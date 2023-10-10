9 топ-матчей среды: старт НХЛ, «Спартак» — ЦСКА, СКА — «Локомотив» и Звонарёва

За чем следить 11 октября: мощнейший день хоккея и тенниса.

Быстрый переход к этому расписанию есть в дополнительном меню – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 11 октября в Матч-центре

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 0:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 октября 2023, среда. 00:30 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в первом матче сезона НХЛ?

В первом матче нового сезона «Тампа» примет «Нэшвилл». За несколько недель до начала регулярного чемпионата основной голкипер «молний» Андрей Василевский перенёс операцию и выбыл из строя на длительный срок. В отсутствие россиянина первым номером «Лайтнинг» станет 28-летний швед Юнас Юханссон, который ранее за карьеру в НХЛ сыграл всего 35 матчей. Как «Тампа» справится с последствиями потери Василевского, является одной из главных интриг начала сезона НХЛ.

В первом матче нового сезона «Тампа» примет «Нэшвилл» Фото: nhl.com

🏒 3:00: «Питтсбург» — «Чикаго», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 октября 2023, среда. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как Сидни Кросби сыграет против Коннора Бедарда?

Уже в первый день чемпионата состоится одно из самых ожидаемых противостояний нового сезона. Первый номер драфта НХЛ — 2023 и восходящая звезда мирового хоккея Коннор Бедард вместе со своим «Чикаго» приедет в гости к первому номеру драфта НХЛ — 2005 Сидни Кросби и его «Питтсбургу». Противостояние разных эпох станет украшением начала чемпионата.

Сидни Кросби Фото: Joe Sargent/NHLI via Getty Images

🏒 5:30: «Вегас» — «Сиэтл», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 октября 2023, среда. 05:30 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Сиэтл Кракен Сиэтл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как действующий чемпион НХЛ проведёт первый матч нового сезона?

В стартовый день регулярки на лёд выйдет и действующий обладатель Кубка Стэнли. В сравнении с чемпионским плей-офф «Вегас» претерпел минимальные изменения, фактически сумев сохранить весь победный костяк. На старте нового сезона команда Брюса Кэссиди проэкзаменует прогрессирующий «Сиэтл».

На старте нового сезона команда Брюса Кэссиди проэкзаменует прогрессирующий «Сиэтл» Фото: Dave Sandford/NHLI via Getty Images

🎾 10:00*: Вера Звонарёва (Россия, Q) — Ангелина Калинина (Украина), Чжэнчжоу, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: повторит ли Звонарёва успех Нинбо?

39-летняя Вера Звонарёва удивила многих наблюдателей, выбив из сетки Чжэнчжоу соотечественницу Веронику Кудерметову. Причём это первая победа Веры за два сезона над теннисисткой топ-20. Во втором круге она сразится с украинкой Ангелиной Калининой. Девушки ранее пересекались на корте дважды и обменялись победами. В Ташкенте-2017 сильнее была Звонарёва, а на ITF 100K в Трнаве-2018 успех сопутствовал Ангелине. Кто окажется сильнее на этот раз? Победительница сразится в 1/4 финала с лучшей теннисисткой из пары Чжэн Циньвэнь — Мария Саккари. Отметим, что в этом сезоне Вера лишь раз добиралась до четвертьфинала в одиночном разряде — на турнире в Нинбо.

Вера Звонарёва Фото: Fred Lee/Getty Images

🎾 11:30*: Алина Корнеева (Россия, Q) — Валерия Савиных (Россия), Гонконг, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: каким получится дебют Алины Корнеевой в WTA-туре?

16-летняя Алина Корнеева ворвалась в теннисный тур в этом сезоне, выиграв юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос». На Уимблдоне россиянке не удалось выиграть ещё один юношеский «Шлем», после чего она сосредоточилась на профессиональном туре. Выиграв несколько небольших турниров, Алина резко поднялась в рейтинге, а сейчас, преодолев квалификацию Гонконга, впервые пробилась в основную сетку турнира WTA. Первой соперницей Корнеевой будет соотечественница Валерия Савиных, которая её в два раза старше. Девушки ранее друг с другом не играли. Победительница во втором круге встретится с чешкой Линдой Фрухвиртовой.

Алина Корнеева Фото: Darrian Traynor/Getty Images

🎾 15:00*: Томми Пол (США, 12) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Шанхай, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: добьётся ли Рублёв выхода в 1/4 финала в матче со своим ровесником?

Андрей Рублёв стал единственным россиянином, добравшимся до четвёртого круга на «Мастерсе» в Шанхае. Его следующим соперником стал ровесник — американец Томми Пол. Парни знакомы с детства. На юниорском Кубке Дэвиса — 2013 сильнее оказался Рублёв. Во взрослом туре у Андрея тоже накопился перевес — 4-1 по личным встречам. Он побеждал в Вашингтоне-2018, Гамбурге-2020, Мадриде-2021 и Хихоне-2022, а Томми был сильнее в Индиан-Уэллсе-2021. Лучший теннисист нового матча сыграет дальше в Шанхае с победителем пары Уго Умбер — Джеффри-Джон Вулф.

Андрей Рублёв Фото: Lintao Zhang/Getty Images

🏒 16:30: «Авангард» — «Металлург» Мг, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 октября 2023, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сумеет ли лидер КХЛ реабилитироваться после разгрома?

Занимающий первое место в Восточной конференции «Металлург» в последнем матче потерпел сокрушительное поражение от «Салавата Юлаева» (2:6) и теперь сыграет в Омске. Команда Михаила Кравца, в свою очередь, потерпела два поражения кряду, и новая неудача может с новой силой зашатать кресло под главным тренером «ястребов».

Сумеет ли лидер КХЛ реабилитироваться после разгрома? Фото: photo.khl.ru

🏒 19:30: «Спартак» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в московском дерби?

Месяц назад «Спартак» и ЦСКА уже встречались в нынешнем сезоне, и в той встрече армейскому коллективу удалось отыграться с 0:2 и добыть победу в овертайме. Сейчас красно-белые находятся в отличной форме, обладая в своём распоряжении одной из лучших атак в лиге. Первая тройка «Спартака» зажигает и доминирует в каждом матче, и встреча с ЦСКА станет очень серьёзной проверкой для сочетания Голдобин — Морозов — Порядин.

Кто победит в московском дерби? Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏒 19:30: СКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 октября 2023, среда. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в центральном матче игрового дня в КХЛ?

Победа над ЦСКА серьёзно подняла настроение армейскому клубу, который неровно выступает на старте сезона. Следом петербуржцы учинили разгром «Куньлунь Ред Стар» и в приподнятом расположении духа подошли к матчу с лидером Западной конференции КХЛ. «Локомотив» в предыдущей игре засушил «Торпедо» (1:0) Игоря Ларионова, перебросав нижегородский клуб — 44:19. Ярославцы находятся в отличном состоянии, и предстоящий матч с ЦСКА станет украшением всего октября в КХЛ.