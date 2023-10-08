«Каждый заслуживает второго шанса». Экс-легионера КХЛ подвергли травле за игру в России

Более года назад произошло событие, которое осталось практически не замеченным в российских СМИ. «Нефтехимик» расстался со словацким нападающим Самуэлем Бучеком, отыгравшим всего шесть матчей в сезоне КХЛ-2022/2023.

Примечательно, что переходил в нашу лигу молодой форвард в статусе возможной суперзвезды. В сезоне-2021/2022, выступая за «Нитру» в словацкой Экстралиге, на тот момент 23-летний нападающий записал на свой счёт 64 (41+23) очка в 50 встречах в регулярке и ещё 24 (13+11) балла в 19 матчах плей-офф. Бучек выиграл целый ряд личных наград: победил в гонках снайперов и бомбардиров как в регулярном чемпионате, так и в играх на вылет, а также был признан MVP чемпионата Словакии.

И вот 8 августа 2022 года молодой звёздный игрок, несмотря на напряжённую мировую обстановку, подписал контракт с нижнекамским клубом. Дебютировал он уже в первом матче регулярки 3 сентября — с ЦСКА. Правда, в четвёртом звене.

Самуэль Бучек в «Нефтехимике» Фото: hcnh.ru

«Он пришёл к нам без предсезонной подготовки, и видно, что ему тяжело вкатиться, поэтому он начинает в четвёртом звене. Привилегий у нас нет, играют только те, кто достоин, легионер или нет, и я на 100% уверен, что он будет прогрессировать», — говорил тогда главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

Правда, Бучек, едва восстановившись после травмы, в итоге отыграл всего шесть матчей за «Нефтехимик», не набрав очков. 22 сентября с нападающим расторгли контракт.

«После сезона было много неподтверждённой информации о моей карьере. Вы заслуживаете знать, что на самом деле происходило в последние месяцы. Всё, что писали обо мне, не было правдой. Если бы журналисты были внимательнее, они бы увидели, что я подписал контракт только в АХЛ, а не двусторонний. То есть шанс сыграть в НХЛ в этом сезоне был очень маленьким. Скажу просто, что не отказываюсь от мечты об НХЛ, просто решил поменять путь.

После сезона я искал новый вызов, который выведет меня на следующий уровень. Очень жаль, что мы живём в такие трудные времена, тем не менее я решил поехать в КХЛ. КХЛ всегда была и будет лучшей лигой Европы.

Я был готов сделать всё, чтобы вернуться к прежней форме, которая была до травмы. К сожалению, иногда всё идёт не так, как хотелось бы. Я до сих пор жду своего шанса проявить себя в КХЛ. Я молод, у меня ещё всё впереди. Если вам на самом деле интересно, что случилось, то посмотрите на моё игровое время во всех матчах. У меня не было хорошей возможности проявить себя. Тем не менее это был отличный опыт, и я не жалею о своём решении», — сказал Бучек спустя менее недели после ухода из «Нефтехимика».

«Лично я считаю переход игроков в КХЛ ошибкой»

В октябре того же года словак подписал контракт с чешским клубом «Оцеларжи Тршинец» и вновь высказался об отъезде из КХЛ, но уже немного с другой риторикой: «Я ошибся. Я поверил, что получу достаточно времени и возможностей, чтобы вернуться в форму после травмы и стать полезным хоккеистом. Этого не произошло. Я хочу смотреть вперёд, делать всё возможное для новой команды и развивать свою карьеру. Это огромный вызов, в котором я хочу и должен добиться успеха», — сказал нападающий Sport.cz.

Кажется, в тот момент Бучек разочаровался не столько в КХЛ, сколько в своём личном опыте пребывания в «Нефтехимике». Как мы помним, нижнекамцы начали сезон-2022/2023 с 10 поражений подряд. В такой ситуации резонно ждать решительных действий — видимо, словацкий форвард, не показывавший яркой игры, стал жертвой одного из них.

