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10 россиян попали в топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score, Овечкин — 34-й, Капризов — 15-й, Шестёркин — 28-й

«Что нового можно ждать от Овечкина?» В США составили неоднозначный рейтинг с 10 русскими
Владимир Лаевский
В США составили неоднозначный рейтинг игроков НХЛ
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Рейтинг 100 лучших игроков НХЛ на 10% состоит из наших парней, но не занизили ли им места? Шестёркин, Василевский и Овечкин — мимо топ-25!

Известное издание The Score составило рейтинг из 100 лучших хоккеистов НХЛ на данный момент. В него попали сразу 10 российских игроков. Причём некоторые места удивили: Александр Овечкин за пределами топ-30, Кирилл Капризов не попал в 15 лучших, а Игорь Шестёркин и Андрей Василевский — в 25.

Чуть ранее сама НХЛ выпустила рейтинг, и там сразу семь россиян:
Не Овечкиным единым! НХЛ признала сразу семь россиян — но новый рейтинг лучших удивил
Не Овечкиным единым! НХЛ признала сразу семь россиян — но новый рейтинг лучших удивил

Как это вышло? Приводим перевод того, что написали о наших парнях!

Топ-100:

МестоХоккеистКлуб
1.Коннор Макдэвид«Эдмонтон Ойлерз»
2.Натан Маккиннон«Колорадо Эвеланш»
3.Леон Драйзайтль«Эдмонтон Ойлерз»
4.Остон Мэттьюс«Торонто Мэйпл Лифс»
5.Кейл Макар«Колорадо Эвеланш»
6.Мэттью Ткачук«Флорида Пантерз»
7.Давид Пастрняк«Бостон Брюинз»
8.Никита Кучеров«Тампа-Бэй Лайтнинг»
9.Сидни Кросби«Питтсбург Пингвинз»
10.Джек Хьюз«Нью-Джерси Дэвилз»
11.Микко Рантанен«Колорадо Эвеланш»
12.Адам Фокс«Нью-Йорк Рейнджерс»
13.Элиас Петтерссон«Ванкувер Кэнакс»
14.Эрик Карлссон«Питтсбург Пингвинз»
15.Джейсон Робертсон«Даллас Старз»
16.Кирилл Капризов«Миннесота Уайлд»
17.Брейден Пойнт«Тампа-Бэй Лайтнинг»
18.Миро Хейсканен«Даллас Старз»
19.Александр Барков«Флорида Пантерз»
20.Илья Сорокин«Нью-Йорк Айлендерс»
21.Джек Айкел«Вегас Голден Найтс»
22.Тейдж Томпсон«Баффало Сэйбрз»
23.Роман Йози«Нэшвилл Предаторз»
24.Чарли Макэвой«Бостон Брюинз»
25.Митчелл Марнер«Торонто Мэйпл Лифс»
26.Виктор Хедман«Тампа-Бэй Лайтнинг»
27.Расмус Далин«Баффало Сэйбрз»
28.Игорь Шестёркин«Нью-Йорк Рейнджерс»
29.Себастьян Ахо«Каролина Харрикейнз»
30.Андрей Василевский«Тампа-Бэй Лайтнинг»
...34.Александр Овечкин«Вашингтон Кэпиталз»
...40.Артемий Панарин«Нью-Йорк Рейнджерс»
42.Нико Хишир«Нью-Джерси Дэвилз»
43.Вильям Нюландер«Торонто Мэйпл Лифс»
44.Мика Зибанеджад«Нью-Йорк Рейнджерс»
45.Брэд Маршан«Бостон Брюинз»
46.Стивен Стэмкос«Тампа-Бэй Лайтнинг»
...48.Евгений Малкин«Питтсбург Пингвинз»
...58.Анже Копитар«Лос-Анджелес Кингз»
59.Брент Бёрнс«Каролина Харрикейнз»
60.Алекс Пьетранджело«Вегас Голден Найтс»
...63.Андрей Свечников«Каролина Харрикейнз»
...67.Джо Павелски«Даллас Старз»
...72.Джон Таварес«Торонто Мэйпл Лифс»
...74.Михаил Сергачёв«Тампа-Бэй Лайтнинг»
...76.Крис Летанг«Питтсбург Пингвинз»
...86.Крис Крайдер«Нью-Йорк Рейнджерс»
...91.Коннор Бедард«Чикаго Блэкхоукс»
...100.Джон Карлсон«Вашингтон Кэпиталз»

74. Михаил Сергачёв, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Сергачёв, выступая за «Лайтнинг» в сезоне-2022/2023, достиг новых карьерных рекордов по количеству очков (64) и игровому времени (23:49), при этом лидируя среди всех игроков «Тампа-Бэй» в обеих категориях. Прорыв 25-летнего хоккеиста произошёл в идеальное время для «молний», учитывая, что у него стартует только первый год по новому восьмилетнему контракту на общую сумму $ 68 млн.

