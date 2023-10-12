«Сочи» побеждает без лидера, Жафяров снова на льду. Итоги дня в КХЛ

12 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялись два матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем о наиболее интересных моментах завершившихся встреч.
В прошлом матче в Казани «Амур» не угадал с вратарём, и Янис Калниньш очень быстро отправился на скамейку. Сейчас Дмитрий Лозебников не то что провалился, но не выручил «Амур», который на старте матча играл заметно лучше «Ак Барса» и создавал куда больше моментов. Однако индивидуальное мастерство казанских звёзд позволяло создавать им моменты, не вытекающие из хода игры: забили и Дмитрий Яшкин, и Александр Радулов. После 1:5 «Амур» сподобился хотя бы на интригующую концовку игры. Добавим, что впервые за долгое время сыграл Дамир Жафяров, за 11 минут не набравший очков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Сочи» остался без Борны Рендулича, но Марат Хуснутдинов попал в состав «леопардов» «с колёс» и занял место в первом звене. Правда, южный клуб играл без Матвея Мичкова, который пропускал матч из-за недомогания. Главным героем основного времени стал Филипп Долганов, который является основным вратарём «Нефтехимика», пока до Татарстана не доехал ещё один бывший игрок СКА Дмитрий Николаев. Однако два гола защитников позволили гостям удержаться на плаву, а в серии буллитов шикарно сыграл Михал Криштоф, роскошно реализовавший буллит. «Сочи» остаётся в числе лидеров Запада.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Игры 13 октября
- 12 октября 2023
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