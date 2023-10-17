Гол Хохлачёва сразу после скандала, редчайший случай в уральском дерби. Итоги дня в КХЛ

17 октября в регулярке КХЛ состоялось всего две игры. Подводим их итоги.
В Челябинске «Трактор» принимал «Амур». Хозяева открыли счёт в первом периоде, но довольно скоро пропустили ответную шайбу от Александра Хохлачёва. Нападающий хабаровчан прервал свою длинную безголевую серию сразу после скандала с прыжком на машину и критики в прессе, начав «отмазываться» за безрассудный поступок.
Исход же матча решился во второй половине второго периода, когда «тигры» забросили дважды усилиями Сергея Колесникова (первый гол в КХЛ) и Анатолия Никонцева (первый гол за «Амур»). Весь третий отрезок «Трактор» потратил на попытки отыграться, но лишь сократил счёт до минимума усилиями Виталия Кравцова. «Амур» одержал победу и вернулся в кубковую восьмёрку, выставив оттуда «Сибирь».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
«Автомобилист» и «Металлург» в Екатеринбурге сыграли уже четвёртый матч в нынешнем сезоне, и третью победу подряд в этой уральской дуэли одержали подопечные Андрея Разина. Данила Юров открыл счёт в конце первого периода, на финише второго отрезка отличился Максим Мухаметов, ну а добили «Автомобилист» два гола в конце основного времени, пропущенные в одном и том же большинстве с интервалом в 11 секунд. Редчайший случай в хоккее! Сначала Денис Зернов завершил контрвыпад, а затем Роман Канцеров воспользовался обрезом хозяев при выходе из зоны.
«Автомобилист» потерпел первое в нынешней регулярке домашнее поражение, а главным героем «Металлурга» стал 20-летний голкипер Илья Набоков, отразивший 29 бросков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матчи 18 октября
- 17 октября 2023
-
22:36
-
22:24
-
22:10
-
22:00
-
21:43
-
21:30
-
21:21
-
21:12
-
21:00
-
20:52
-
20:45
-
20:33
-
20:22
-
20:18
-
20:13
-
20:03
-
19:36
-
19:23
-
19:17
-
19:11
-
19:09
-
18:46
-
18:23
-
18:10
-
18:00
-
17:44
-
17:26
-
17:16
-
17:00
-
16:44
-
16:30
-
16:21
-
16:09
-
15:55
-
15:52