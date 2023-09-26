«Раз наговорил, надо выдать грандиозный сезон». В Канаде обсуждают громкие слова Кузнецова

Огненное и предельно откровенное интервью Евгения Кузнецова подкасту «Скользкий лёд» докатилось до Северной Америки. О нём уже знают в «Вашингтоне» и не очень довольны тем, что россиянин снова угодил в громкую историю. Канадский инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в своём подкасте с Джеффом Мареком рассказал, что думает на этот счёт руководство «столичных» и насколько интервью повлияло на перспективы Кузнецова на обмен.

Но главная мысль Фридмана — это здорово, когда игроки открывают душу и не прячутся за избитыми заученными фразами. Однако такую откровенность и критику можно себе позволить, только если на льду к тебе нет никаких вопросов. Поэтому, считает Фридман, Кузнецов просто обязан провести мощнейший сезон. Думаю, все от него этого ждут вне зависимости от интервью. Хоккей с куражным Кузей гораздо лучше, чем без него.

«Если уж наговорил, надо выдать грандиозный сезон»

Марек: итак, Евгений Кузнецов. Ничего из этого не должно удивлять. Ты сообщал о запросах на обмен, о том, какое будущее будет у него в «Вашингтоне» — надо ли его оставлять или обменивать, какие есть варианты. Недавно он рассказал о встрече с Брайаном Маклелланом, о бывшем тренере «Вашингтона» Питере Лавиолетте.

Я зачитаю. «Я говорю — привезли тренера, который под стиль чуть-чуть не подошёл, нам пришлось перестраиваться. Вы же мне за что-то платили эти деньги? За то, что я делал хорошо. А он приехал, говорит — не надо это делать, закидывай шайбу в зону, беги, закрывай вратаря. От этого всё и пошло, неправильно вообще. Потому что у нас у каждого должна быть своя роль, и с каждого будет спрос с этой роли. А когда ты рояль таскаешь, а потом тебе говорят — не-не, давай-ка, играй на рояле. А человек никогда не играл на рояле!».

То есть Кузнецов говорит, что с его точки зрения Питер Лавиолетт не подходил либо команде, либо ему лично. Как говорится, скрипач играет на скрипке, танцор танцует, а из коровы не получится ветчина. По мнению Кузнецова, от него ждали того, что он не делает. Ещё он оптимистично настроен на то, что Спенсер Карбери сможет всё наладить. Что думаешь насчёт того, что игроки открыто высказывают свои мысли?

Материалы по теме Кузнецов о дисквалификации за допинг: НХЛ хотела отстранить на 20 игр — я как давай ржать

Фридман: там не только это, Джефф, он и на другие темы говорил. Разнёс профсоюз игроков за то, что они не вступились за него на встрече с НХЛ по поводу видео с наркотиками. Он говорит, Билл Дэйли хотел дисквалификацию на 20 матчей, а профсоюз не стал его защищать, хотя обещал. Ещё он смеётся над Александром Алексеевым за продление контракта с «Кэпиталз» на несколько лет. Цитата: «Сейчас кого-нибудь подпишут, и будешь седьмым ездить два года». И теперь они взяли ещё пару защитников, так что Алексееву придётся биться за место в топ-6. Там много всякого, не только про Лавиолетта.

Во-первых, скажу, что мне не нравится критиковать ребят за честные интервью. Мы жалуемся, что хоккеисты скучные. И если на это жаловаться, то нельзя потом разносить их, когда они заявляют: «Маски в сторону, сейчас я всё расскажу. Я выпил сыворотку правды и ничего не буду скрывать». Так было и в этом случае.

Иногда игрокам кажется, что в Северной Америке никто не услышит, что ты говоришь дома. Но так уже не работает, есть такая штука — интернет, а по дну океанов идут кабели, так что такие вещи не останутся незамеченными.

Скажу так — не думаю, что «Вашингтон» очень рад всему этому. Думаю, им не нравятся комментарии насчёт Алексеева. Они считают, что не надо было давать эти комментарии по Лавиолетту. Скажу одно — если ты решил вот так высказаться, тебе надо провести шикарный сезон. Кузнецову сейчас нужно давать результат. Он должен выйти и провести мощный сезон. В 2018-м, когда они выиграли Кубок Стэнли, Овечкин заслужил «Конн Смайт», но если бы ты сказал, что его получил Кузнецов, то у меня бы тоже не было вопросов. Он был элитным игроком.

