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Что говорит владелец «Миннесоты» о будущем Кирилла Капризова, останется ли Капризов в «Миннесоте»

«Становится всё более американизированным». В «Миннесоте» заговорили о будущем Капризова
Владимир Лаевский
Что говорит владелец «Миннесоты» о Капризове
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«Дикари» подстраивают всё для того, чтобы удержать свою главную звезду.

Кажется, у Кирилла Капризова есть все шансы остаться игроком «Миннесоты» до конца карьеры. По крайней мере, именно на такой исход надеются в руководстве «Уайлд».

На днях владелец «дикарей» Крейг Леопольд поговорил с журналистами The Athletic Джо Смитом и Майклом Руссо и ответил на несколько вопросов относительно россиянина. Что же Кирилла ждёт в ближайшие годы?

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«Когда состоялось стартовое вбрасывание первого предсезонного матча, владелец «Уайлд» вскочил на ноги в своей комнате в центре арены и присоединился к 16-тысячной толпе болельщиков, которые, как и он, надеются почувствовать гораздо больше радости от игры 97-го номера в этом сезоне и возможного Кубка Стэнли, который однажды будет поднят Кириллом The Thrill», — пишет издание.

«Он — огромная часть нашего будущего, но только если останется здесь», — говорит Леопольд.

Сейчас у Капризова действует пятилетнее соглашение на общую сумму $ 45 млн. Два года назад Кирилл получил самый крупный контракт в истории НХЛ за наименьшее количество сыгранных матчей. Сезон-2023/2024 станет третьим для россиянина по этому соглашению.

«Леопольд не прогнозирует ничего тревожного ни относительно счастья Капризова, ни относительно его желания остаться. Он просто ответил на вопрос о том, что «Уайлд» нужно, чтобы их звезда была счастлива. Крейг чувствует, что в «Миннесоте» появится будущий претендент на кубок на долгие годы, как только контракт Капризова истечёт в конце сезона-2025/2026», — продолжают журналисты.

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Они также отмечают, что продление договора может быть оформлено уже 1 июля 2025 года – менее чем через два года.

«Я бы солгал вам, если бы сказал, что этого не было у нас на уме. Кирилл — особенный игрок, и мы хотим, чтобы он поверил, что мы собираемся помочь построить команду уровня Кубка Стэнли. И Капризов — огромная часть нашего будущего, но только если он останется здесь», — говорит Леопольд.

Сейчас Кирилл получает в год $ 9 млн. По сумме кэпхита россиянин находится лишь в четвёртом десятке на сезон-2023/2024 – наравне с Джеффом Скиннером, Кейлом Макаром и Даги Хэмилтоном. Достаточно ли это для лица франшизы?

«Его статистика требует, чтобы ему платили как элитному игроку, и мы будем готовы это сделать», — продолжает владелец «Миннесоты».

Несмотря на не самую гладкую ситуацию с потолком зарплат, к моменту, когда придётся договариваться с Капризовым, найдутся и хорошие новости. Именно к этому времени, например, финансовые ограничения из-за выкупа «дикарями» контрактов Зака Паризе и Райана Сутера истекут. Да и, как ожидается, потолок зарплат значительно увеличится.

«Капризов успешно сможет сам назвать свою цену», — пишет The Athletic.

Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Фото: AP/Tass

Пока непонятно, что будет через два года. Но здесь и сейчас Капризов, кажется, максимально мотивирован. Даже начал подтягивать свой английский – предмет большого количества шуток в прошлых сезонах.

Да и в команде, очевидно, россиянина – главную звёздочку «Уайлд» — любят и ценят.

«У нас с Кириллом прекрасные отношения. Я думаю, ему здесь нравится. Сейчас он учится говорить по-английски. Он становится всё более американизированным. Он хороший парень, действительно хороший парнишка. И мы должны быть уверены, что, когда подойдёт время заключить с ним следующий контракт, это будет долгосрочное соглашение, которое он подпишет с «Миннесотой», — заключает Леопольд.

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«Дикари» всё ещё далеки от того, чтобы считаться претендентом на Кубок Стэнли. Последние три года «Уайлд» вылетали в первом же раунде. Но сейчас, после продления Цуккарелло и Маркуса Фолиньо, очевидно, что всё в «Миннесоте» подстраивают под Капризова. Только чтобы ему было удобно.

И главный вопрос на данный момент заключается не в том, каким будет новый контракт Кирилла. Главный вопрос – как далеко россиянин сможет протащить «Миннесоту» в этот раз?

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