Но это не единственная проблема, с которой столкнулся Бучек. Его подвергли жёсткой критике как в Словакии, так и в Чехии. За него пришлось вступаться даже спортивному директору «Оцеларжи Тршинец» Яну Петереку.

«Лично я считаю переход игроков в КХЛ ошибкой. По-человечески это трудно понять, даже Самуэль ошибался. Он просто оценил только спортивную составляющую — и пришло наказание. Но мы хотим дать ему второй шанс. Ему придётся вернуть доверие болельщиков и товарищей по команде. С нуля.

Самуэль Бучек в сборной Фото: Lukas Schulze/Getty Images

Что заставило меня подписать игрока, который уехал в КХЛ? Я не скрываю, что текущая ситуация не способствует подписанию нами контракта с Сэмом. Это было очень трудное решение. Вот почему мы с тренерами отправились в Жилину на встречу с Самуэлем и его агентом, чтобы всё подробно обсудить. Мы хотели услышать, как он относится к этому вопросу, как он сам всё это воспринимает. Мы были готовы иметь дело с ним, мы подозревали, что, если мы захотим с ним работать, реакция и ответы будут непростыми. Должен сказать, что у меня никогда не было такого разговора с игроком.

Как он мне объяснил, что поехал из-за границы в Нижнекамск? К нему подошёл американский агент и сделал предложение, что он может попасть в НХЛ. Об этом мечтает каждый мальчишка, ведь это вызов и возможность осуществить свою мечту», — сказал в том же октябре Петерек.

Примечательно, что спортивный директор сам играл в России — за «Локомотив» с 2001 по 2004 год.

Даже ещё один экс-легионер, поигравший уже в КХЛ, легендарный чешский вратарь Доминик Гашек постарался поддержать Бучека.

«Что такое мораль? То, что он сделал, — это его законное решение. Всё в порядке. Он ни в чём не виноват, он действовал по законам Словацкой Республики, так почему он не мог поехать туда работать? Да, я считаю это аморальным и не поддерживаю его решение, но не буду его винить.

Если это не запрещено или чётко определено законом — а за это несут ответственность наши законодатели, — я не позволю себе никоим образом наказывать парня. Наоборот, я заступлюсь за него. Должны быть законы, защищающие наших граждан от российской информации. А наши законодатели с февраля уже давно могли бы подготовить закон, который защитил бы наших граждан от вредной российской информации. Я виню их за то, что они ещё не сделали это», — сказал Гашек Sport.cz.

Спустя ещё две недели, 3 ноября, сам Бучек ответил на критику в свой адрес: «Я это понял. Критика оправданна. Стараюсь работать над собой, развиваюсь как игрок и как личность. Но это оправданно, и я, наверное, на этом закончу свой ответ по этой теме».

В том сезоне словак принял участие в 44 встречах чемпионата, в которых набрал всего 10 (7+3) очков.

Самуэль Бучек Фото: Mark Blinch/Zuma/ТАСС

Возвращение на родину

Летом Бучек после, очевидно, неудачного сезона в Чехии вернулся в родную словацкую «Нитру». 17 июня 2023 года генеральный менеджер клуба Томаш Хренко прокомментировал подписание Самуэля и высказался о периоде игры форварда в России: «В ситуации с некоторыми игроками, которые финансово обеспечены, я не понимаю, почему они едут в Россию. Что касается Сэма, то я отчасти понял, что его привлекло финансово выгодное предложение. Мы рады, что он возвращается в «Нитру». Раньше он помогал нам, и теперь мы хотели бы помочь ему провести отличный этап карьеры».

Ну а в середине сентября этого года Бучек комплексно высказался о периоде карьеры до России, как его обманул американский агент, почему он решил поехать в Нижнекамск и как покинул КХЛ.

