«Сидел в раздевалке и впервые в карьере плакал». Интервью с Гернатом — о жизни и КХЛ

Пока другие западные гранды испытывают трудности, «Локомотив» находится в великолепной форме. Ярославцы идут на втором месте в конференции, делят первое место по количеству побед со «Спартаком» (сыграв на два матча меньше) и являются лучшей командой по количеству пропущенных шайб.

Далеко не последнюю роль в успехе железнодорожников в этом сезоне играет защитник Мартин Гернат – единственный легионер команды. Сейчас он лучший ассистент клуба. Перед матчем со СКА в Санкт-Петербурге на прошлой неделе «Чемпионат» поговорил со словаком о его адаптации в КХЛ, о первой драке в карьере и нужны ли они вообще в хоккее, об Игоре Никитине и большом потенциале «Локомотива». О том, чем различаются швейцарская, чешская и наша лига, и о превратностях жизни игрока АХЛ. Гернат рассказал, что заставило его впервые в карьере заплакать, и поведал историю своей семьи, в которой есть чемпион мира и тренер молодёжной сборной, но не по хоккею, а по более жёсткому виду спорта.

«У «Локомотива» есть потенциал стать лучшей командой КХЛ в этом году»

— Мартин, вы лучший ассистент клуба, лучший защитник-бомбардир, «Локомотив» набрал великолепный ход. Предполагали ли, что так здорово начнёте свою карьеру в КХЛ?

— Если честно, нет. На предсезонке я искал свою игру, только привыкал к системе и партнёрам. Первые три матча чемпионата были для меня довольно тяжёлыми, всё-таки предсезонка и сезон – разные вещи по интенсивности. Было тяжело, но, когда привык, стало легче, особенно с соперниками, с которыми уже встречался. Потому что теперь понимаю, чего ожидать. Сейчас команда идёт здорово, мы довольны результатом. Надо продолжать играть так же, как сейчас, выигрывать каждый матч. Неважно, с каким счётом, самое главное – это победы.

— Игорь Никитин говорит, что лидерство ему не так уж и важно. А лично для вас?

— Ему важно, как мы играем. Он ждёт, что мы будем выкладываться в каждом матче на 100%. Главное – менталитет победителя, Игорь это очень хорошо понимает и доносит до команды, как и все детали игры. Он не хочет, чтобы мы сбавляли обороты, и в каждом матче мотивирует каждого выступать на максимуме. Он не позволяет уверенности перерасти в излишнюю самоуверенность. Это полезно для команды и даёт нам результаты, которые мы сейчас имеем.

Игорь Никитин Фото: ХК «Локомотив»

— Вы говорили, что перед переходом слышали много хорошего о Никитине. Всё оказалось правдой?

— Он очень подготовленный, прекрасно знает все команды, всех игроков, все детали. И подготовил команду так, как ему надо. Мы также должны быть готовы ментально, потому что сезон длинный, в нём всегда есть взлёты и падения. Когда наступит спад, нам надо будет выйти из него, показать, что у нас сильная команда. Думаю, у нас большой потенциал стать лучшей командой КХЛ в этом году. Надо просто слушать тренерский штаб, и результат придёт, если мы будем готовы на 100%.

— Вы же давно не играли столько матчей за сезон, как вам предстоит в КХЛ?

— В Северной Америке я играл много ещё с молодёжки, хотя там на второй сезон травмировался и провёл только около 30 матчей. Но на следующий год уже был в АХЛ, тоже играл много, так что привык к такому графику. Последние пять лет я, конечно, столько не играл, хотя в Чехии у нас тоже было много матчей, когда мы становились чемпионами. В КХЛ редко бывают матчи два дня подряд, так что восстанавливаться будет легче. Я наслаждаюсь каждой игрой и стараюсь показывать себя с лучшей стороны.

«Подраться – это в боксёрский клуб. Я считаю, в матче драки ни к чему»

— Вы и подраться уже успели, если это можно назвать дракой. Не ожидали, что Горбунов так разозлится и набросится на вас?

— Это был конец нашей смены и конец периода, оставалась пара секунд, и я решил просто забросить шайбу вглубь зоны. Горбунов подскочил ко мне, дважды ударил в лицо клюшкой, мне ничего не оставалось, кроме как ответить. Он сразу сбросил краги, но я просто держал его, не хотел драться. Однако это часть хоккея, надо быть к такому готовым.

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— Многие болельщики вашей команды даже не поняли, за что вам дали пять минут. Вы сами поняли? Ни одного удара не нанесли, только защищались.

— Да, я не бил, просто держал его. Но правила есть правила. Вероятно, я был участником драки. Судье виднее. Он принял правильное решение.

— Будете готовы скинуть перчатки, если надо будет вступиться за партнёра? Например, в матче с «Динамо» О'Делл грязный силовой против Иванова провёл, тот еле встал со льда.

