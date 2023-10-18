Хоккеист потерялся в горах — его чуть не съели койоты. Выжил после 8 дней на лютом морозе

«Не надо мне указывать! Я забросил шайбу в ворота, какие могут быть вопросы?!» – огрызнулся молодой хоккеист Эрик Лемарк в ответ на замечание тренера «Бостон Брюинз» на одной из тренировок. В конце 1980-х Лемарк набрал 16 очков в 18 выставочных играх НХЛ за «медведей» и «Лос-Анджелес Кингз», но в лиге так и не сыграл ни одного официального матча – во многом из-за скверного характера и привычки поступать по-своему.

20 лет спустя Эрик стоял на вершине трёхкилометровой горы в Сьерра-Неваде (Калифорния) и намеревался осуществить очередной спуск на сноуборде – главной страсти спортсмена после окончания карьеры. Надвигался шторм, бушевала метель, и сотрудники трассы настоятельно рекомендовали экстремалам завершить катание и пройти в безопасное место. «Я что, зря поднимался сюда, – закипел принявший перед спуском дозу амфетамина Лемарк. – Это всего лишь Мамонт, я знаю гору как свои пять пальцев. Пошёл к чёрту этот лыжный патруль. Я профессиональный сноубордист и не собираюсь никого слушать». Спустя мгновение парень понёсся вниз по склону – этот спуск навсегда изменил его жизнь.

Участвовал в Олимпиаде в Лиллехаммере, крутой нрав не позволил реализоваться в НХЛ

Эрик родился в Париже, но, когда мальчику исполнилось шесть лет, его семья переехала в Калифорнию. К удивлению родителей, сын не любил океан – он получал удовольствие только от хоккея. «Я влюбился в эту игру, как только впервые вышел на лёд. Азарт, скорость, сумасшедший адреналин и борьба – эти эмоции заставляли меня тренироваться шесть раз в неделю и исполнять до 500 бросков по воротам каждый день», – признался Лемарк. Главной фишкой хоккеиста была потрясающая скорость – он за доли секунды отрывался от соперников и мощным кистевым броском отправлял шайбу под перекладину.

Лемарк (внизу) во время матча с США на Олимпиаде-1994 Фото: Кадр из фильма

Мечтавший войти в Зал славы НХЛ технарь здорово зарекомендовал себя в выставочных матчах, и в 17 лет «Бостон» выбрал Лемарка под 224-м номером на драфте 1987 года. Эрик надеялся сразу ворваться в основной состав, но тренеры решили его обкатать в фарм-клубе, и таланта это взбесило. Он демонстративно снял свитер, бросил на лёд и тем самым навсегда перечеркнул своё будущее в лучшей лиге мира. Бóльшую часть карьеры он провел во Франции, где выиграл три национальных чемпионата подряд с 1994 по 1996 год, а также в Германии. В 1994-м он сыграл за французов на Олимпиаде в Лиллехаммере (забросил одну шайбу), а также принял участие в двух чемпионатах мира.

Парень завершил карьеру всего в 29 лет из-за хронической травмы левого колена и, как и многие бывшие спортсмены в таких случаях, впал в депрессию. Он отдалился от семьи и стал принимать наркотики. Друзья посоветовали Лемарку попробовать прокатиться на сноуборде, и это на долгие годы стало его отдушиной. Вот только в несколько извращённом виде – как любому наркоману, Эрику было мало эндорфинов при спуске с вершин, поэтому перед тем, как стать на сноуборд, он ещё и «закидывался» амфетамином. Он мог неделями не выходить на связь и пропадать в горах – хоккейной пенсии как раз хватало на еду, наркотики и съём жилья. Остальное его не волновало.

За пару недель до злополучного вечера на Мамонте хоккеиста арестовали полицейские, обнаружившие наркотики в его автомобиле. Эрика отпустили под залог, но на судебное заседание он не явился. Власти решили, что француз сбежал – на деле всё оказалось гораздо печальнее и трагичнее. Друзья обнаружили его съёмную квартиру пустой и решили, что Лемарк, как это часто с ним бывало в последнее время, где-то отлёживается в наркотическом угаре.

Хождение по кругу, падение в горный ручей, встреча с койотами

Эрик самодовольно мчался вниз с вершины, в наушниках гремели хиты любимой группы «Бон Джови», а за спиной словно выросли крылья. Охотника за адреналином не испугал ни густой туман, ни шквальный ветер – Лемарк летел всё ниже и ниже и остановился, только когда видимость стала совсем нулевой. Парень снял лыжную маску, чтобы насладиться необычайно красивым заходом солнца – это последнее приятное воспоминание, которое ему довелось пережить перед мучительными часами боли, бессилия и постоянного чувства дыхания смерти в спину.

Чуть придя в себя после головокружительного спуска, Эрик понял, что не видит ограждавших трассу верёвок. Он не стал паниковать и решил вернуться назад, чтобы найти место, где он поехал в неправильном направлении. Сделать это оказалось непросто из-за кромешной темноты и стремительно понижавшейся температуры. Он решил дождаться утра и с помощью доски выкопал себе рядом с огромной сосной импровизированное убежище. К утру экстремал почти не чувствовал ног и с большим трудом поднялся, чтобы начать подъём.

