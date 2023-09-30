Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 30 сентября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь

«Сочи» разгромом остановил Ларионова! «Лада» продлила сумасшедшую серию. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 30 сентября
Аудио-версия:
Комментарии
«Трактор» одержал волевую победу над «Спартаком», а «Сибирь» нашла стабильного поставщика очков в лиге.

30 сентября регулярный чемпионат КХЛ продолжился шестью матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Морозов (Ахияров, Бутузов) – 00:49 (5x5)     0:2 Прохоркин – 39:17 (5x5)     1:2 Червены (Скленичка) – 58:20 (5x4)    

На 49-й секунде Илья Морозов вывел новосибирскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Тимур Ахияров и Владимир Бутузов. На последней минуте второго игрового отрезка Николай Прохоркин, несмотря на неудачный бросок, смог поразить ворота астанинцев. На 59-й минуте Рудольф Червены отыграл один гол, но спасти матч у команды Андрея Скабелки не получилось.

Любопытно, что за первый месяц чемпионата «Барыс» и «Сибирь» волею календаря провели между собой четыре встречи. И во всех случаях успех сопутствовал коллективу Дэвида Немировски. «Сибирь» выиграла все четыре матча у прямого конкурента по Восточной конференции, позволив в этих встречах казахстанской команде набрать всего два очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Фьоре (Шевченко, Лисовец) – 38:25 (5x5)     1:1 Мэйсек (Да Коста, Осипов) – 43:21 (5x4)     2:1 Макеев – 55:18 (5x5)     3:1 Романцев (Обидин, Осипов) – 59:59 (en)    

Первый период прошёл без голов. За полторы минуты до завершения второго игрового отрезка Джованни Фьоре вывел дальневосточную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Шевченко и Евгений Лисовец. «Автомобилист» переломил ход сложной встречи в заключительной двадцатиминутке.

На 44-й минуте Брукс Мэйсек, реализовав большинство, сравнял счёт. На 56-й минуте Алексей Макеев вывел хозяев вперёд, а взятый тренерским штабом «Адмирала» запрос на положение вне игры не возымел положительного для гостей эффекта. Точку в игре поставил Данил Романцев, поразивший пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Материалы по теме
«Засуньте языки подальше!» Тренер «Адмирала» взорвался и публично уничтожил свою команду
Видео
«Засуньте языки подальше!» Тренер «Адмирала» взорвался и публично уничтожил свою команду
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Филин, Беляев) – 30:32 (5x5)     1:1 Дер-Аргучинцев – 48:42 (5x5)     2:1 Шабанов (Антипин) – 63:43 (3x3)    

Первый период прошёл без голов. На 31-й минуте Герман Рубцов вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Егор Филин и Александр Беляев. Один из ключевых и переломных моментов матча произошёл в начале третьего периода, когда «Спартак» отправил вторую шайбу в ворота «Трактора» усилиями Александра Пашина, но челябинцы взяли запрос на положение вне игры, который оказался успешным.

Гол «Спартака» был отменён, а «Трактор» сумел перехватить игровую инициативу. На 49-й минуте Семён Дер-Аргучинцев точным броском сравнял счёт и перевёл матч в дополнительное время. В овертайме же победу своей команде принёс Максим Шабанов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Рендулич (Завгородний, Криштоф) – 08:26 (5x5)     1:1 Белевич (Линч, Веряев) – 11:21 (5x5)     1:2 Рассказов (Мичков, Тянулин) – 12:43 (5x5)     2:2 Линч (Ларионов) – 34:40 (5x4)     2:3 Мичков (Манухов, Гараев) – 46:53 (5x5)     2:4 Рендулич (Грэм) – 49:24 (5x3)     2:5 Рендулич (Завгородний) – 53:59 (5x5)    

На девятой минуте Борна Рендулич вывел южную команду вперёд. На 12-й минуте Андрей Белевич сравнял счёт. Через 82 секунды Кирилл Рассказов вновь вывел вперёд «Сочи». Матвей Мичков сделал результативную передачу. На 35-й минуте Бобби Линч после паса Игоря Ларионова сделал счёт 2:2. На 47-й минуте Матвей Мичков уже сам забил гол — 3:2. На 50-й минуте Борна Рендулич забросил свою вторую шайбу. На 54-й минуте хорват оформил хет-трик.

Идущий на первом месте в турнирной таблице КХЛ нижегородский клуб потерпел первое поражение за последние пять матчей. В свою очередь, «Сочи» реабилитировался за разгром от ЦСКА (1:7), одержав седьмую победу в последних восьми матчах. Южный клуб продолжает оставаться одним из главных сюрпризов начала чемпионата КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Бут, Алексеев) – 04:26 (5x5)     0:2 Полунин (Рафиков) – 19:38 (5x4)     0:3 Шалунов (Гернат, Берёзкин) – 55:08 (5x5)     0:4 Гернат – 58:06 (en)     0:5 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 59:59 (5x3)    

На пятой минуте Мартин Гернат вывел ярославцев вперёд. Очки за голевые пасы получили Даниил Бут и Денис Алексеев. На 20-й минуте Александр Полунин, реализовав большинство с передачи Рушана Рафикова, удвоил преимущество железнодорожников. На 56-й минуте Максим Шалунов забил третий гол. На 59-й минуте Мартин Гернат оформил дубль. На последней секунде точку во встрече поставил Артур Каюмов. Вратарь Иван Бочаров оформил шат-аут. Подопечные Игоря Никитина продлили победную серию до трёх матчей и вернулись на второе место в Западной конференции КХЛ, сократив отставание от «Торпедо» до одного очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Стась – 11:34 (5x5)     1:1 Джозефс (Сафин, Алтыбармакян) – 29:42 (5x4)     1:2 Джозефс (Космачук) – 60:40 (3x3)    

На 12-й минуте Андрей Стась вывел минскую команду вперёд. На 30-й минуте Трой Джозефс, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Остап Сафин и Андрей Алтыбармакян. В овертайме победу своей команде принёс оформивший дубль Джозефс, забивший после паса Скотта Космачука.

Тольяттинский клуб продлил сумасшедшую серию с набранными очками до 10 матчей. Последний раз команда Олега Браташа терпела поражение в основное время 6 сентября 2023 года. Неудача в матче с «Салаватом Юлаевым» стала для «Лады» третьей подряд на старте сезона КХЛ. С тех пор автозаводцы набирали очки во всех матчах чемпионата.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 1 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Авангард
Омск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android