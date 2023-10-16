«Что нового можно ждать от Овечкина?» В США составили неоднозначный рейтинг с 10 русскими

Известное издание The Score составило рейтинг из 100 лучших хоккеистов НХЛ на данный момент. В него попали сразу 10 российских игроков. Причём некоторые места удивили: Александр Овечкин за пределами топ-30, Кирилл Капризов не попал в 15 лучших, а Игорь Шестёркин и Андрей Василевский — в 25.
Как это вышло? Приводим перевод того, что написали о наших парнях!
Топ-100:
|Место
|Хоккеист
|Клуб
|1.
|Коннор Макдэвид
|«Эдмонтон Ойлерз»
|2.
|Натан Маккиннон
|«Колорадо Эвеланш»
|3.
|Леон Драйзайтль
|«Эдмонтон Ойлерз»
|4.
|Остон Мэттьюс
|«Торонто Мэйпл Лифс»
|5.
|Кейл Макар
|«Колорадо Эвеланш»
|6.
|Мэттью Ткачук
|«Флорида Пантерз»
|7.
|Давид Пастрняк
|«Бостон Брюинз»
|8.
|Никита Кучеров
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|9.
|Сидни Кросби
|«Питтсбург Пингвинз»
|10.
|Джек Хьюз
|«Нью-Джерси Дэвилз»
|11.
|Микко Рантанен
|«Колорадо Эвеланш»
|12.
|Адам Фокс
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|13.
|Элиас Петтерссон
|«Ванкувер Кэнакс»
|14.
|Эрик Карлссон
|«Питтсбург Пингвинз»
|15.
|Джейсон Робертсон
|«Даллас Старз»
|16.
|Кирилл Капризов
|«Миннесота Уайлд»
|17.
|Брейден Пойнт
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|18.
|Миро Хейсканен
|«Даллас Старз»
|19.
|Александр Барков
|«Флорида Пантерз»
|20.
|Илья Сорокин
|«Нью-Йорк Айлендерс»
|21.
|Джек Айкел
|«Вегас Голден Найтс»
|22.
|Тейдж Томпсон
|«Баффало Сэйбрз»
|23.
|Роман Йози
|«Нэшвилл Предаторз»
|24.
|Чарли Макэвой
|«Бостон Брюинз»
|25.
|Митчелл Марнер
|«Торонто Мэйпл Лифс»
|26.
|Виктор Хедман
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|27.
|Расмус Далин
|«Баффало Сэйбрз»
|28.
|Игорь Шестёркин
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|29.
|Себастьян Ахо
|«Каролина Харрикейнз»
|30.
|Андрей Василевский
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|...34.
|Александр Овечкин
|«Вашингтон Кэпиталз»
|...40.
|Артемий Панарин
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|42.
|Нико Хишир
|«Нью-Джерси Дэвилз»
|43.
|Вильям Нюландер
|«Торонто Мэйпл Лифс»
|44.
|Мика Зибанеджад
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|45.
|Брэд Маршан
|«Бостон Брюинз»
|46.
|Стивен Стэмкос
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|...48.
|Евгений Малкин
|«Питтсбург Пингвинз»
|...58.
|Анже Копитар
|«Лос-Анджелес Кингз»
|59.
|Брент Бёрнс
|«Каролина Харрикейнз»
|60.
|Алекс Пьетранджело
|«Вегас Голден Найтс»
|...63.
|Андрей Свечников
|«Каролина Харрикейнз»
|...67.
|Джо Павелски
|«Даллас Старз»
|...72.
|Джон Таварес
|«Торонто Мэйпл Лифс»
|...74.
|Михаил Сергачёв
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|...76.
|Крис Летанг
|«Питтсбург Пингвинз»
|...86.
|Крис Крайдер
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|...91.
|Коннор Бедард
|«Чикаго Блэкхоукс»
|...100.
|Джон Карлсон
|«Вашингтон Кэпиталз»
74. Михаил Сергачёв, «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Сергачёв, выступая за «Лайтнинг» в сезоне-2022/2023, достиг новых карьерных рекордов по количеству очков (64) и игровому времени (23:49), при этом лидируя среди всех игроков «Тампа-Бэй» в обеих категориях. Прорыв 25-летнего хоккеиста произошёл в идеальное время для «молний», учитывая, что у него стартует только первый год по новому восьмилетнему контракту на общую сумму $ 68 млн.
