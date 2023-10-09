Меняйся или уходи? У многих тренеров Востока КХЛ большие проблемы на старте

На старте сезона очень многие восторгаются свежим стилем в КХЛ. При этом многие летом пытались найти хоть какие-то причины, чтобы найти повод для предсказания краха «Торпедо», нижегородцы же прекрасно стартовали в чемпионате, хотя стали чуть более академичны. Бывший помощник Игоря Ларионова Андрей Козырев пока не без проблем, но строит новую атакующую машину в Череповце, развивая молодых игроков. Алексей Жамнов в «Спартаке» создал лучшую тройку первого месяца, вдохнув новую жизнь в нестабильного ранее Николая Голдобина.

Что объединяет всех этих тренеров? Они работают в Западной конференции. А кто из наставников Востока выделился на старте сезона? Конечно же, Андрей Разин, который пока идёт с «Магниткой» выше заниженных ожиданий межсезонья и ударными темпами вводит в состав местных талантов. Очень хорошо с имеющимся ресурсом пока работает Олег Браташ, пусть стиль его «Лады» далеко не всем пока по нраву. А вот многие другие восточные клубы, которые либо имеют громкие имена, либо провозглашали громкие амбиции летом, сильно отстают.

Над двумя фигурами уже зависла угроза отставки — это Михаил Кравец, слухи по поводу которого сильно разнятся, и Виктор Козлов, который шестью шайбами в Магнитогорске наверняка отложил вопросы по своей персоне, но всё ещё вызывает большое недовольство болельщиков, уже пишущих петиции. Как ни крути, они привыкли видеть свои клубы в топе — и если бы команды играли интересно, прибавляли по ходу сезона, то вопросов было бы меньше. Но вот есть ли прогресс?

Михаил Кравец и Зинэтула Билялетдинов Фото: РИА Новости

Кравец в прошлом году приходил в Омск не то что в роли «пожарного», но в первую очередь стал человеком, который позволил лидерам проявить себя. Уверенная игра ведущего звена и лучший хоккей в жизни Василия Демченко позволили «ястребам» хорошо пройти регулярку и попасть в финал конференции, где тренер «Авангарда» нокаутом проиграл тактическую битву Билялетдинову. В принципе, Зинэтуле Хайдяровичу в таких аспектах проигрывать не зазорно — но были ли сделаны выводы?

Как и в прошлом году, команду пока тащит в основном первое звено и иногда включается большинство, к работе над которым вернулся ставший генменеджером Антон Курьянов. При этом многочисленные новички себя проявляют плохо. С одной стороны, летняя селекция «Авангарда» проводилась несколько хаотично и как будто по принципу «главное — взять, разберёмся потом». С другой стороны, нельзя сказать, что это игроки плохие, но многие из них пока играют хуже, чем в прошлых местах: взять того же Пьянова, который снова вернулся в родной Омск, в прошлом году он был ключевым оборонительным игроком «Сибири», а пока выглядит просто инородным элементом.

Другой аспект — «хрустальная челюсть» «Авангарда». Особенно ярко это проявилось неделю назад, когда «ястребы» развалились после шайб «Автомобилиста» дуплетом, допустили несколько опаснейших атак, Кравец же не стал использовать тайм-аут. Буквально через несколько дней ситуация повторилась в Москве в игре с «Динамо», когда после пары пробоин «Авангард» выглядел растерянным, а тренеры как будто и не пытались успокоить команду. В принципе, недавние 0:3 к 25-й минуте с «Трактором» идут в ту же степь.

Что-то похожее мы видели и в Уфе — о проблемах в уфимском клубе уже писалось. Матч в Магнитогорске выглядит загадочной вспышкой на фоне болота, где очень многие игроки остановились в своём развитии. Весной лидер команды Саша Хмелевски в интервью всячески подчёркивал, как ему нравится работать со знаменитым технарём из 90-х — и американец выглядит одним из немногих игроков «СЮ», которому разрешается творить и изобретать на льду. Но где же остальные форварды команды?

Примерно одинаковые проблемы у «Сибири» и «Амура». Новосибирский клуб декларировал атакующий хоккей летом, сделал пару интересных приобретений в топ-6, но пока шайбы просто вымучивает: команда забивает менее двух голов за игру и пока остаётся в кубковой восьмёрке за счёт блестящей игры Антона Красоткина. Пока есть ощущение, что руководство Новосибирска пока не совсем поняло, что хотело от Немировски. В СМИ часто упоминали о роли Дэвида в построении стиля Ларионова, этакий хоккейный «багаж Аленичева». Да вот беда: почти все лидеры нынешнего «Торпедо» при Немировски не играли или были на вторых ролях, и полноценной преемственности не получилось.

Дэвид Немировски Фото: РИА Новости

Можно говорить, что Немировски дали состав, который вообще не подходил под его полуанархическую концепцию (а в «Торпедо» в своё время такая работа была), но пока прогресса команды тоже не видно. Ярчайшее свидетельство — два домашних матча с «Автомобилистом», где повторился один и тот же сценарий: хозяева в дебюте давили и бросали, гости терпеливо ждали первой ошибки от заигрывавшихся хоккеистов «Сибири», после которой открывали счёт в контратаке. Всё — далее усилий «Сибири» уже не хватало ни на что, даже счётчик бросков полноценно не выходило накрутить.

«Амуру» голы тоже даются с превеликим трудом, но в Хабаровске изначально строили команду габаритную и агрессивную — отпечаток главного тренера на селекции заметен. И ведь не сказать что «тигры» играют откровенно плохо: прессингуют, создают моменты, очень много бросают — а реализация с отрывом худшая в КХЛ, даже хуже, чем у «Витязя». В принципе, описание выше подходит к большинству кубковых игр Андрея Мартемьянова в КХЛ, а на старте эта «болезнь» перекидывается ещё и на регулярку, где стратегия пока не меняется. Одним из недостатков тренера «Амура» называют упрямство — и на старте сезона это качество уже сгубило минимум одного наставника.

Пожалуй, и Анвар Гатиятулин, и Андрей Скабелка могли бы выжимать больше из своих коллективов. По «Трактору» это стало понятно в момент матча в Омске, когда команда внезапно понеслась и стала играть агрессивно, как на предсезонке — осталось только понять, почему челябинцы на старте сезона так не играли. С «Барысом» ситуация посложнее — белорусский тренер в Астане лучше всего работал, когда в команде был десяток легионеров. Сейчас их осталось сильно меньше, лучшие игроки с казахстанским паспортом выбрали КХЛ или паспорт потеряли — ну а картину довершили слухи о конфликтах с игроками, которые якобы помешали Скабелке доработать контракт в Ярославле.

Андрей Скабелка Фото: РИА Новости

Два примера из последних абзацев показывают, что для многих тренеров Востока наступает время «меняйся или умри». Кому-то надо настроить коммуникацию с командой, кому-то попробовать пересмотреть неработающие звенья или тактику. В ковидные годы мы как-то и забыли об отставках тренеров — но сейчас снова вспомнили, что октябрь в КХЛ всегда был «чёрным». Восточную часть тренерского цеха это пока должно заботить сильно больше.