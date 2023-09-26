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Результаты матчей КХЛ 25 сентября, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 26 сентября

Чудовищный ляп «Авангарда», суперматч аутсайдеров Востока. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня в КХЛ
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«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд, а «Локомотив» втянул «Металлург» в свою игру.

25 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть игр. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2023, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Граовац (Шевченко, Корбит) – 01:33 (5x5)     1:1 Поляков (Зыков, Камалов) – 26:45 (5x5)     1:2 Бардаков (Поляков, Зыков) – 51:42 (5x5)    

Матч «Адмирала» и СКА проходил под знаком сенсационной новости об обмене Никиты Серебрякова, и для многих она затмила саму игру. А началась встреча с быстрого гола Тайлера Граоваца, который после прошлого матча получил дозу уничижительной критики от Леонида Тамбиева. СКА сравнял счёт во втором периоде, «Адмирал» быстро вышел вперёд, но гол Даниила Гутика был отменён. СКА выцарапал победу только в концовке — гол на счету Захара Бардакова. Даже второй вратарь «Адмирала» Павел Хомченко сделал 40 сейвов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Муранов) – 07:39 (5x4)     1:1 Сушко (Гордеев) – 16:52 (5x5)     1:2 Джиошвили (Ожиганов, Уил) – 31:15 (5x4)     2:2 Прохоркин (Бек, Бутузов) – 34:45 (5x3)     3:2 Хамидуллин (Михеев) – 39:11 (5x5)    

«Динамо» вышло на матч в Новосибирске без Эрика О’Делла и Бреннана Менелла — североамериканцы пропускали матч из-за болезни. Это не повлияло на эффективность невероятного большинства бело-голубых — Максим Джиошвили сделал дубль в неравных составах. «Пять на пять» были лучше хозяева, которым хватило лишь 19 бросков для трёх голов. Победная шайба на счету перешедшего в «Сибирь» летом Дамира Хамидуллина, для которого гол стал первым в новой команде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
0:1 Венгрыжановский (Пьянов, Игумнов) – 07:09 (5x5)     1:1 Да Коста (Голышев) – 20:16 (5x5)     2:1 Мэйсек (Осипов, Валк) – 32:19 (5x4)     3:1 Обидин (Кузнецов, Зборовский) – 32:49 (5x5)     4:1 Севостьянов – 42:17 (en)     5:1 Обидин – 43:08 (4x5)    

Игра в Екатеринбурге раскололась на два неравных отрезка. В первом периоде заметно лучше играл «Авангард», который давил, поливал бросками и закономерно открыл счёт — Денис Венгрыжановский забил первый гол за омичей. После того как Брукс Мэйсек вывел «Автомобилист» вперёд в большинстве, на поле были уже только хозяева. Возможно, «Авангард» смог бы огрызнуться в третьем периоде, но «ястребов» явно «прибили» два момента — автогол Семёна Чистякова при отложенном штрафе хозяев и гол Андрея Обидина, который буквально проскользнул в ворота вместе с шайбой после фола игрока «Авангарда». Омский клуб потерпел уже третье поражение кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 6
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Бикмуллин (Гайнуллин, Брюквин) – 11:49 (5x5)     1:1 Оберг (Скленичка, Барбер) – 12:33 (5x5)     2:1 Дергачёв (Белозёров, Клок) – 14:19 (5x4)     2:2 Оберг (Скленичка, Барбер) – 25:10 (5x4)     2:3 Савицкий (Омирбеков, Червены) – 28:03 (5x4)     3:3 Дергачёв (Клок, Якупов) – 41:04 (5x4)     4:3 Бикмуллин (Хоружев) – 41:26 (5x5)     4:4 Оберг (Барбер, Данияр) – 43:57 (5x5)     5:4 Митякин (Хохлов, Якупов) – 49:21 (5x5)     5:5 Данияр (Рахманов) – 53:37 (5x5)     5:6 Барбер (Скленичка) – 61:12 (3x3)    

В Тольятти встречались команды двух тренеров, которые считаются приверженцами оборонительного хоккея — и стоит ли удивляться, что за 60 минут зрители увидели 0 шайб? Только в овертайме Семён Дер-Аргучинцев обогнал зазевавшегося соперника и принёс своей команде победу, а Зак Фукале оформил первый «сухой» матч в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2023, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Дер-Аргучинцев – 63:17 (3x3)    

Кажется, все голы, которые не были забиты в Тольятти, залетели в Нижнекамске. «Матч ТВ» выбрал для трансляции встречу аутсайдеров Востока — и, как оказалось, не прогадал. Два игрока хозяев сделали дубль — Рафаэль Бикмуллин и забросивший первые шайбы на новом месте Александр Дергачёв. Им ответили астанинские легионеры: хет-трик оформил талантливый, но нестабильный швед Понтус Оберг, а Райли Барбер набрал 4 (1+3) очка. Американец после этого занял первое место в списке лучших бомбардиров КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Рафиков (Алексеев, Лихачёв) – 38:42 (5x4)     2:0 Берёзкин (Гернат) – 49:56 (5x5)     3:0 Красковский (Рафиков) – 52:01 (5x5)     3:1 Грасс (Коробкин, Дронов) – 54:19 (5x5)     4:1 Красковский – 59:59 (en)    

В Ярославле зрители увидели больше силовых приёмов (46) и блок-шотов (39), чем бросков в створ (36). Понятно, кого такая игра устраивала больше — «Локомотив» смог навязать «Металлургу» свой стиль, и соцсети «Магнитки» после окончания игры могли только постить мемы про болото. У гостей в первом же матче в лиге отличился 19-летний центр Михаил Грасс, у «Локомотива» дубль оформил Павел Красковский, забивший второй гол одновременно с сиреной.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 26 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2023, вторник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2023, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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