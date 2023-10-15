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Результаты матчей КХЛ 15 октября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 16 октября

Хохлачёв угодил в скандал, «Авангард» и «Салават» набрали ход. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв
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А «Металлургу» удался яркий камбэк.

15 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем о наиболее интересных моментах завершившихся встреч.

День в хоккейной песочнице начался со скандала.

Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв напал на машину жителя Хабаровска после проигрыша «Ак Барсу» (2:3 ОТ), сообщает телеграм-канал «112». Инцидент произошёл сегодня ночью.

Форвард «Амура» внезапно запрыгнул на капот и прошёлся по машине. Позднее он объяснил свой поступок шуткой. Также в загуле, предположительно, участвовали защитник «Амура» Виктор Балдаев и нападающий хабаровского клуба Вячеслав Грецкий. Сейчас в ситуации разбирается руководство клуба. Как сообщает источник, хозяин машины пока не написал заявление в полицию.

Примечательно, что Хохлачёв был обменян в «Амур» перед стартом нового сезона-2023/2024 КХЛ. Форвард провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. За последние 12 матчей Хохлачёв набрал лишь два очка, отдав два результативных паса.

Отметим, что, по информации «Чемпионата», зарплата нападающего Александра Хохлачёва по контракту с «Амуром» составляет 150 млн рублей за два года (по 75 млн рублей за сезон). Эта сумма не учитывает бонусы.

Мнение Андрея Назарова о случившемся:
Видео
Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв ночью запрыгнул на машину жителя Хабаровска
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 4
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барбер – 14:12 (5x5)     2:0 Старченко (Бекетаев, Муратов) – 22:40 (5x4)     2:1 Юров (Зернов, Гребёнкин) – 25:20 (5x4)     2:2 Гребёнкин – 35:37 (5x5)     2:3 Михайлис (Яковлев, Петунин) – 36:12 (5x5)     3:3 Червены (Старченко, Савицкий) – 57:12 (5x5)     3:4 Зернов (Михайлис) – 64:00 (3x3)    

Игровой день начался в Астане, волевую победу в матче одержали магнитогорцы в овертайме со счётом 4:3.

Отметим, что «Металлург» по ходу матча уступал со счётом 0:2. Голы за «Барыс» забили Райли Барбер и Роман Старченко. Возвращение в игру магнитогорцев началось с гола Данилы Юрова. Затем ещё две шайбы во втором периоде забросили Никита Гребёнкин и Никита Михайлис. Отметим, что Михайлис забил гол в ворота бывшего клуба. В концовке третьего периода счёт сравнял Рудольф Червены. В овертайме победный гол забил Денис Зернов с передачи Михайлиса. Ворота команд защищали Андрей Шутов и Илья Набоков.

«Барыс» потерпел второе поражение подряд и 18 октября встретится на выезде с «Ладой». «Металлург» победил во втором матче кряду и 17 октября встретится с «Автомобилистом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2023, воскресенье. 12:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Шалунов, Гернат) – 07:54 (6x5)     1:1 Венгрыжановский (Киселевич, Абросимов) – 24:58 (5x5)     2:1 Буше (Пьянов, Спунер) – 35:33 (5x4)     3:1 Шулак (Игумнов, Холодилин) – 37:34 (5x5)     4:1 Ткачёв (Буше, Шарипзянов) – 40:13 (5x4)    

Уверенную победу со счётом 4:1 одержали омичи. «Локомотиву» удалось открыть счёт в матче в середине первого периода, когда точный бросок нанёс Артур Каюмов. «Авангард» забросил во втором периоде три безответные шайбы, отличились Денис Венгрыжановский, Либор Шулак и Рид Буше. Упрочил преимущество хозяев в начале третьего периода Владимир Ткачёв, реализовавший большинство. Ворота команд защищали Илья Проскуряков и Даниил Исаев.

«Авангард» одержал третью победу подряд и 18 октября встретится на выезде с «Витязем». «Локомотив» 19 октября сыграет в Москве с ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лещенко (Шмелёв) – 01:40 (5x5)     2:0 Сучков (Гуськов, Тимкин) – 09:37 (5x5)     2:1 Горбунов (Основин) – 29:31 (4x5)     2:2 Меркли (Волков) – 55:09 (5x5)     3:2 Шмелёв (Ефремов, Шаров) – 56:16 (5x5)     4:2 Тимкин (Хмелевски, Кулёмин) – 59:20 (en)    

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. В начале первой двадцатиминутки Вячеслав Лещенко с передачи Сергея Шмелёва открыл счёт в матче. На 10-й минуте периода Егор Сучков с передач Матвея Гуськова и Евгения Тимкина удвоил преимущество хозяев.

В середине второго периода Роман Горбунов размочил счёт в игре с передачи Вячеслава Основина. На 16-й минуте третьего периода Ник Меркли с передачи Александра Волкова сделал счёт 2:2, однако через минуту Сергей Шмелёв с передач Владислава Ефремова и Александра Шарова вновь вывел уфимцев вперёд. В конце матча Евгений Тимкин установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота гостей.

В следующей игре «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Северсталью» 20 октября. Минчане примут «Куньлунь Ред Стар» 19 октября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Барак – 29:16 (5x4)     1:1 Мэйсек (Голышев, Широков) – 50:24 (5x4)     1:2 Угольников (Савчик) – 56:48 (5x5)     2:2 Голышев (Да Коста, Мэйсек) – 59:35 (5x4)     3:2 Мэйсек (Севостьянов, Макеев) – 61:12 (3x3)    

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев. Первый период обошёлся без заброшенных шайб. В середине второй двадцатиминутки Дерек Барак открыл счёт в игре.

На 11-й минуте третьего периода Брукс Мэйсек с передач Анатолия Голышева и Сергея Широкова сделал счёт равным. На 17-й минуте периода Игорь Угольников с передачи Ивана Савчика вновь вывел гостей вперёд. За 25 секунд до конца третьего периода Анатолий Голышев с передач Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека сделал счёт 2:2. В овертайме победу хозяевам принёс гол Мэйсека, оформившего дубль.

В следующем матче «Автомобилист» на домашнем льду сыграет с магнитогорским «Металлургом» 17 октября. «Витязь» 18 октября проведёт домашний матч с омским «Авангардом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Расписание на 16 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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