«Всё началось, когда я прибыл в лагерь, когда агент сказал мне по телефону, что я должен получить двусторонний контракт, на что я согласился. Я прилетел в Сиэтл, пообщался с менеджерами, скаутом, который следил за мной весь сезон, главным тренером и тренером фарм-клуба. Мне сказали, что знают, что я снайпер, но 54 гола в словацкой Экстралиге ничего не значат. В конце концов сообщили, что дадут мне контракт только на АХЛ и ECHL, что меня шокировало, ведь по телефону мне рассказали о контракте НХЛ и АХЛ.

Я сказал себе, что не буду сворачивать дело, буду бороться. Потом ко мне подсел тренер фарм-клуба, который прямо сказал мне, что, поскольку у меня худший контракт, он может рассчитывать на меня только как на игрока третьего-четвёртого звена. Будут играть хоккеисты, у которых двусторонний контракт. В конце концов, я снайпер, а не игрок низших звеньев, поэтому решил не подписывать контракт и поехать в Европу.

Почему поехал в Нижнекамск? Мне было противно, американский агент не ответил на мой звонок. Искал альтернативу, особо интересных предложений из Швеции и Финляндии у меня не было. Мне позвонил Марсель Озимак, с которым я давно общаюсь. Нижнекамск мной интересовался и раньше, но я хотел завершить предыдущий сезон в «Нитре». Связь восстановилась, я подписал контракт в России. Они сказали мне, что я должен выходить в большинстве и играть на своей позиции. Однако я приехал поздно, а у тренера была готовая команда. Моё место на льду было минимальным, а после операции были проблемы с запястьем.

Я проходил реабилитацию два месяца, тогда как продолжительность, по оценкам врачей, составляла до трёх с половиной месяцев. Я чувствовал, что это не то. Рука меня не слушалась, и выступления были не такими, как ожидалось. Мы поговорили с руководством, и я им прямо сказал, что у меня всё ещё болит рука, и мы расторгли контракт. Мы расстались навсегда. Если бы я был здоров, думаю, я был бы полноценным игроком в КХЛ», — сказал Бучек.

Самуэль Бучек Фото: Nicholas T. LoVerde/Getty Images

Более того, нападающий рассказал, как его не приняли в чешском «Оцеларжи».

«Я не занимаюсь политикой, знаю о ситуации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), но я поехал [в Россию] играть в хоккей. Меня подписали, но там заключают контракты и игроки из других стран. Я воспринимал это исключительно как спорт.

В «Тршинеце» меня встретили спокойно? Это слухи. Пришёл в раздевалку — ребята молчали. Затем было созвано собрание, лидеры команды поговорили с тренером и генменеджером. Я знал, что в Чехии к этому будет приковано больше внимания, потому что, в отличие от Словакии, их отношение к России чёткое. Они собрались и выступили категорически против. Впоследствии я сам стоял перед всей командой и прямо говорил, что всё понимаю про работу в России, но мы профессионалы, и я приехал в «Тршинец», чтобы играть в хоккей, адаптироваться в команде и помогать ей добиться успеха. Я хотел показать, что я хороший игрок. Каждый заслуживает второго шанса в жизни», — сказал Бучек.

Но в итоге форвард не смог прижиться в Чехии и вернулся в родную Словакию. За «Нитру» Бучек уже провёл шесть матчей и набрал 5 (2+3) очков.

***

Пока сложно сказать, что дальше будет с хоккеистом. Он всё ещё достаточно молод — ему всего 24 года. Жизненные сложности уже заставили Бучека вернуться на родину, но, возможно, это поможет игроку перезагрузиться и вновь попробовать свои силы в более сильном чемпионате.

В любом случае по его словам с течением времени можно заметить, что давление болельщиков и прессы из-за игры в России сказывалось на нём — причём достаточно сильно. Сначала словак назвал КХЛ лучшей лигой Европы, но после стал говорить об этом опыте как об ошибке. Конечно, можно понять, почему заграничные фанаты и СМИ подвергли Бучека такой жёсткой критике — особенно на фоне разного рода запретов со стороны местных хоккейных правительств.

Самуэль Бучек Фото: hockeynitra.com

Тем не менее хочется в очередной раз напомнить: любая дискриминация, по любому признаку неприемлема!

