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Гол Хохлачёва сразу после скандала, редчайший случай в уральском дерби. Итоги дня в КХЛ

17 октября в регулярке КХЛ состоялось всего две игры. Подводим их итоги.

В Челябинске «Трактор» принимал «Амур». Хозяева открыли счёт в первом периоде, но довольно скоро пропустили ответную шайбу от Александра Хохлачёва. Нападающий хабаровчан прервал свою длинную безголевую серию сразу после скандала с прыжком на машину и критики в прессе, начав «отмазываться» за безрассудный поступок.

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Исход же матча решился во второй половине второго периода, когда «тигры» забросили дважды усилиями Сергея Колесникова (первый гол в КХЛ) и Анатолия Никонцева (первый гол за «Амур»). Весь третий отрезок «Трактор» потратил на попытки отыграться, но лишь сократил счёт до минимума усилиями Виталия Кравцова. «Амур» одержал победу и вернулся в кубковую восьмёрку, выставив оттуда «Сибирь».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Автомобилист» и «Металлург» в Екатеринбурге сыграли уже четвёртый матч в нынешнем сезоне, и третью победу подряд в этой уральской дуэли одержали подопечные Андрея Разина. Данила Юров открыл счёт в конце первого периода, на финише второго отрезка отличился Максим Мухаметов, ну а добили «Автомобилист» два гола в конце основного времени, пропущенные в одном и том же большинстве с интервалом в 11 секунд. Редчайший случай в хоккее! Сначала Денис Зернов завершил контрвыпад, а затем Роман Канцеров воспользовался обрезом хозяев при выходе из зоны.

«Автомобилист» потерпел первое в нынешней регулярке домашнее поражение, а главным героем «Металлурга» стал 20-летний голкипер Илья Набоков, отразивший 29 бросков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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