63. Андрей Свечников, «Каролина Харрикейнз»
Сезон-2022/2023 Свечникову осложнили травмы. В результате нападающий «Каролины Харрикейнз», казалось, мог разочаровать с точки зрения статистики, но его средняя результативность за матч была на одном уровне с той, что он установил в сезоне-2021/2022. Себастьян Ахо — суперзвезда «Каролины» в атаке, а Мартин Нечас только завершил прорывную кампанию, но Свечников по-прежнему остаётся крепким вторым снайпером «Харрикейнз».
Андрей Свечников
Фото: Getty Images
48. Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»
Было время, когда Малкин был намного выше в этом списке, но, несмотря на своё падение, в прошлом чемпионате он показал, что у него ещё много сил в запасе. Силовой форвард «Питтсбург Пингвинз», которому в июле исполнилось 37 лет, забил 27 голов и отдал впечатляющие 56 передач в сезоне-2022/2023. Травмы были проблемой для Малкина и в прошлом, но в последней кампании он отыграл все 82 матча. Он также показал лучший результат по количеству бросков по воротам за сезон с тех пор, как стал лидером НХЛ в этом сегменте в сезоне-2011/2012.
40. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»
Панарин по-прежнему входит в число лучших плеймейкеров лиги: с 2019 года только Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль отдали больше результативных передач, чем Панарин. 31-летний хоккеист каждый сезон в Нью-Йорке идёт по графику 90+ очков и не показывает никаких признаков регресса.
34. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»
В прошлом году Великая Восьмёрка провёл свой 13-й сезон в НХЛ с 40+ голами, но что ещё нового? Ничего, чего бы мы не ожидали от 38-летнего снайпера. Овечкин не только будет стремиться вернуть свой «Вашингтон» в плей-офф в сезоне-2023/2024, но и продолжит стремиться к рекорду Уэйна Гретцки: Ови находится в 73 голах от первого места в списке главных снайперов НХЛ всех времён.
30. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Операция на спине оставит Василевского в запасе на первые два месяца сезона. Это первый раз, когда мы видим брешь в броне 29-летнего хоккеиста с тех пор, как он стал стартовым вратарём «Лайтнинг» в 2016 году. Мы знаем, чего ожидать от Василевского, когда он окажется в воротах — от голкипера, попадавшего в топ-6 претендентов на «Везину» в каждом из последних шести сезонов. Но сезон-2023/2024 может стать для «Тампы» временем, когда они начнут облегчать рабочую нагрузку Андрея.
Андрей Василевский
Фото: Getty Images
28. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»
Шестёркин в прошлом чемпионате не смог повторить свои результаты сезона-2021/2022, когда выиграл «Везину Трофи», но кампанию вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» по-прежнему можно считать отличной с точки зрения статистики. Россиянин остаётся одним из лучших вратарей в НХЛ, и, хотя «синерубашечники» не являются идеальной командой, им редко приходится беспокоиться о счёте благодаря постоянству Шестёркина.
20. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»
Если бы не замечательный сезон Линуса Улльмарка, Сорокин, скорее всего, стал бы обладателем «Везина Трофи». 28-летний игрок лидировал в лиге с шестью шат-аутами, а взгляд на его продвинутые показатели проливает ещё более яркий свет на его результаты в сезоне. Сорокин возглавил НХЛ, сумев спасти команду от 51,4 гола свыше ожидаемого. У него масса матчей в стартовом составе, и он входит в число лучших в лиге как по традиционной, так и по продвинутой статистике — вот почему он является вратарём №1 в списке 100 лучших игроков этого года.
16. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»
Капризов — это именно то, чего катастрофически не хватало франшизе «Уайлд» с тех пор, как в 2009 году ушёл Мариан Габорик: потрясающий, меняющий игру хоккеист, который может в одиночку вести атаку во всесторонне развитой, но ограниченной в обороне команде. Капризов занимает 12-е место в НХЛ с 234 очками в 203 матчах с момента переезда в Северную Америку. В свои 26 лет он становится только лучше.
8. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»
«Молнии» уже не та мощная сила, которой они когда-то были, но Кучеров остаётся одной из самых одарённых звёзд НХЛ. В прошлом сезоне российский вингер отдал больше результативных передач, чем кто-либо другой, за исключением первого номера в этом списке (Коннора Макдэвида. — Прим. «Чемпионата»), а его 113 очков — третий результат в лиге. Самое впечатляющее то, что Кучеров проводил рекордное в карьере среднее игровое время — 20:08, доказывая, что, даже достигнув типичной стадии, когда игрок начинает сдавать, он по-прежнему остаётся совсем не типичным хоккеистом.