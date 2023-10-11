Новичок СКА забил в первом же матче! Однако это не помешало «Локомотиву» снова выиграть

Хоккейная неделя прошла под знаком трансферной активности СКА: по прошлым сезонам мы уже поняли, что лучший способ для питерского клуба пережить поражение — выменять игрока из «Сочи». Такой хоккеист нашёлся, и им стал Борна Рендулич, который неожиданно для всех оказался лучшим бомбардиром «леопардов», хотя абсолютно не выделялся в КХЛ, когда играл в «Витязе».

Просто представьте, как бы вы отреагировали в мае на информацию на то, что ради Рендулича (на тот момент – несколько непонятного легионера из Европы) СКА отдаст Марата Хуснутдинова, который вроде как стал «д’Артаньяном» и важной личностью для петербургского хоккея. Однако ни один игрок в СКА не может быть уверенным в том, что его завтра не обменяют, и иногда даже контракт на несколько лет не является гарантией этого. СКА захотел Рендулича — и сделал предложение, от которого невозможно отказаться.

На новом месте хорватский форвард начал в четвёртом звене — и его мало кто ждал в основе так быстро, другой питерский новичок Андрей Чивилёв пока ещё джерси с красной звездой не примерил. А соперник был непростой — «Локомотив» Игоря Никитина давно превратился в этакий криптонит СКА, в прошлой регулярке был одним из немногих клубов, имевших положительный баланс против Питера, а в этом чемпионате уже успел и сам выиграть у армейцев.

Сегодня сразу несколько игроков прервали свои долгие безголевые серии — пришла очередь и Ивана Чеховича. Форвард, который год назад так недёшево обошёлся «Локо», начал матч в четвёртом звене, но забил после классной работы в отборе со стороны своих партнёров.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Довольно быстро «Локомотив» забил ещё раз — и это был самый спорный момент матча. С большинства повторов не кажется, что Артур Каюмов задел летящую по параболе шайбу высоко поднятой клюшкой, однако такое ощущение возникает с просмотра момента при ракурсе из-за спины форварда. Впрочем, стопроцентной уверенности не возникало и так, но у судей в распоряжении могут быть записи с технических камер.

Можно догадаться, почему именно «Локо» стал самым сложным соперником для СКА, который в последние полтора года попытался поставить на жёсткость, прессинг, силовой отбор. Игорь Никитин заходил в КХЛ как тренер, который ставил именно такой хоккей, идеологически он воспринимался как «гипер-Квартальнов». Со временем на дистанции его команды стали отказываться от постоянной гиперактивности, но периодически «Локомотив» может врубить отличный прессинг.

В этом плане «Локомотив» делает то, что в идеале хочет СКА — только уже давно отладил это более высоком уровне, а ещё имеет почти полный состав исполнителей, которые подходят для такого хоккея. Один из них — Георгий Иванов, который пока выглядит чуть ли не идеальным третьим центром для чемпионской команды: он забрасывает шайбы в критические моменты, обходится без «мусорной» статистики и закапывает шайбы на пятаке. Сегодня победный гол Иванова тоже вышел максимально рабоче-крестьянским.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Уходивший в раздевалку с «-2» СКА ответил привычным действием — перешёл на три звена (на скамейку присели Грицюк и Федотов), зато Борна Рендулич, «Боря-гол», как его назвали в предматчевом интервью, поднялся по составу выше. И хорват ответил скептикам, организовав красивый гол в первом же своём матче за новый клуб.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Больше, правда, голов в матче не было вообще — и от СКА тоже. Полноценного финального штурма не получилось, «Локомотив» продолжал играть очень цепко и, несмотря на проигрыш по броскам в створ, создал едва ли не больше опасных моментов — однако классно действовал Никита Серебряков, которого сегодня в поражении обвинить сложно.

СКА всё ещё не может уйти далеко от отметки в 50% набранных очков, что для клуба с такими амбициями остаётся плохим результатом. Понятно, что одно поражение от «Локомотива» вряд ли повергнет хоккейный Петербург в пессимизм, но ведь команда так ничего и не могла поделать со своим нелюбимым соперником. Нельзя сказать, что сегодня хозяева были лучше, к их игре всё ещё есть много вопросов. Новички ситуацию, скорее, запутают — уже можно представить, как их проблемы будут объяснять адаптацией к системе. А ведь новички не совсем подходят к тому стилю, в который планировал играть клуб, но это история уже другая.