Можно сказать, вторым лучшим игроком той чемпионской команды. Сейчас он должен быть именно тем игроком.

Если начинаешь так говорить, надо давать результат. Ещё одно — думаю, «Вашингтону» не нравится, что он сделал это [дал такое интервью], потому что это создаёт скандалы или разногласия, хотя они старались поддерживать его. Это их беспокоит. Но в конечном итоге Кузнецову сейчас просто надо давать результат. Раз уж наговорил, надо выдать грандиозный сезон.

Материалы по теме Кузнецов рассказал, что хоккеисты «Вашингтона» научились материться на русском языке

«Если он хочет обмена, то этим интервью ничего не упростил»

Марек: но разве это и так не предполагается? Пришёл Карбери, смотрит на состав и думает. Первое — скрестим пальцы, чтобы Джон Карлсон весь сезон провёл без травм. Думаю, ни по кому так не ударила одна-единственная травма, как по «Вашингтону» в прошлом году. Второе — Кузнецова надо вернуть на его уровень, это очень, очень важная задача для Карбери. Овечкин будет Овечкиным, Бекстрём — посмотрим, что там со здоровьем, но одна из главных задач Карбери — вернуть Кузнецова на уровень чемпионского сезона. Если получится, то, чёрт побери, вероятно, «Вашингтон» вернётся в борьбу плей-офф.

Фридман: Надо думать. Ещё я разговаривал с парочкой других команд. Кузнецов очень расплывчато отвечал о том, что там было с этим запросом на обмен. Он признаёт, что были разговоры, но неясно, что там с этим сейчас. Дело в том, что, если он хочет обмена, он этим интервью ничего не упростил.

Марек: не думаешь, что этот поезд с обменом уже ушёл?

Фридман: да, возможно.

Марек: его пару лет пытались обменять.

Фридман: всё равно. Заранее никогда не знаешь, что будет. Но после такого интервью обменять будет сложнее. Ещё один человек отметил крайне интересные рассуждения о стиле игры. Один тренер к вопросу о том, какой стиль ставил Лавиолетт «Вашингтону» сказал мне, что есть хорошие команды, которые так играют.

Марек: более простой стиль, где многое завязано на обороне. Помню, когда он возглавил «Нэшвилл», Пекка Ринне очень грустил. Я спросил почему. Мне сказали, что Лавиолетт «хочет, чтобы броски не доходили до ворот». А Пекке Ринне нравилось чувствовать шайбу, чтобы ему нормально побросали по воротам, он так входил в игру. Но оборонительные схемы Лавиолетта его этого лишили, и он не мог входить в игры так же, как делал при Тротце.

Фридман: это очень интересно. Возвращаясь к Кузнецову, думаю, он хотел больше играть с шайбой. А лучшие тренеры как работают? Говорят — если видишь, что пройдёт, вперёд. А если не проходит, не впутывай нас в неприятности на чужой синей линии, иначе шайба вернётся к нам в зону, и это плохо. Кузнецов — мастер, когда он в своей лучшей форме, то может делать вещи, которые другим не под силу. Но когда он не в лучшей форме — а именно так и было последние пару лет — то это проблема. Думаю, некоторые тренеры скажут: «Так что, он не готов играть в стиле, который может побеждать в этой лиге?». Это риск, и некоторые команды не захотят на него пойти. Любопытно, не усложил ли он этим ситуацию с обменом.

Мне нравится иметь дело с Кузнецовым, это один из самых откровенных и честных ребят. Помню, как на Кубке мира, ещё до подписания большого контракта, он сказал, что если у него будут плохо идти переговоры о контракте, то он поедет домой и будет играть там. Надо понимать, что это не сейчас, а 2016 год. «Вернусь домой и буду играть там». Посыл был получен, а он получил большой контракт. Он был откровенен на этот счёт.

Просто сейчас ситуация изменилась. Он играл не так хорошо, как может, вокруг него было много скандалов. Думаю, «Вашингтон» очень разочарован, потому что они всегда старались его поддерживать. О разговорах про обмен все узнали только спустя годы. Думаю, им это совсем не понравилось, но я ставлю себя на его место. Если бы я дал такое интервью, то понимал бы, что мне нужно провести грандиозный сезон. Это сейчас главное для Кузнецова.