Часто людей дискриминируют по критериям, которые никто не может выбирать. Например, по цвету кожи, национальности, полу и т.д. Нельзя забывать, что это в корне неправильно. Потому что, повторюсь, человек не может выбрать, где или кем ему родиться.

Бучек, в свою очередь, выбирал то место, где будет работать.

Получается, за место работы можно дискриминировать?

Нет. Несмотря на то что это не относится к критериям, описанным выше, сей аспект также не должен становиться причиной дискриминации.

В любом случае единственный критерий, по которому можно судить о человеке как о личности, — это его личные качества. Само собой, работа не входит в этот пункт полностью. Но нельзя забывать, что работа во многом создаёт более целостную картину личности (ну вот, к примеру, возьмём изначально максимально утрированный вариант — палач. Человек сам по себе может быть просто замечательным, добрым и милым, но не получится обойти стороной многочисленные убийства, которые он совершил, хоть это и его работа — поскольку, как мы знаем, любая смерть — это ужасно и неправильно).

Равнять личность и работу практически никогда нельзя, но и полностью закрывать глаза на профессию и место работы не получится. Всё связано. Но ведь случай с Бучеком не говорит о нём как о плохом человеке.

Теоретически можно понять, почему в других странах возмущаются, когда хоккеист высказывается. Неважно, активно или редко, но метко. Однако экс-легионер «Нефтехимика» толком-то и не давал комментариев до переезда в Россию — да и в его словах после КХЛ сложно найти то, за что сейчас обычно принято критиковать таких хоккеистов. Вне зависимости от того, что происходит в мире, наша лига остаётся одной из сильнейших в мире (по крайней мере, на данный момент).

Другой аспект, за который в последнее время подвергают критике: мол, ты помогаешь пропаганде, работаешь на другую страну. Но разве, выступая в чужой стране, не высказываясь и не участвуя в каких-либо политических акциях, ты действительно помогаешь этой самой стране? Разве условный Никита Кучеров, который почти не общается с прессой и почти всё время проводит в хоккее, — этот самый Кучеров прославляет США, показывая шикарный хоккей? Кажется, нет. Кажется, очень даже наоборот — он прославляет именно Россию.

Никита Кучеров Фото: Getty Images

Даже Никита Задоров после своего скандального интервью в случае успешного выступления в новом сезоне НХЛ будет прославлять именно Россию, а не США.

Получается, если бы Бучек выступал на высоком уровне, то прославлял бы именно родную Словакию и работал бы именно на её имидж.

Кроме того, хочется сделать важное примечание: критика всегда должна быть объективной и конструктивной. Любой «наезд», оскорбление — это не конструктивная критика, а скорее попытка выплеснуть свои негативные чувства и эмоции. Любая критика должна подталкивать к совершенствованию, а не унижать или оскорблять.

Даже если Бучеком были искренне недовольны, даже если считать эти основания правильными, никто не заслуживает такого хейта.

Только представьте: вы попали в команду/компанию/на-какую-угодно-командную-работу, где вас оценивают не по тому, какой вы человек или работник, а по какому-либо стороннему критерию. Если сдвигать ближе к реальности и актуальности: например, по национальности. Правильно ли это? Вряд ли.

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Очевидно, дискриминировать нельзя ни по какому признаку, а оценивать нужно только по личным качествам. Ещё раз: оценивать — то есть составлять своё мнение — исключительно по личным качествам. Но не оскорблять и не принижать.

К сожалению, об этом зачастую забывают не только за границей, но и у нас. Это печально, потому что, как бы мы ни стремились убежать от культуры отмены и её плодов, как бы их ни называли и как бы ни плевались от европейских и американских аналогов, — мы всё равно сами нередко поступаем по её заветам. Так что, возможно, наблюдая за тем, к каким последствиям это приводит на примере Бучека, мы и сами сможем стать лучше. Каждый ведь заслуживает второй шанс, верно?