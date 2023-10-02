Зритель вернулся на матчи КХЛ. Прошлогодняя катастрофа преодолена?

Прошлогодний сентябрь был шоком для КХЛ — и этот шок был вызван посещаемостью. Многочисленные арены, которые были построены в России за последние 15 лет, пустовали. Стабильный зрительский интерес вызывало только обновлённое «Торпедо», которое на старте прошлого сезона неизменно собирало аншлаги. На цифры большинства остальных команд нельзя было смотреть без слёз, и такая ситуация год назад заставляла нас делать неутешительные выводы.

Однако прошёл год — и посещаемость КХЛ снова вызывает оптимизм. Вполне возможно, что все форс-мажоры прошлого года (экономическая неуверенность в завтрашнем дне, выросшая миграция) за 12 месяцев были купированы, и люди снова готовы оставлять свои деньги в кассах ледовых дворцов. Вот как вы ходили на хоккей в первом месяце регулярного сезона-2023/2024.

Посещаемость КХЛ в сентябре 2023-го Клуб Зрители Матчи Клуб Зрители Матчи «Динамо» Мн 12 799 5 «Динамо» 5682 7 СКА 11 932 4 «Сочи» 5629 3 «Авангард» 11 213 6 «Торпедо» 5500 7 «Сибирь» 10 187 7 «Лада» 5483 7 «Ак Барс» 7414 7 «Автомобилист» 5307 5 «Амур» 7100 3 «Металлург» 5236 4 «Трактор» 7032 5 «Северсталь» 4765 5 «Салават Юлаев» 6815 7 «Спартак» 3570 7 «Барыс» 6688 6 «Нефтехимик» 3055 7 «Локомотив» 6170 8 «Витязь» 2326 9 ЦСКА 5820 8 «Куньлунь» 1020 6 «Адмирал» 5758 3 В среднем 6162

За год посещаемость сентябрьских матчей выросла с 4662 до 6162 зрителей. Конечно, нельзя не отметить вклад, который внесли в это новые арены. В прошлом сезоне «Авангард» не играл на домашнем льду как раз до октября, и этот фактор стал одной из причин такой бедовой ситуации сентября-2022. Даже после дрянного старта омичей в этой регулярке «G-Drive Арена» пока не собирала менее 10 тысяч болельщиков.

Открытие «Сибирь-Арены» летом сопровождалось многочисленными возмущёнными откликами болельщиков — билеты распространяли бесплатно, и на трибунах появилось немало случайных людей, которые покинули свои места ещё до окончания игры юниорских сборных России и Беларуси. В сезоне КХЛ такого уже не было, и даже немаленькие цены на матч открытия не слишком сильно снизили аудиторию «Сибири». Аншлага на все сто процентов, а не на 99,9% арена пока ещё не видела — виной тому может быть ресторан с несуразными ценами, который занимает некоторую часть от 10 500 списочных мест стадиона.

«Сибирь-Арена» Фото: photo.khl.ru

Однако по сравнению с прошлым годом зрительскую аудиторию увеличили практически все клубы лиги. Посмотрим на «дельту» как в абсолютных, так и в относительных показателях.

Изменение посещаемости в КХЛ (сентябрь 2023-го против 2022-го) «Динамо» Мн 4168 48,2% ЦСКА 1274 28% «Металлург» 2964 131% «Северсталь» 1034 27,7% «Амур» 2578 57% «Локомотив» 991 19,1% «Адмирал» 2124 58,4% «Ак Барс» 852 13% «Динамо» 1935 51,7% «Куньлунь» 401 65% СКА 1759 17,3% «Спартак» 359 11,2% «Барыс» 1642 32,5% «Нефтехимик» 115 4% «Сочи» 1554 38,1% «Салават Юлаев» 64 1% «Автомобилист» 1370 34,8% «Торпедо» 33 0,6% «Трактор» 1322 23,2% «Витязь» -236 -9%

Поражает прогресс «Металлурга» — рост более чем в два раза! На старте прошлого года на магнитогорских трибунах гуляло эхо, и причин этому пытались найти множество: местный болельщик слишком привык к кубковым успехам и ходит только весной, главный спонсор команды завалил распространение билетов, кто-то даже намекал на то, что местная фан-база считает финал-2022 «проданным». Однако после возвращения Андрея Разина, который в рекордно короткие сроки поставил команде свежий стиль и стал привлекать молодёжь, болельщик на трибуны вернулся. Сохранится ли этот импульс — посмотрим в дальнейшем.

