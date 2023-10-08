Овечкин бросился на защиту одноклубника! Игроки «Коламбуса» хотели поквитаться с Оши

До старта очередного регулярного чемпионата НХЛ остаются не то что дни — часы. Уже в ночь на 11 октября новый сезон откроет встреча «Тампы» и «Нэшвилла». Сегодня свои заключительные игры перед началом регулярк провели многие клубы, включая «Вашингтон» и «Коламбус». Пару дней назад они встретились в Огайо, и тогда «столичные» взяли верх со счётом 4:2. Победную шайбу «Кэпиталз» забросили в меньшинстве, а многолетний капитан команды Александр Овечкин остался без набранных очков.

Сегодняшние составы обоих клубов были максимально приближены к тем, что начнут регулярный сезон. В обойму «Блю Джекетс» вернулись многие лидеры, включая россиян Ивана Проворова и Кирилла Марченко, а вот Дмитрий Воронков оказался вне заявки. Однако он не попал и в список игроков, которых «мундиры» отправили в АХЛ за несколько часов до стартового вбрасывания. Следовательно, остаются шансы, что экс-форвард «Ак Барса» к первому матчу регулярки всё ещё будет в основе.

Ещё не был отправлен в фарм-клуб форвард системы «Вашингтона» Иван Мирошниченко, который сегодня также не принял участия в игре. Зато остальные россияне команды — Александр Алексеев, Евгений Кузнецов и, конечно же, Александр Овечкин — появились на льду. Ветеран «столичных», который сыграл в более привычном для себя сочетании с Никласом Бекстрёмом и Ти Джеем Оши, до сегодняшнего дня не забивал в этой предсезонке. Александр оставил всё на последнюю игру — во втором периоде капитан «Кэпиталз» вывел хозяев вперёд.

Гол получился довольно-таки изящным — Лукас Джохансен прострелил на пятак, а находившийся там в полном одиночестве Овечкин слегка подправил шайбу, заставив её перескочить через вратаря «Коламбуса» Элвиса Мерзликина. На помощь своему голкиперу отправился Иван Проворов, который, как могло показаться, успешно предотвратил взятие ворот. Так подумали и судьи, которые сперва не засчитали гол. Однако после просмотра момента стало очевидно, что шайба полностью пересекла линию, и арбитры изменили своё решение.

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До второго перерыва Александр успел отметиться ещё в одном эпизоде. Незадолго до ухода команд в раздевалку Ти Джей Оши жёстко встретил молодого новичка «Блю Джекетс» Адама Фантилли в средней зоне. Силовой приём был выполнен по правилам, но уже в следующей смене капитан «мундиров» Бун Дженнер и защитник Эрик Гудбрансон попытались в ненавязчивой форме объяснить американцу, что так играть не стоит.

Вступиться уже за Оши приехал Овечкин, который в одиночку оттаскивал двоих соперников от уже стоявшего на коленях товарища по команде. Рвение Александра защитить своего одноклубника арбитры оценили на две минуты, которые параллельно с ним поехал отбывать и Гудбрансон, также заработавший штраф в этом эпизоде.

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В третьем периоде уже сам Фантилли решил ответить Оши и всему «Вашингтону», но сделал это максимально хоккейным способом — при счёте 2:2 форвард, которому через несколько дней стукнет 19, обыгрался с Кириллом Марченко и забросил шайбу в ворота Дарси Кемпера. Этот гол стал победным в матче — у «Кэпиталз» оставалось меньше четырёх минут на то, чтобы сравнять счёт, но вместо этого они пропустили ещё одну шайбу, когда Патрик Лайне поразил пустые ворота.

«Оши — крупный парень. В Вашингтоне часто видят подобное в его исполнении. Это был чистой силовой, ничего не скажешь. Но Фантилли смог вернуться в игру, он не получил травму, это хорошо. Он вернулся и забил. Его бросок получился очень резким. Не знаю, как это выглядело с трибун, но со скамейки это был техничный бросок от хорошего игрока», — прокомментировал действия своего вундеркинда главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан.

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«Блю Джекетс» подходят к старту сезона в отличном настроении, а вот «Вашингтону» в ближайшие дни предстоит серьёзно поработать, о чём после матча сказал и наставник «Кэпиталз» Спенсер Карбери: «Нам нужно разобраться с этим. Если продолжать так же позволять соперникам иметь преимущество в атаке, успеха в Национальной хоккейной лиге не достичь». До встречи «столичных» с «Питтсбургом» остаётся меньше недели — посмотрим удастся ли им исправить ошибки к началу сезона.