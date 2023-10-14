Летнюю революцию СКА свернули? Новые трансферы клуба — возвращение к старому стилю

Во вселенной СКА, где уже есть д’Артаньян (уже, правда, обменянный в «Сочи») и Электроник (уехавший в аренду в «Адмирал») открыт новый персонаж. На первой же пресс-конференции после перехода Борны Рендулича хорват получил от Романа Ротенберга прозвище Боря-гол, и не просто так: Рендулич мощнейше начал в Питере, забив два гола в первых двух матчах.

Параллельно с этим СКА провёл ещё один обмен, который получился далеко не таким громким: питерский клуб забрал у «Нефтехимика» Андрея Чивилёва, отдав взамен вратаря Дмитрия Николаева. Может быть, про этот обмен говорили меньше, потому что СКА получил менее заметную фигуру, или из-за того, что обмен выглядел не таким невыгодным для «Нефтехимика», как для «Сочи». Однако два этих обмена говорят кое о чём большем: СКА фактически признаёт свою летнюю селекцию неудачной и меняет концепцию на ходу.

Обмен Чивилёва в этом плане выглядит даже более характерным, чем приобретение Рендулича. Этот обмен наглядно интересует одну из удивительных хоккейных страстей Романа Ротенберга, о которой обычно мало говорят: стремление приобрести немало габаритных центров-трудяг. Возможно, на главного тренера СКА в своё время так повлияла игра Ярно Коскиранты: финн провёл пять сезонов в Питере, лишь раз пробил отметку в 20 очков, но зато был невероятен на «точке» и отпахивал в обороне по полной.

Ярно Коскиранта Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Коскиранта домой уехал, а руководство СКА сделало его ролевой моделью. В последние годы двусторонние центры буквально заполонили питерский клуб. Захар Бардаков, Артём Швец-Роговой, Йоонас Кемппайнен, Александр Кадейкин, даже откровенно загадочные личности типа Фредрика Хендемарка — их всех можно записать в одну категорию игроков. Правда, в чужой зоне абсолютное большинство этих игроков (кроме разве что Кадейкина) в «Бержероны» не тянет. Чивилёв немаленький (187/86), немало хитует (85 силовых в прошлом году — второе место в команде), поэтому не стоит сразу отправлять игрока в «Ладу» — такие в СКА обычно приживаются.

С Рендуличем ситуация посложнее. Его очковая статистика поражает, но не играет ли форвард на коротком отрезке в лучший хоккей своей жизни? В «Сочи» Борна реализовывал 22,5% своих бросков. В два первых сезона в «Витязе» эта цифра чуть превышала 10%, стабильный показатель для форварда хорошего уровня, но не звёздный.

В DEL Борна реализовывал 15–17% бросков (в зависимости от сезона), но и немецкая лига сильно слабее в плане вратарей. Два матча в СКА подняли сезонную реализацию ещё на процент — а это значит, что Рендулича, вполне вероятно, будет ждать великая и ужасная регрессия к среднему.

Но надо отметить и ещё одну причину, по которой Рендулича взяли в СКА — у хорвата правый хват. Понятно, что в целом он более редок, но в абсолютном большинстве команд лиги есть три-четыре праворуких форварда — а в Петербурге долгое время их было лишь… два. Илья Федотов, который в прошлом году не заиграл у Игоря Ларионова, в СКА выходил в четвёртом звене во многом из-за того, что имел «неправильный» хват — кроме него, в команде таким был только Валентин Зыков. Но как тогда проводили селекцию в межсезонье, когда в СКА подбирали такой набор форвардов?

Параллельно с двумя обменами крепких и габаритных парней в запасе оказался Арсений Грицюк. Герой главной мыльной оперы этой весны присел на скамейку уже в матче с «Локомотивом», когда СКА перешёл на три звена, а против минского «Динамо» он вообще на матч не вышел. Понятно, что к бесконечной ротации СКА мы уже привыкли, но вряд ли кто-то рассчитывал, что она коснётся человека, которого брали на место лидера и выписывали гигантские авансы.

Арсений Грицюк Фото: ska.ru

Толчинский, Грицюк, Лайпсик — все они должны были превратить СКА из клуба, который играет «тяжеловесно», ставит на форчек и силовые приёмы, в условно «советскую» команду с быстрыми и креативными технарями. Пока адаптация большинства из них проходит чудовищно трудно — и, хотя слух о расторжении контракта с Лайпсиком был быстро опровергнут, можно представить себе, на какой почве он появился. Лучшим форвардом СКА на старте остаётся Владимир Алистров, который всегда играл в более рабочем стиле.

Наверное, сравнение не совсем точно, но тот же Рендулич как будто должен стать для СКА вторым Яшкиным. Габаритный снайпер в прошлой регулярке выглядел идеально для стиля питерской команды (как в атаке, так и в силовой игре на грани фола), но растворился в плей-офф — кажется, из-за этого русский чех и не получил новый контракт. Однако игрока, который заменил бы его чисто функционально, летом в Петербург не привезли.

Вся эта ситуация показала странность летней селекции СКА. Команду, которая уже привыкла к одному стилю, хотели за два месяца научить играть иначе — никто не ожидал, что это будет легко и быстро, однако новые трансферы СКА словно говорят о том, что новый тренд сворачивают, не успев толком начать. Насколько вообще были оправданны летние действия и ожидания быстрой смены стиля — вопрос другой. Но все последние трансферы лишь доказывают то, что мы и так знали: ни один игрок питерского клуба не может быть уверен в том, что его завтра обменяют, а СКА ищет варианты для усиления в любое время, пока можно проводить трансферы — даже после побед.