Кузнецов раздаёт передачи-конфетки! Такой Женя — то, что нужно «Вашингтону»

В «Вашингтоне» наступила пора решающих тестов молодёжи и наведения окончательного лоска на состав. На матч с «Бостоном» главный тренер Спенсер Карбери поставил основных центров команды, но не Александра Овечкина, вместо которого в первом звене вышел белорус Алексей Протас. Ови проверять точно не надо, он ещё успеет наиграться в этом году.

Зато Евгений Кузнецов вступает в важный сезон. Надо вновь показывать игру, за которую его так полюбили в «Вашингтоне», вновь стать тем игроком, который пять лет назад был неудержим и помог «кэпс» выиграть их первый и пока единственный Кубок Стэнли.

Тем более – после нашумевшего интервью в России, за которое, как считает канадский эксперт Эллиотт Фридман, Евгению надо отвечать вдохновенной игрой: «Он был элитным игроком. Можно сказать, вторым лучшим игроком той чемпионской команды. Сейчас он должен быть именно тем игроком. Если начинаешь так говорить, надо давать результат. Ещё одно — думаю, «Вашингтону» не нравится, что он сделал это (дал такое интервью), потому что это создаёт скандалы или разногласия, хотя они старались поддерживать его. Это их беспокоит. Но в конечном итоге Кузнецову сейчас просто надо давать результат. Раз уж наговорил, надо выдать грандиозный сезон».

Кузнецов выглядит воодушевлённым и полностью готовым к сезону. Сегодня раздавал передачи-конфетки в большинстве. В первом периоде он вместе с Никласом Бекстрёмом идеально нарисовал гол Тому Уилсону.

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Шла восьмая минута матча, а команды успели забить уже четыре гола. Да что там, начали так весело и без обороны, что уже к концу первой минуты счёт был 1:1! Звено Кузнецова соорудило и первый гол матча – после выигранного Евгением вбрасывания забил Коннор Макмайкл.

«Я стал намного больше обыгрывать, чем пару лет назад, обрёл уверенность в себе. Игра в звене с Кузи и Уилли в этом сильно помогает. Я просто играю, особо не задумываюсь, а так я играю лучше всего. Надеюсь продолжать в том же духе», – сказал после игры Макмайкл.

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Тройка Кузи с Уилсоном и Макмайклом сегодня нанесла почти столько же бросков, сколько все игроки «Бостона», вместе взятые! На её счету было 18 выстрелов, у «мишек» – 20.

На старте третьего периода Кузнецов оформил ассистентский дубль, поднеся шайбу под пушечный выстрел Джона Карлсона. Счёт стал 4:3, но «Бостон» смог отыграться благодаря голу Матье Пуатра, который накрутил у борта Кузнецова, выскочил на ворота и переиграл Дарси Кемпера. Впрочем, это ничуть не испортило впечатление Карбери от игры самого россиянина и его звена.

«Мы сделали много хорошего, даже казалось, что на кону стоит нечто большее, чем на самом деле. Дело не только в реализации. Макмайкл быстро забил – выиграли вбрасывание в зоне атаки, доставили шайбу до ворот и он положил её в сетку. Но и в других аспектах Макмайкл хорошо сыграл – и в меньшинстве, и «три на три». И вообще это звено проделало хорошую работу. Кузнецов тоже здорово играл весь матч», – сказал Карбери.

В овертайме победу «Вашингтону» принёс Мэттью Филлипс. Ну а мы можем констатировать, что такой Кузнецов – то, что нужно «Вашингтону»! Плюс здоровые Бекстрём, Карлсон, Уилсон, вечно молодой Овечкин. «Столичные» точно собираются пошуметь в этом сезоне.