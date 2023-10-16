Овечкин такого даже не ждал! Матч, в котором Задоров пошёл бить его в первой же смене

Совершенно по делу проиграв первый матч сезона, «Вашингтон» готовится принимать на своём льду «Калгари», который также в последней игре пострадал от разбушевавшегося Евгения Малкина и его «Питтсбурга». Встреча начнётся в ночь на 17 октября мск, а пока предлагаем вспомнить, как прошёл предыдущий матч «Кэпиталз» с «Флэймз» на «Кэпитал Уан-Арене».

Та игра началось с грандиозного столкновения двух тяжеловесов. Никита Задоров – на тот момент главный по силовым в «Калгари» — уже в первой же смене пошёл бить Овечкина в центре площадки! Мы привыкли, что это от Ови соперники отлетают как кегли в боулинге, но тут 107-килограммовый защитник отправил Сашу (тоже 107 кг) на лёд. Ови такого даже не ожидал!

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Ещё в 2019-м, играя за «Колорадо», Задоров подробно рассказывал о своей силовой игре в интервью для русскоязычной версии сайта НХЛ: «Со мной-то нет вопросов, я большой игрок. Если бью, то 80% игроков падает. Вот это, на мой взгляд, и должно считаться за хит. А если ты просто воткнулся в кого-то и тот парень даже не пошевелился, то за такое давать хит, по-моему, неправильно. Если ты ударишь звезду или какого-нибудь молодого, кто в лиге первый или второй год, — накажут обязательно. А если воткнёшься в какого-нибудь ветерана из четвёртого звена или в того же Уилсона, удаления не последует. Даже сам хит могут не засчитать. С одной стороны, я понимаю, почему судьи оберегают молодых, почему защищают звёзд. Конечно, всем хочется избежать проблем со здоровьем, какие случались, например, у Кросби. С другой стороны, это всё-таки хоккей, мужская игра, жёсткий вид спорта. Дайте поиграть!

Для меня хит — это способ оттеснить кого-то от шайбы, забрать её. Или встретить игрока так, чтобы он больше не приезжал в этот угол. Или просто как-то завести команду. Мои действия должны приносить какую-то пользу команде, а не превращаться в хит-шоу, чтобы только мне дали статистику и я занял первое место в лиге».

Тот хит на Ови Задорову, кстати, засчитали. Но какого-то положительного воздействия на игру «Калгари» он не возымел. Во-первых, надо отметить, что в момент с этим силовым Овечкин не то чтобы зазевался, а просто искал глазами, кому сделать передачу на выходе из своей зоны, и с этой задачей прекрасно справился.

Во-вторых, пропущенный силовой только завёл Овечкина. Дальше он и сам пошёл хитовать всех направо и налево (пять силовых за матч), и партнёры тоже играли крайне жёстко – на 28 хитов «огоньков» ответили своими 36.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

В-третьих, Овечкин накручивал не только свой счётчик хитов, но и счётчики голов и очков. В первом периоде он отдал идеальный пас на гол Ти Джею Оши, а в третьем положил в свою копилку 791-ю шайбу в карьере. В большинстве, да, из левого круга вбрасывания. Причём пас пришёл ему в коньки, поэтому в касание бросить не получилось, пришлось обрабатывать шайбу. Но Якоб Маркстрём и с кистевым ничего не смог поделать. Его визави Дарси Кемпер не пропустил ни одной шайбы, а «Вашингтон» выиграл со счётом 3:0.

Кемпер должен выйти против «Калгари» с первых минут – первый матч этого сезона он пропустил из-за рождения ребёнка, но уже вернулся в расположение команды.

Для Ови тот гол был 11-м в сезоне, а в этом он пока ещё не забивал. Но мы ждём его первую шайбу и включаем в 2:00 трансляцию. Наверняка там будет на что посмотреть и по части силовых, и по голам.