Мельбурна традиционные австралийские костюмы для предсезонной вечеринки.

«Мы немного исследовали город. Я думаю, тренеры хотели удержать нас от наших кроватей, чтобы мы не ложились спать утром, а дождались вечера. Это был хороший план, мы были заняты и вынуждены ходить», – рассказал Ник Бьюгстад.

Тем временем Дрю Даути из «Кингз» сыграл в теннис с первой ракеткой Австралии Танаси Коккинакисом. На видео Даути смотрелся достойно, хотя собой остался недоволен. «Когда мяч приближался ко мне, я был в панике. Всё, что я мог сделать, – принять его с обратным вращением. Пожалуй, у меня нет шансов когда-либо добиться чего-то в теннисе».

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