«Сибирь» забила СКА ноль голов. Но в поражении виноваты судьи?

«СКА играл грязно? Грязно, но это, видимо, сегодня допускалось. С нашей стороны нельзя было трогать, с другой стороны… Наверное, можно так играть. Это уже не ко мне вопрос», — так прокомментировал нападающий «Сибири» Николай Прохоркин итоги домашнего матча со СКА, в котором новосибирцы проиграли со счётом 0:3.
Особенно «довольны» судейством были местные болельщики, которые не стеснялись всем стадионом заряжать хвалебные кричалки в адрес арбитров встречи. К примеру, под аккомпанемент новосибирской публики удваивал преимущество гостей Алекс Гальченюк, а единодушие трибун было прекрасно слышно и в телевизионной трансляции.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
За что же так досталось бригаде в чёрно-белой форме? Во-первых, за отменённый гол Павла Гоголева, который был забит ещё при равном счёте. Понять, действительно ли Прохоркин сыграл высоко поднятой клюшкой, сложно — это тяжело сделать и после просмотра повторов, которых новосибирская съёмочная группа практически не предоставила, а уж как это в динамике разглядел арбитр — вопрос, входящий в тройку главных загадок человечества.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Однако он свистнул ещё до того, как шайба пересекла линию ворот — следовательно, и гол засчитывать в данной ситуации не следовало, и видеопросмотра в такой ситуации не полагается. Суди вчера эта бригада матч «Спартака» и «Сочи», возможно, «леопарды» и не добрались бы до шестой победы подряд. Но имеем что имеем.
С отменой гола согласился и наставник «Сибири» Дэвид Немировски, который, однако, считает, что Прохоркин обработал шайбу в рамках правил: «Судьи объяснили отменённый гол? Там спору нет: судья свистел сразу. Гол могли посмотреть, если бы судья не свистнул: такие правила. Но сразу был свисток. Высоко поднятой клюшки не было. Это всё быстро происходит. По правилам судья всё правильно сделал. После свистка просмотра не может быть».
Возвращаясь к словам Прохоркина — да, СКА сегодня едва ли наиграл всего на две штрафные минуты. Но сегодня «Сибирь» проиграла не из-за того, что судьи не заметили каких-то нарушений со стороны армейцев. Не судьи бросили всего три раза в створ в первом периоде и не они потащили все 20 бросков новосибирцев, заблокировав ещё 13.
Несмотря на всё недовольство игроков, болельщиков и главного тренера «Сибири», который во время удаления Артёма Сергеева с саркастической улыбкой на лице говорил «не надо, не надо», новосибирцы сегодня проиграли команде, которая действительно была сильнее — СКА, как и 10 днями ранее, выглядел значительно мощнее соперника.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Сегодня армейцы смогли реализовать свои моменты и нейтрализовать атаку сибиряков, а магии Антона Красоткина в этот раз, увы для хозяев площадки, не хватило. В этом поражении «Сибирь» может винить только себя — её четырёхматчевая победная серия началась в Петербурге и Петербургом же была прервана.
- 27 сентября 2023
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