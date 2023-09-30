«Сочи» разгромом остановил Ларионова! «Лада» продлила сумасшедшую серию. Итоги дня КХЛ

«Трактор» одержал волевую победу над «Спартаком», а «Сибирь» нашла стабильного поставщика очков в лиге.

30 сентября регулярный чемпионат КХЛ продолжился шестью матчами. Подводим итоги игр.

На 49-й секунде Илья Морозов вывел новосибирскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Тимур Ахияров и Владимир Бутузов. На последней минуте второго игрового отрезка Николай Прохоркин, несмотря на неудачный бросок, смог поразить ворота астанинцев. На 59-й минуте Рудольф Червены отыграл один гол, но спасти матч у команды Андрея Скабелки не получилось.

Любопытно, что за первый месяц чемпионата «Барыс» и «Сибирь» волею календаря провели между собой четыре встречи. И во всех случаях успех сопутствовал коллективу Дэвида Немировски. «Сибирь» выиграла все четыре матча у прямого конкурента по Восточной конференции, позволив в этих встречах казахстанской команде набрать всего два очка.

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Первый период прошёл без голов. За полторы минуты до завершения второго игрового отрезка Джованни Фьоре вывел дальневосточную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Шевченко и Евгений Лисовец. «Автомобилист» переломил ход сложной встречи в заключительной двадцатиминутке.

На 44-й минуте Брукс Мэйсек, реализовав большинство, сравнял счёт. На 56-й минуте Алексей Макеев вывел хозяев вперёд, а взятый тренерским штабом «Адмирала» запрос на положение вне игры не возымел положительного для гостей эффекта. Точку в игре поставил Данил Романцев, поразивший пустые ворота.

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Первый период прошёл без голов. На 31-й минуте Герман Рубцов вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Егор Филин и Александр Беляев. Один из ключевых и переломных моментов матча произошёл в начале третьего периода, когда «Спартак» отправил вторую шайбу в ворота «Трактора» усилиями Александра Пашина, но челябинцы взяли запрос на положение вне игры, который оказался успешным.

Гол «Спартака» был отменён, а «Трактор» сумел перехватить игровую инициативу. На 49-й минуте Семён Дер-Аргучинцев точным броском сравнял счёт и перевёл матч в дополнительное время. В овертайме же победу своей команде принёс Максим Шабанов.

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На девятой минуте Борна Рендулич вывел южную команду вперёд. На 12-й минуте Андрей Белевич сравнял счёт. Через 82 секунды Кирилл Рассказов вновь вывел вперёд «Сочи». Матвей Мичков сделал результативную передачу. На 35-й минуте Бобби Линч после паса Игоря Ларионова сделал счёт 2:2. На 47-й минуте Матвей Мичков уже сам забил гол — 3:2. На 50-й минуте Борна Рендулич забросил свою вторую шайбу. На 54-й минуте хорват оформил хет-трик.

Идущий на первом месте в турнирной таблице КХЛ нижегородский клуб потерпел первое поражение за последние пять матчей. В свою очередь, «Сочи» реабилитировался за разгром от ЦСКА (1:7), одержав седьмую победу в последних восьми матчах. Южный клуб продолжает оставаться одним из главных сюрпризов начала чемпионата КХЛ.

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На пятой минуте Мартин Гернат вывел ярославцев вперёд. Очки за голевые пасы получили Даниил Бут и Денис Алексеев. На 20-й минуте Александр Полунин, реализовав большинство с передачи Рушана Рафикова, удвоил преимущество железнодорожников. На 56-й минуте Максим Шалунов забил третий гол. На 59-й минуте Мартин Гернат оформил дубль. На последней секунде точку во встрече поставил Артур Каюмов. Вратарь Иван Бочаров оформил шат-аут. Подопечные Игоря Никитина продлили победную серию до трёх матчей и вернулись на второе место в Западной конференции КХЛ, сократив отставание от «Торпедо» до одного очка.

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На 12-й минуте Андрей Стась вывел минскую команду вперёд. На 30-й минуте Трой Джозефс, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Остап Сафин и Андрей Алтыбармакян. В овертайме победу своей команде принёс оформивший дубль Джозефс, забивший после паса Скотта Космачука.

Тольяттинский клуб продлил сумасшедшую серию с набранными очками до 10 матчей. Последний раз команда Олега Браташа терпела поражение в основное время 6 сентября 2023 года. Неудача в матче с «Салаватом Юлаевым» стала для «Лады» третьей подряд на старте сезона КХЛ. С тех пор автозаводцы набирали очки во всех матчах чемпионата.

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