Провал «Вашингтона» в первом матче сезона НХЛ! Малкин наказал Овечкина за ошибку

«Вашингтон» вступает в новый сезон НХЛ с большими надеждами и энтузиазмом после того, как прошлой весной команда впервые за девять лет не смогла пробиться в плей-офф. В межсезонье произошла смена тренера с Лавиолетта на Спенсера Карбери, были произведены усиления состава в лице защитника Эдмундсона и нападающего Пасиоретти. Выздоровели все лидеры, которых так не хватало в том году.

Открывать сезон «кэпс» предстояло с самым принципиальным соперником эпохи Овечкина и Кросби – «Питтсбургом». Те уже успели обжечься на обновлённом «Чикаго» с Коннором Бедардом, к тому же они тоже в нынешнем сезоне мотивированы показать, что их главное трио в лице Кросби, Евгения Малкина и Криса Летанга ещё способно наделать шума в НХЛ.

О том, что самое яркое противостояние лиги никуда не делось, подтверждает и большой ажиотаж вокруг матча. Но если перед игрой о нём говорили исключительно в свете дуэли Кросби и Овечкина, то на льду в этот спор ворвался блистательный Евгений Малкин.

Россиянин ещё в первом периоде мог бы забивать сумасшедший гол, но тогда Чарли Линдгрен смог выручить партнёров, «подчистив» опасную потерю. Во втором периоде Женя всё-таки наказал «кэпс» за ошибку. Овечкин не смог вывести шайбу из своей зоны, Карлссон протолкнул её вглубь, Ракелль отдал на Малкина, который оказался один перед воротами, а дальше – дело техники, которой у Евгения с избытком.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Питтсбург» не стал откладывать дело в долгий ящик и продолжил свой сольный концерт ещё двумя голами в большинстве. Обе шайбы влетели в сетку от клюшки Кросби, а ассистентом неизменно выступал Малкин.

«Вашингтон» проспал больше половины матча, навевая тяжёлые воспоминания о прошлом сезоне, когда команда невнятно играла в атаке и была беспомощна в обороне. На счету Овечкина по итогам было четыре броска, но ни одного реализованного, включая великолепный шанс при выходе «один на один», с которым уверенно справился Тристан Джерри. Возобновление исторической гонки за Уэйном Гретцки откладывается минимум до следующего матча.

Ещё одним ярким моментом Овечкина стало приветствие Эрика Карлссона в его первом противостоянии «кэпс» – «пенс». Саша так мощно встретил шведского защитника в центре площадки во втором периоде, что и сам не удержался на ногах.

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Увы, больше «столичным» было нечем похвастаться. Совсем не видно было и Евгения Кузнецова, который в этом году должен был начать исправляться и возвращать былую чемпионскую форму. Провал на старте сезона подытожил всё тот же Малкин – отобрал шайбу у Карлсона в средней зоне и выдал пас-конфетку на Райлли Смита.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сегодня Евгений вообще был лучшим на площадке – забивал, раздавал, дважды попал в створ ворот, поучаствовал во всех голах команды. Его в итоге и признали первой звездой встречи с 4 (1+3) очками и «+2». Мы так много говорим о сумасшедшем долголетии Овечкина, но и здоровый Малкин даже в 37 лет невероятно крут! «Питтсбург» одержал первую победу в сезоне, а «Вашингтону» ещё предстоит крепко подумать над собой. До следующего матча, с «Калгари», есть два дня.