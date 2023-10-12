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Результаты матчей КХЛ 12 октября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 13 октября

«Сочи» побеждает без лидера, Жафяров снова на льду. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 12 октября
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Даже без Борны Рендулича южная команда остаётся в топе Западной конференции.

12 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялись два матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем о наиболее интересных моментах завершившихся встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2023, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Журавлёв) – 02:20 (5x5)     1:1 Щемеров (Брынцев, Грачёв) – 12:23 (5x5)     1:2 Сафонов (Петров, Лучевников) – 16:30 (6x5)     1:3 А. Радулов (Петров) – 19:37 (5x5)     1:4 Яшкин (Шипачёв) – 25:53 (5x4)     1:5 Лямкин (Семёнов, Галимов) – 44:18 (5x5)     2:5 Грачёв (Капустин, Мищенко) – 46:54 (4x5)     3:5 Грачёв (Слепец, Коршков) – 54:24 (5x5)    

В прошлом матче в Казани «Амур» не угадал с вратарём, и Янис Калниньш очень быстро отправился на скамейку. Сейчас Дмитрий Лозебников не то что провалился, но не выручил «Амур», который на старте матча играл заметно лучше «Ак Барса» и создавал куда больше моментов. Однако индивидуальное мастерство казанских звёзд позволяло создавать им моменты, не вытекающие из хода игры: забили и Дмитрий Яшкин, и Александр Радулов. После 1:5 «Амур» сподобился хотя бы на интригующую концовку игры. Добавим, что впервые за долгое время сыграл Дамир Жафяров, за 11 минут не набравший очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Дергачёв (Сериков, Хлыстов) – 03:38 (5x5)     1:1 Волков (Гараев) – 37:44 (5x5)     2:1 Камара (Хохлов, Митякин) – 39:07 (5x5)     2:2 Галенюк (Криштоф, Завгородний) – 45:04 (5x5)     2:3 Криштоф – 65:00    

«Сочи» остался без Борны Рендулича, но Марат Хуснутдинов попал в состав «леопардов» «с колёс» и занял место в первом звене. Правда, южный клуб играл без Матвея Мичкова, который пропускал матч из-за недомогания. Главным героем основного времени стал Филипп Долганов, который является основным вратарём «Нефтехимика», пока до Татарстана не доехал ещё один бывший игрок СКА Дмитрий Николаев. Однако два гола защитников позволили гостям удержаться на плаву, а в серии буллитов шикарно сыграл Михал Криштоф, роскошно реализовавший буллит. «Сочи» остаётся в числе лидеров Запада.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Турнирная таблица КХЛ

Игры 13 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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