Перформанс старого воина. «Авангард» из кризиса внезапно вытащил 36-летний вратарь

Всё-таки жизнь и спорт полны удивительных сюжетов. Ещё полторы недели назад никто не мог предположить, что едва ли не ключевой фигурой для выхода «Авангард» из напряжённого режима болтанки станет 36-летний голкипер Илья Проскуряков, которого летом омский клуб подписывал на всякий случай и больше для ВХЛ. Но ситуация на последнем рубеже «ястребов» сложилась так, что пришлось играть Проскурякову, и тот выдал удивительный перформанс продолжительностью уже в три с половиной матча. С голкипером-ветераном, давно списанным многими на уровне КХЛ, «Авангард» обыграл лидеров Востока и Запада соответственно — «Магнитку» и «Локомотив», а также московское «Динамо» с общим счётом 11:2, Проскуряков на этом отрезке отразил 90 бросков (включая половину матча с «Трактором»), показал совершенно невероятную статистику (КН 0,56 и 97,8% ОБ), и у КХЛ не было иного выхода, кроме как признать Илью лучшим голкипером недели в лиге.

Удивляют и восхищают не только цифры Проскурякова, но и сама его игра. Он настолько уверен в себе, спокоен и хорош в базовых вратарских вещах, что создаётся впечатление, будто забить ему невозможно. Илья, как будто не особо напрягаясь, действует на опыте, не отпускает шайбу от себя, отражает броски в угол, великолепно действует клюшкой, подтаскивает команду во всегда нервном начале игры, а также в ключевых моментах.

У расцвета «Авангарда» на прошлой неделе много других причин (тренерский штаб достучался до хоккеистов во многих вещах, нашёл оптимальный баланс звеньев, заработали спецбригады большинства и меньшинства), но всего этого могло бы и не быть, если бы Проскуряков вдруг не забетонировал командный тыл. Разумеется, команда, видя, как играет вратарь, и сама играет спокойнее, куражистее, развязнее, если хотите, не держа в голове вероятную фатальную цену каждой ошибки. Ну а когда ошибки всё же случаются – Проскуряков тащит. Достаточно вспомнить хотя бы конец второго периода матча с московским «Динамо», когда при счёте 3:0 Илья нейтрализовал два супермомента у Муранова и Петухова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Ну а сейв Проскурякова, который он сделал в игре с «Локомотивом», сидя на пятой точке – это квинтэссенция его внезапного перформанса. Вот так играючи он и стал внезапно джокером «Авангарда», в один миг задвинув на второй план и Демченко, и Мишурова, и вратарскую проблему, которая перманентно существует у омичей с момента расторжения контракта с Шимоном Грубецом. И это одна из самых удивительных и мощных историй старта сезона КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Тут, конечно, забавно вспомнить, как Проскуряков вообще оказался в «Авангарде». Официальный сайт клуба объявил о сделке в середине июля, когда у омичей казалась полностью сформированной бригада Демченко – Мишуров. Она не была идеальной: Василий существенно спрогрессировал по ходу прошлого чемпионата, но всё же не вышел на уровень «вратарь для больших задач» и оставлял вопросы по поводу своего дальнейшего роста; Мишуров выглядел перспективным, но всё ещё очень «зелёным» вратарём, с которым предстояло работать и работать. Но в «Авангарде» отказались от поиска какого-то топового голкипера на стороне, доверившись упомянутому тандему, а Проскурякова выписали за смешные деньги и больше для подстраховки. Вот что тогда говорил генменеджер «ястребов» Антон Курьянов:

«Проскуряков — опытный и надёжный вратарь, сыгравший более 400 матчей в КХЛ. Отличается правильным отношением к делу, за счёт чего и выступает так долго на высшем уровне. Станет хорошим примером для наших молодых голкиперов, старшим товарищем и наставником. Кроме того, Илья может помочь «Омским Крыльям», а также в любой момент обеспечит надёжность в первой команде в ходе длинного марафона нового сезона».

Стандартное объяснение для подписания ветерана, и вряд ли кто-то думал, что ситуация из последней фразы Курьянова когда-то будет воплощена в жизни. Но вот драматургия! «Обеспечивать надёжность в первой команде» пришлось уже в октябре, и Проскуряков справился с этой задачей просто идеально. Настолько, что теперь Илье уже впору примерять роль не пожарного, а основного голкипера топ-клуба КХЛ на постоянной основе. Чего с ним, между прочим, не было со времён первых сезонов лиги, когда молодой Проскуряков раскручивался в почти родной «Магнитке».

Денис Венгрыжановский и Илья Проскуряков после победы «Авангарда» Фото: ХК «Авангард»

Но от того, как Проскуряков ворвался в сезон, легко впасть в эйфорию относительно его ближайшего будущего в «Авангарде», тогда как на деле всё может оказаться гораздо прозаичнее. Возраст тут ни при чём – примеры Александра Ерёменко и Василия Кошечкина показывают, что в 36 лет голкиперы могут быть основополагающими фигурами в командах с огромными амбициями. Но Проскуряков, в отличие от упомянутых коллег по ремеслу, в последние годы не мог и мечтать о стабильности высокого уровня, неспроста метался между клубами, между лигами, заглянул даже в немецкий чемпионат, а буквально в прошлом сезоне не смог (в числе многих других вратарей) спасти от провала челябинский «Трактор».

Прямо сейчас для «Авангарда» Проскуряков выглядит волшебником, который внезапно прилетел на своём вертолёте и показал «ястребам», что такое надёжный вратарь, но нет совершенно никаких гарантий, что Илья будет так играть на дистанции. Скорее всего, в этом сезоне омичам ещё придётся надеяться и на перезагрузку Демченко, и на прогресс Мишурова, и в целом сталкиваться с вратарской проблемой. Нынешний всплеск Проскурякова пока выглядит лишь временным её решением – кстати, нечто подобное случилось у Ильи и в прошлом октябре (в эти же самые даты), когда он выдал несколько очень сильных игр подряд, а «Трактор» выиграл ряд важных матчей у серьёзных соперников.

С другой стороны – если никто не ждал, что Проскуряков в принципе может так сыграть за «Авангард», то Илья вполне способен удивить и вдолгую. Случится это или нет, и с каким же всё-таки голкипером «ястребы» пойдут в плей-офф – ещё одна локальная, но любопытная интрига нынешней регулярки.