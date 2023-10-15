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Хохлачёв угодил в скандал, «Авангард» и «Салават» набрали ход. Итоги дня КХЛ

15 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем о наиболее интересных моментах завершившихся встреч.

День в хоккейной песочнице начался со скандала.

Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв напал на машину жителя Хабаровска после проигрыша «Ак Барсу» (2:3 ОТ), сообщает телеграм-канал «112». Инцидент произошёл сегодня ночью.

Форвард «Амура» внезапно запрыгнул на капот и прошёлся по машине. Позднее он объяснил свой поступок шуткой. Также в загуле, предположительно, участвовали защитник «Амура» Виктор Балдаев и нападающий хабаровского клуба Вячеслав Грецкий. Сейчас в ситуации разбирается руководство клуба. Как сообщает источник, хозяин машины пока не написал заявление в полицию.

Примечательно, что Хохлачёв был обменян в «Амур» перед стартом нового сезона-2023/2024 КХЛ. Форвард провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. За последние 12 матчей Хохлачёв набрал лишь два очка, отдав два результативных паса.

Отметим, что, по информации «Чемпионата», зарплата нападающего Александра Хохлачёва по контракту с «Амуром» составляет 150 млн рублей за два года (по 75 млн рублей за сезон). Эта сумма не учитывает бонусы.

Мнение Андрея Назарова о случившемся: Видео Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв ночью запрыгнул на машину жителя Хабаровска

Игровой день начался в Астане, волевую победу в матче одержали магнитогорцы в овертайме со счётом 4:3.

Отметим, что «Металлург» по ходу матча уступал со счётом 0:2. Голы за «Барыс» забили Райли Барбер и Роман Старченко. Возвращение в игру магнитогорцев началось с гола Данилы Юрова. Затем ещё две шайбы во втором периоде забросили Никита Гребёнкин и Никита Михайлис. Отметим, что Михайлис забил гол в ворота бывшего клуба. В концовке третьего периода счёт сравнял Рудольф Червены. В овертайме победный гол забил Денис Зернов с передачи Михайлиса. Ворота команд защищали Андрей Шутов и Илья Набоков.

«Барыс» потерпел второе поражение подряд и 18 октября встретится на выезде с «Ладой». «Металлург» победил во втором матче кряду и 17 октября встретится с «Автомобилистом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Уверенную победу со счётом 4:1 одержали омичи. «Локомотиву» удалось открыть счёт в матче в середине первого периода, когда точный бросок нанёс Артур Каюмов. «Авангард» забросил во втором периоде три безответные шайбы, отличились Денис Венгрыжановский, Либор Шулак и Рид Буше. Упрочил преимущество хозяев в начале третьего периода Владимир Ткачёв, реализовавший большинство. Ворота команд защищали Илья Проскуряков и Даниил Исаев.

«Авангард» одержал третью победу подряд и 18 октября встретится на выезде с «Витязем». «Локомотив» 19 октября сыграет в Москве с ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. В начале первой двадцатиминутки Вячеслав Лещенко с передачи Сергея Шмелёва открыл счёт в матче. На 10-й минуте периода Егор Сучков с передач Матвея Гуськова и Евгения Тимкина удвоил преимущество хозяев.

В середине второго периода Роман Горбунов размочил счёт в игре с передачи Вячеслава Основина. На 16-й минуте третьего периода Ник Меркли с передачи Александра Волкова сделал счёт 2:2, однако через минуту Сергей Шмелёв с передач Владислава Ефремова и Александра Шарова вновь вывел уфимцев вперёд. В конце матча Евгений Тимкин установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота гостей.

В следующей игре «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Северсталью» 20 октября. Минчане примут «Куньлунь Ред Стар» 19 октября.

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Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев. Первый период обошёлся без заброшенных шайб. В середине второй двадцатиминутки Дерек Барак открыл счёт в игре.

На 11-й минуте третьего периода Брукс Мэйсек с передач Анатолия Голышева и Сергея Широкова сделал счёт равным. На 17-й минуте периода Игорь Угольников с передачи Ивана Савчика вновь вывел гостей вперёд. За 25 секунд до конца третьего периода Анатолий Голышев с передач Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека сделал счёт 2:2. В овертайме победу хозяевам принёс гол Мэйсека, оформившего дубль.

В следующем матче «Автомобилист» на домашнем льду сыграет с магнитогорским «Металлургом» 17 октября. «Витязь» 18 октября проведёт домашний матч с омским «Авангардом».

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Расписание на 16 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2023, понедельник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2