63. Андрей Свечников, «Каролина Харрикейнз»

Сезон-2022/2023 Свечникову осложнили травмы. В результате нападающий «Каролины Харрикейнз», казалось, мог разочаровать с точки зрения статистики, но его средняя результативность за матч была на одном уровне с той, что он установил в сезоне-2021/2022. Себастьян Ахо — суперзвезда «Каролины» в атаке, а Мартин Нечас только завершил прорывную кампанию, но Свечников по-прежнему остаётся крепким вторым снайпером «Харрикейнз».

Андрей Свечников

Андрей Свечников

Фото: Getty Images

48. Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»

Было время, когда Малкин был намного выше в этом списке, но, несмотря на своё падение, в прошлом чемпионате он показал, что у него ещё много сил в запасе. Силовой форвард «Питтсбург Пингвинз», которому в июле исполнилось 37 лет, забил 27 голов и отдал впечатляющие 56 передач в сезоне-2022/2023. Травмы были проблемой для Малкина и в прошлом, но в последней кампании он отыграл все 82 матча. Он также показал лучший результат по количеству бросков по воротам за сезон с тех пор, как стал лидером НХЛ в этом сегменте в сезоне-2011/2012.

40. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Панарин по-прежнему входит в число лучших плеймейкеров лиги: с 2019 года только Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль отдали больше результативных передач, чем Панарин. 31-летний хоккеист каждый сезон в Нью-Йорке идёт по графику 90+ очков и не показывает никаких признаков регресса.

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34. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»

В прошлом году Великая Восьмёрка провёл свой 13-й сезон в НХЛ с 40+ голами, но что ещё нового? Ничего, чего бы мы не ожидали от 38-летнего снайпера. Овечкин не только будет стремиться вернуть свой «Вашингтон» в плей-офф в сезоне-2023/2024, но и продолжит стремиться к рекорду Уэйна Гретцки: Ови находится в 73 голах от первого места в списке главных снайперов НХЛ всех времён.

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30. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Операция на спине оставит Василевского в запасе на первые два месяца сезона. Это первый раз, когда мы видим брешь в броне 29-летнего хоккеиста с тех пор, как он стал стартовым вратарём «Лайтнинг» в 2016 году. Мы знаем, чего ожидать от Василевского, когда он окажется в воротах — от голкипера, попадавшего в топ-6 претендентов на «Везину» в каждом из последних шести сезонов. Но сезон-2023/2024 может стать для «Тампы» временем, когда они начнут облегчать рабочую нагрузку Андрея.

Андрей Василевский

Андрей Василевский

Фото: Getty Images

28. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Шестёркин в прошлом чемпионате не смог повторить свои результаты сезона-2021/2022, когда выиграл «Везину Трофи», но кампанию вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» по-прежнему можно считать отличной с точки зрения статистики. Россиянин остаётся одним из лучших вратарей в НХЛ, и, хотя «синерубашечники» не являются идеальной командой, им редко приходится беспокоиться о счёте благодаря постоянству Шестёркина.

20. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»

Если бы не замечательный сезон Линуса Улльмарка, Сорокин, скорее всего, стал бы обладателем «Везина Трофи». 28-летний игрок лидировал в лиге с шестью шат-аутами, а взгляд на его продвинутые показатели проливает ещё более яркий свет на его результаты в сезоне. Сорокин возглавил НХЛ, сумев спасти команду от 51,4 гола свыше ожидаемого. У него масса матчей в стартовом составе, и он входит в число лучших в лиге как по традиционной, так и по продвинутой статистике — вот почему он является вратарём №1 в списке 100 лучших игроков этого года.

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16. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»

Капризов — это именно то, чего катастрофически не хватало франшизе «Уайлд» с тех пор, как в 2009 году ушёл Мариан Габорик: потрясающий, меняющий игру хоккеист, который может в одиночку вести атаку во всесторонне развитой, но ограниченной в обороне команде. Капризов занимает 12-е место в НХЛ с 234 очками в 203 матчах с момента переезда в Северную Америку. В свои 26 лет он становится только лучше.

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8. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Молнии» уже не та мощная сила, которой они когда-то были, но Кучеров остаётся одной из самых одарённых звёзд НХЛ. В прошлом сезоне российский вингер отдал больше результативных передач, чем кто-либо другой, за исключением первого номера в этом списке (Коннора Макдэвида. — Прим. «Чемпионата»), а его 113 очков — третий результат в лиге. Самое впечатляющее то, что Кучеров проводил рекордное в карьере среднее игровое время — 20:08, доказывая, что, даже достигнув типичной стадии, когда игрок начинает сдавать, он по-прежнему остаётся совсем не типичным хоккеистом.

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