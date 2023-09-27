«Сочи» побеждает уже шесть матчей, «Торпедо» — лидер лиги. Итоги дня в КХЛ

26 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре игры. Подводим их итоги.

File not found.

Одна из самых ярких команд лиги приехала в Балашиху. «Витязь» выиграл всего один матч в сезоне, но на протяжении первого периода они успешно сдерживали подопечных Игоря Ларионова. Однако второй период обернулся форменным кошмаром — «Торпедо» накидало хозяевам четыре безответные шайбы, вынудив Александра Завьялова произвести замену вратаря. Она сработала — Дмитрий Шикин оставил ворота в неприкосновенности, а «Витязь» отыграл одну шайбу. Естественно, этого не хватило даже для перевода игры в овертайм, а нижегородцы уверенно забрали два очка и вышли на первое место в сводной таблице КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Минчане наверняка были намерены реабилитироваться перед домашней публикой за неудачный старт сезона. Сначала получалось не очень — «зубры» пропустили уже на 38-й секунде, а к исходу первой двадцатиминутки на табло горели цифры 1:2 в пользу «Ак Барса». В середине игры счёт был уже равным, а третий период прошёл практически целиком под диктовку «Динамо» — белорусы перебросали казанцев со счётом 13:3, и это дало свои плоды под самый конец основного времени, когда Коди Кёрран смог-таки принести подопечным Дмитрия Квартальнова вторую победу за три матча. «Ак Барс» же упустил возможность вернуться на вершину Востока, но у них есть ещё один матч в запасе относительно «Магнитки».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Неудачный старт вышел и у ЦСКА — действующие чемпионы набрали всего девять очков в первых 10 матчах и шли вне зоны плей-офф до встречи с «Северсталью». Забегая вперёд, ситуация не поменялась — череповчане установили преимущество в две шайбы уже в первом периоде, и отыграть этот отрыв для москвичей оказалось неподъёмной задачей. Армейцев хватило лишь на гол Максима Соркина в середине встречи. Команда Андрея Козырева чуть укрепила свои позиции в восьмёрке сильнейших на Западе, а команда Сергея Фёдорова всё так же обитает на дне конференции, опережая только «Витязь».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Одна из главных сенсаций сезона и лучшая команда КХЛ на основе последних пяти матчей пожаловала в столицу. «Сочи» шёл на пятиматчевой победной серии и не собирался останавливаться и в матче со «Спартаком» — южане открыли счёт в середине второго периода. К концу двадцатиминутки команды успели обменяться голами, а в начале третьего отрезка «леопарды» оторвались на две шайбы. Красно-белых хватило только на один гол — Дмитрий Вишневский сократил отставание до минимума за четыре минуты до конца, но финальный штурм не удался. Сочинцы одержали уже шесть побед подряд — кто-нибудь ожидал такого от команды Дмитрия Кокорева?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 27 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2023, среда. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2023, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2023, среда. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

File not found.