Кадр из фильма «На глубине 6 футов» Фото: Кадр из фильма

Здесь его ждало первое разочарование – за ночь трассу замело, отыскать следы не представлялось возможным. Кроме того, каждый шаг давался Лемарку с огромным трудом из-за огромной глубины снега, в который он проваливался порой по пояс. «Я словно попал в другое измерение. Я постарался отвлечься и включил плеер, но голоса в нём теперь не бодрили, а раздражали, и я выключил», – делится пережитым хоккеист.

Лемарк разработал план: перебраться через хребет, найти дорогу или трассу с подъёмниками – вокруг работающего круглый год горнолыжного курорта их на тот момент насчитывалось больше сотни. Ближе к вечеру он испытал ещё один шок, когда после преодоления (как ему казалось) нескольких километров обнаружил, что пришёл в исходную точку. Спортсмен рассвирепел, вскочил на доску и помчался ещё ниже с вершины – верх недальновидности. Эрик так разогнался, что не заметил, как несётся в обрыв, и от верной смерти его спасла небольшая ель, за которую он чудом зацепился у самого края пропасти.

Проклиная себя за очередную глупость, он снова поковылял вверх. По пути он достал пакетик с наркотиками, думал их принять для прилива энергии, но потом с силой высыпал содержимое в снег, потому что осознал, насколько важно сохранить ясность сознания. Спустя час это спасло ему жизнь – путник услышал вой койотов и почувствовал жар по всему телу. Двое хищников приближались с явной целью разорвать жертву, и в тот момент Лемарк вспомнил, как видел по телевизору, что в таких случаях нужно вставать во весь рост и размахивать руками – чтобы казаться больше. Хоккеист поднял доску над собой и грозно закричал – звери заскулили, умчали в закат, а Эрик начал готовиться к очередной морозной ночи.

Кадр из фильма «На глубине 6 футов» Фото: Кадр из фильма

На следующий день сноубордист отправился в очередное путешествие без определённой цели – в отсутствие компаса он просто карабкался вверх. Парня сильно мучила жажда, поэтому он сильно обрадовался, когда ближе к полудню наткнулся на горный ручей. У него не было бутылки, чтобы набрать воды, поэтому Лемарк решил выпить как можно больше. В последний приём он поскользнулся на камне, упал в ледяную воду и с трудом выбрался обратно. Эрик сбросил с себя одежду, чтобы просушить, а сам в это время стал танцевать голым на морозе -20°C. Позже в своей книге он назвал это танцем смерти.

За восемь суток на горе потерял 20 кг и отморозил две ноги — их пришлось ампутировать

На следующее утро Лемарк понял, что совершенно не чувствует ног – подвернув штаны, он увидел отёкшие ступни фиолетового цвета и начал молиться. Силы таяли на глазах, из провизии у него были только два энергетических батончика (съел в первые три дня) и три стика жевательной резинки. В таких условиях Эрик питался кедровыми орехами и жевал пропитанную смолой кору деревьев, каждый день его рвало и мучительно хотелось спать. На пятые сутки он уже не мог идти, начались галлюцинации, но он заставлял себя шевелиться и бороться. Хоккеист вспомнил, как по глупости ушёл из «Бостона», и пообещал себе, что в этот раз точно не сдастся.

В дни сражений Эрика с природой и стихией его мама Сьюзен не находила себе места и после нескольких безрезультатных попыток ему дозвониться отправилась на горнолыжный курорт. В домике сына было пусто, и она обратилась за помощью к спасателям. Начиная с пятого дня пропажи спортсмена, над Мамонтом кружил вертолёт – обычно в таких условиях не выживают дольше трёх суток, поэтому группа спасателей искала только тело. «Силы были на нуле, я не мог выйти из укрытия и почти постоянно спал. На шестые сутки я вспомнил про MP3-радио, включил его, поймал местную волну и услышал, что меня ищут. Это вдохновило меня сделать усилие и подняться на вершину горы, до которой оставалось метров 20. В ином случае меня бы не увидели», – признался Лемарк.

После реабилитации Эрик научился кататься на протезах Фото: Кадр из фильма

Спасательный вертолёт чудом нашёл едва живого экстремала на восьмые сутки после спуска. Температура его тела была критично низкой, Эрик потерял 20 кг, его организм едва функционировал из-за сильного обезвоживания, а ноги поразила гангрена – их пришлось ампутировать. «Перед операцией я попрощался с ногами. Всю сознательную жизнь я их не ценил должным образом – возможно, это были самые быстрые ноги в хоккее. Я разрыдался…» – вспомнил момент Лемарк.

Реабилитация заняла почти год – кроме физических мук, ему пришлось избавиться от наркотической зависимости. Гнать мысли о том, что амфетамин снимет боль, Эрику помог бог. Каждый день спортсмен посещал церковь и стал совершенно другим человеком: помирился с женой, выучился на программиста и написал книгу «Кристальная ясность», ставшую мировым бестселлером. В 2017 году по ней был снят художественный фильм «На глубине 6 футов».

Самым большим своим достижением после спасения Эрик считает возвращение на гору – он научился кататься на сноуборде на протезах и теперь каждый месяц отправляется туда, где чуть не погиб. «Теперь, когда я наконец живу с Христосом в душе, то чувствую себя живым. Чувствую, что могу бегать, танцевать, и это делает меня богаче».