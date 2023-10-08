У «Миннесоты» есть давняя проблема. Кажется, из-за неё Капризов не станет чемпионом

«Миннесота» продолжает сохранять в составе хоккеистов нынешнего костяка. После продлений контрактов с Матсом Цуккарелло и Маркусом Фолиньо куш сорвал и Райан Хартман, получивший контракт на $ 12 млн и три года. «Уайлд» этим решением ставят на сохранение той команды, которая в последнее время стабильно билась о потолок первого раунда последние три года. За это решение менеджмент «Миннесоты» уже получил порцию критики в Америке.

Можно поспорить с тем, что эти действия перекрывают кубковое окно — всё-таки реально больших контрактов клуб не выписал, да и контракты получились на короткий срок и полезным ролевикам. Однако теперь у «Миннесоты» практически не остаётся пространства для получения центра уровня если не звёздного, то уровня выше среднего — и это главная причина того, что «дикари» в ближайшей перспективе не будут претендовать на кубок.

Есть неформальное правило: чемпионской команде обязательно нужны звёздный вратарь, звёздный защитник-лидер и звёздный первый центр. По первым двум позициям были исключения: «Колорадо» доехал до кубка в 2022-м при очень бледной игре Дарси Кемпера, «Питтсбургу» в 2017-м не помешали травма Криса Летанга и отсутствие явного номера один в защите.

Зато правило со звёздными центрами выполняется почти безукоризненно. Кросби — Малкин, Дацюк — Зеттерберг, Копитар — Картер, Бержерон — Крейчи: почти все чемпионы постлокаутной эпохи могли похвастаться суперзвёздными дуэтами в средней линии. Иногда это могла быть одна яркая звезда (Стэмкос, Маккиннон, Айкел), иногда — просто впечатляющая глубина без явного номера один («Сент-Луис»-2019). Редчайшее исключение — «Нэшвилл»-2017, который в своё время дополз до финала на фоне травмы единственного именитого центра Райана Джохансена.

Павол Демитра Фото: Karl Gehring/The Denver Post via Getty Images

В принципе, эта проблема преследовала «Миннесоту» бóльшую часть существования команды. Клубу, который появился на драфте расширения, было трудно получить классных центрфорвардов в свои первые годы. Только в 2006-м до самого хоккейного штата страны доехали задрафтованный ещё в 2001-м Микко Койву и выменянный у «Лос-Анджелеса» Павол Демитра. Однако финн на проектную мощность вышел только тогда, когда словак уже покинул команду на рынке свободных агентов.

Несмотря на классную игру в обороне, можно сказать, что Койву никогда не воспринимался человеком, который был бы первым центром в чемпионской команде. Игроков лучше за спиной финна просто не было — были другие рабочие лошадки типа обладателя «Селке» Джона Мэддена, но звёзды всё ещё не доезжали до Сент-Пола. Летом 2012-го «дикари» психанули и выписали почти $ 200 млн Райану Сутеру и Заку Паризе, но ни один из этих игроков центром тоже не был.

В 2016-м «Миннесота» сделала одно из своих лучших подписаний в истории — на сравнительно небольшие деньги пригласила Эрика Стаала. На тот момент казалось, что обладатель Кубка Стэнли — 2006 едет с ярмарки, той весной он оглушительно провалился в «Рейнджерс» — однако ветеран заново раскрылся в атакующей системе Брюса Будро. Однако, как можно догадаться, у тренера-ветерана ничего в матчах на вылет не получалось, потенциал клуба опять был раскрыт не полностью.

В 2020-м менеджмент обменял Стаала в «Баффало» (из-за чего ветеран был шокирован и даже готов был закончить карьеру — он уже обжился в Миннесоте к тому времени), а Микко Койву отправился в недолгую и неудачную поездку в «Коламбус». Эта ситуация создала вакуум в центральной оси «дикарей» — как вы помните, очень долго было непонятно, кто вообще будет центрить Капризова в первых матчах в НХЛ. Тогда это был Виктор Раск, на тот момент стремительно деградировавший. Форма Кирилла в команде, которая на многое не претендовала, заставила ненадолго снять вопрос с повестки дня.

Эрик Стаал Фото: Richard Ulreich/Zuma/ТАСС

В 2021-м менеджмент принял решение выкупить контракты Сутера и Паризе — и после этого говорить о существенном укреплении центральной линии вообще не приходилось. Клуб искал решения на минимальную зарплату — например, тот же Хартман успел и на фланге поиграть, и на драфт отказов катался, а в звене с Капризовым расцвёл и в прошлом чемпионате выбил 65 очков. Однако было понятно, что это всё-таки скорее ролевик, а не самостоятельная фигура, которая нужна в центральной оси команде с амбициями.

На данный момент самый высокооплачиваемый центр команды — это Йоэль Эрикссон Эк. Однако швед на данный момент выглядит скорее вторым Микко Койву — это трудолюбивый центр, который три года подряд попадает в десятку голосования за «Селке», но пока его лучший результат в карьере — 60 очков за сезон. За ним идут упомянутый Хартман и другой чекер Фредерик Годро.

Поэтому вся надежда «Миннесоты» — на Марко Росси. В 2021-м «дикари» назывались в числе претендентов на Джека Айкела, состояние здоровья которого было непонятным. В опросе The Athletic почти 90% болельщиков команды выступили против того, чтобы включать австрийца в потенциальное предложение по обмену американца — мол, не надо «закладывать будущее». Джек летом поднял над головой серебряную чашу, ну а Росси спустя три года после драфта только будет пытаться провести первый полноценный сезон в НХЛ.

И на этой предсезонке австриец своей игрой наверняка повысил уровень оптимизма в среде болельщиков. В последнем матче с «Чикаго» Росси не только отмечался в протоколе передачами, но и полезно играл в обороне, провоцируя потери соперников. «Росси был хорош с шайбой, разгонял игру, было видно, что летом он прибавил в массе», — пишет о центре автор The Athletic Джо Смит.

Марко Росси Фото: Kenny Yoo/AP/ТАСС

Впрочем, австрийца пока ждать вместе с Кириллом не стоит. Пока он занимался в третьем звене, а уже сложившуюся связку Капризов — Цуккарелло снова центрил Хартман, который будет готов подбирать отскоки и забрасывать «грязные» шайбы с пятака. В регулярном чемпионате, вполне возможно, эта схема снова позволит «Миннесоте» выступить удачно, но в плей-офф на первый план всё равно выходят центры — и пока они не кажутся готовыми к самостоятельным действиям.

Самое плохое для «Миннесоты», что в запасе других звёздочек в среднюю линию и нет. Клуб очень ждёт Марата Хуснутдинова, контракт которого истекает этим летом, но пока он и на уровне КХЛ не заявил о себе как о суперзвезде. Несмотря на солидный пул проспектов команды, в основном там выделяются защитники и вингеры. И если «Миннесота» хочет, чтобы летом 2026-го Капризов не выбрал мегаполис или пляжи Майами, то лучше бы клубу поторопиться с решением этой проблемы.