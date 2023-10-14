Огненный хит Овечкина! Самый дорогой защитник НХЛ попал под каток Русской машины

Впрочем, этот силовой приём так и остался самым ярким эпизодом первого матча «Вашингтона» в новом сезоне.

«Вашингтон Кэпиталз» крайне неудачным образом начал выступление в недавно стартовавшем сезоне Национальной хоккейной лиги. Дебют нового главного тренера столичной команды Спенсера Карбери с ходу обернулся клубным антирекордом. В домашней встрече с «Питтсбург Пингвинз» (0:4) столичные не смогли забросить ни одной шайбы, чего ранее в матче открытия сезона с ними не происходило на протяжении почти полувека.

Клуб из столицы США выступает в НХЛ с сезона-1974/1975. И во всех предыдущих матчах открытия сезона «Вашингтон» забрасывал хотя бы одну шайбу. Сегодня же «столичные» нанесли 19 безголевых бросков в створ ворот «Пингвинз», четыре из которых оказались на счету российского нападающего Александра Овечкина. Но все усилия хоккеистов «Кэпиталз» оказались тщетны.

Наиболее ярким моментом с участием игроков хозяев так и остался силовой приём в исполнении Ови в середине второго периода. При счёте 0:2 38-летний россиянин в средней зоне эффектным образом «расколол» звёздного защитника «Питтсбурга» Эрика Карлссона. Самый дорогой защитник НХЛ (зарплата – $ 11,5 млн) двигался с шайбой в средней зоне и в последний момент успел увидеть движение Овечкина и понять, что произойдёт в следующий момент: шведский хоккеист забросил шайбу в зону нападения, и тут же произошло столкновение. Саша настолько мощно встретил шведского защитника в центре площадки, что и сам не удержался на ногах.

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«Алекс Овечкин в центре площадки едва не переправил Эрика Карлссона в новое измерение», — оценил эпизод столичный обозреватель Иан Олэнд.

«Только что Алекс Овечкин приветствовал появление Эрика Карлссона в противостоянии «Вашингтона» и «Питтсбурга» чистым силовым приёмом на открытом льду, от которого тот упал на спину», — отметил Этан Кадо.

«Алекс Овечкин всё ещё один из самых тяжелохитующих хоккеистов в НХЛ», — подытожил Алекс Микелетти.

Сразу после силового приёма россиянина случилось локальное выяснение отношений между защитником хозяев Мартином Фехервари и форвардом гостей Брайаном Растом. Оба хоккеиста получили за грубость по две минуты штрафного времени. А ещё через полторы минуты удалился защитник «Кэпиталз» Расмус Сандин – «Питтсбург» реализовал большинство – и с исходом встречи практически всё стало понятно.

Для 38-летнего Овечкина этот матч был 1348-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он поднялся на 54-е место, повторив результат Марселя Дионна. Следующей целью Александра является Кирк Мюллер, на счету которого 1349 матчей в НХЛ. Однако дебютный матч нового сезона российский форвард точно не сможет записать в свой актив.

Помимо эффектного силового приёма против Карлссона, в этой встрече Александр не смог отметиться с положительной стороны. Более того, именно ошибка капитана столичной команды при выводе шайбы из зоны привела к победному голу «Питтсбурга», автором которого стал Евгений Малкин.

«Прежде всего, это была моя ошибка, которая привела к голу. Шайба отлетела от моей клюшки к синей линии и перешла к соперникам», — признал Овечкин в интервью после матча.

Александр Овечкин Фото: nhl.com

Наиболее же реальный шанс для гола начавший 19-й сезон в НХЛ нападающий упустил за четыре минуты до конца второго периода, когда не смог реализовать выход один на один с голкипером «Питтсбурга» Тристаном Джерри. Выкатившись на рандеву с канадским вратарём, россиянин принял решение бросить низом в «домик» голкиперу, но Джерри оказался готов к такому развитию событий.

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«У него было много времени, между ним и нашим игроком были полторы зоны. Так что мне надо было занять такую позицию, чтобы быть готовым независимо от того, будет он бросать или постарается обыграть. Я был к этому готов», — сказал Джерри после матча.

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28-летний вратарь «Питтсбурга» отразил все 19 бросков, оформил 14-й шат-аут и одержал 118-ю победу в клубе и лиге. По обоим показателям он занимает третье место в истории клуба, уступая Марку-Андре Флёри (375 побед, 44 шат-аута) и Тому Баррассо (226, 22). При этом по победам Джерри обошёл Мэтта Мюррея (117 при 11 шат-аутах).

«Вашингтон» провалил премьеру нового сезона, испортив дебют Карбери в НХЛ. Шанс реабилитироваться столичной команде представится спустя трое суток. В ночь с 16 на 17 октября мск «Кэпиталз» на домашнем льду примут «Калгари Флэймз». Возможно, именно с этого матча и продолжится погоня Овечкина за легендарным снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Пока же россиянина и канадца по-прежнему продолжают разделять 72 заброшенные шайбы – 822 против 894.