Обращает внимание и дальневосточный всплеск. Возвращение аншлагов на «Платинум-Арену» может быть вызвано маленьким количеством домашних матчей (лишь три) и высоким уровнем соперников в них («Динамо» и СКА). У «Адмирала», впрочем, ситуация с календарём на старте была точно такая же — но там, вполне возможно, сыграли роль и успехи прошлого сезона. «Амуру» могли помочь и заявленные летом амбиции, и относительно звёздные новички.

В абсолютных числах лучший результат — у минского «Динамо». У минчан далеко не всегда была стопроцентная посещаемость после открытия «Минск-Арены», в неудачные сезоны она пикировала. Причины прошлогоднего обвала тоже можно искать в политической и экономической ситуации, кроме того, фан-база в прошлом году была откровенно недовольна вялым хоккеем при Вудкрофте. Прямо сейчас, правда, ситуация не то чтобы стала сильно лучше.

Болельщики в Минске Фото: photo.khl.ru

В число отстающих попал только «Витязь» — клуб, который уже недавно получил от нас порцию заслуженной критики. Но для их спада есть объективные показатели. Во-первых, в матче открытия прошлого сезона с «Авангардом» официально был объявлен аншлаг, хотя трибуны краснели пустыми местами — это взвинтило прошлогоднюю статистику вверх. Во-вторых, «Витязь» провёл длиннейшую домашнюю девятиматчевую серию, к концу которой болельщики могли просто устать. В-третьих, конечно же, наверняка влияют бедовые результаты и отсутствие яркой игры.

Обращает на себя внимание то, что большинство команд уже вернулось на уровень докризисного и благостного сентября 2019-го. Многие в сентябре успели и превысить показатели того времени («Ак Барс», «Салават Юлаев», «Трактор», дальневосточные клубы), однако до полноценного восстановления ещё далеко.

Напоследок посмотрим на процент заполняемости арен:

Процент заполняемости арен клубов КХЛ «Амур» 100% «Северсталь» 78,6% «Торпедо» 100% «Локомотив» 77,2% «Адмирал» 97,3% «Металлург» 68% «Сибирь» 97% «Барыс» 55,7% «Автомобилист» 95,7% «Нефтехимик» 50,5% СКА 95,5% ЦСКА 48,1% «Трактор» 93,8% «Сочи» 46,9% «Авангард» 93,4% «Динамо» 46,3% «Лада» 91,4% «Витязь» 42,1% «Динамо» Мн 84,8% «Спартак» 28,1% «Ак Барс» 83,2% «Куньлунь» 14,6%

Особняком здесь стоит «Локомотив». В прошлом году некоторые наблюдатели стали обращать внимание на странную ситуацию: на некоторые матчи были проданы все билеты, визуально на «Арене-2000» свободных мест не было. Однако в протоколах стояла цифра, чуть превышающая 7000 человек — и это при заявленной вместимости в 9046 зрителей. Запрос в «Локомотив» прояснил ситуацию: немало мест занимают вип-ложи и ресторан, плюс какое-то количество мест занято «паровозом», местами для врачей и ограждениями для фанатов. С учётом этого «Арена-2000» вмещает 7966 зрителей, и именно от этой цифры мы отталкивались в расчётах.

«Арена-2000» Фото: photo.khl.ru

Всё ещё вызывает грусть ситуация с московскими стадионами. «Динамо» оттолкнулось от прошлогоднего дна, однако играло с хорошими соперниками — например, в игре с «Авангардом» немалую часть аудитории составили болеющие за Омск зрители. ЦСКА собрал неплохую аудиторию на топ-клубы — и только за «Спартак» совсем грустно. Пока непонятно, что так влияет на команду с самой большой футбольной фан-базой в городе и с яркой игрой — то ли игра на неудобном «Мегаспорте», то ли уход старой маркетинговой команды клуба, при которой красно-белые стабильно собирали восемь-девять тысяч, играя ещё на Автозаводской.

Сентябрь с его полевыми работами на дачах и последними шашлыками в году традиционно был не самым удачным месяцем в плане посещаемости. Это значит, что в будущем мы можем надеяться на дальнейший рост показателей.