— Зависит от ситуации. Даже в Минске мне не стоило ввязываться в драку, потому что Сергеев к тому времени уже получил травму, а у нас в составе к тому же было два молодых защитника. Тренерский штаб ждал, что я буду играть, а не сидеть на скамейке штрафников. В первую очередь я должен помогать команде, но, если случится что-то совсем плохое, за партнёра тоже надо вступаться.

— Вообще, часто дерётесь?

— Вообще раньше не дрался, никогда, это моя первая драка. И я не ищу драк, считаю, они ни к чему в матче. Подраться – это в боксёрский клуб, но это только моё личное мнение, драки всё равно являются частью хоккея, и болельщики их любят.

«Ларионов – легенда, но для меня матч с «Торпедо» — просто обычный матч»

— Давайте поговорим о «Торпедо». Первый матч им вы проиграли, недавно – выиграли, взяли реванш.

— Мы начинали сезон против них, игра была довольно быстрой, у нас были шансы, но мы не забили. А у них, кажется, три момента было за весь период, и они забили пару быстрых голов. Это «убило» нас. А во втором матче мы навязали свою игру, играли по системе, не позволяли им заходить в свою зону. Они пытались играть через короткий пас, атаковать на скорости, ловить нас на контратаках с численным преимуществом. Но мы были к этому готовы и хорошо выполнили свою работу, плюс Исаев был очень хорош в воротах. После первого периода мы начали больше атаковать и в итоге смогли забросить шайбу и ни разу не пропустить. Это была важная победа, потому что «Торпедо» было впереди нас в турнирной таблице. Эта победа пойдёт на пользу нашему менталитету.

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— Как вам вообще «Торпедо», все только и говорят о том, какая это революционная команда, которую тренирует легенда мирового хоккея?

— Ларионов – это легенда, да, и вообще, тренерский штаб «Торпедо» хорошо известен в лиге. Но для меня это просто обычный матч. К нему точно так же надо готовиться и точно так же выходить и правильно играть.

— А молодые защитники «Торпедо»? Они вам запомнились? Конюшков или Силаев?

— Хорошо, когда молодые ребята способны выступать на уровне КХЛ, когда им доверяют. Они много играют, это хорошо для развития. КХЛ – очень хорошая лига, в которой выступают топовые европейские игроки. Молодёжь может проверить свой уровень перед драфтом или если хочет биться за место в составе клуба НХЛ. И мне приятно играть в лиге с такими игроками.

— Прошло полтора месяца со старта чемпионата, вы уже успели сыграть со многими командами. Кто из соперников впечатлил больше всего?

— Пока у меня короткая память, каждый день так много новых впечатлений. С ЦСКА было очень непросто, с «Торпедо» — тоже. Но мне кажется, что все команды примерно одинакового уровня. И главное – то, как играем мы сами, а не кто наш соперник. Мне нравится такой менталитет «Локомотива» – мы сосредоточены на себе и на том, как мы хотим играть против соперника.

«Сначала мне предложили контракт на несколько лет, но мы не знали, чего ждать от КХЛ»

— Что скажете о взаимоотношениях в команде – между игроками, с тренерами?

— Поначалу было немного страшновато, всё-таки новая команда, незнакомая страна, новый язык. Я не знал, говорят ли ребята на английском, и всё такое. Даже не страшновато, просто не знал, как всё будет. Но был приятно удивлён, как гладко всё прошло. Меня отлично приняли и ребята, и тренеры. Все на одной волне.

— С притиркой в России вам должно быть полегче, тут тоже славяне, мы во многом похожи.

— Да, и менталитет, и природа у нас похожи, и еда практически одинаковая. Так что я наслаждаюсь Ярославлем и игрой за топ-клуб КХЛ.

— В прошлых интервью вы говорили, что перед переходом много советовались с игроками, выступавшими в КХЛ. Насколько их рассказы совпали с реальностью? Или, может, реальность превзошла ожидания?

— Все, с кем я общался, играли в других командах, из словаков в «Локомотиве» играл, кажется, только Павол Демитра. Но все говорили, что это одна из лучших организаций в КХЛ. Сейчас уже сам вижу, что и руководство, и весь персонал делают великолепную работу, сравнимую с НХЛ. Ожидания от команды высокие, и все говорили мне, что нынешний тренерский штаб раньше уже отлично зарекомендовали себя в ЦСКА. Это самое главное, когда тренерский штаб готов стать победителем и биться за Кубок. За такую команду хочется играть. Я именно об этом спрашивал игроков до перехода, сильная ли это команда. Все ожидания совпали с реальностью, всё идеально.

Мартин Гернат Фото: ХК «Северсталь»

— У вас контракт на один год. Это обоюдное решение с клубом – к вам присмотрятся, проверят в деле, вы сами посмотрите, хотите ли дальше играть в КХЛ?

— Сначала мне предложили контракт на несколько лет. Но мы не знали, чего ожидать от КХЛ. У меня теперь семья, так что решения принимаем вместе. Мы обсудили с женой все плюсы и минусы и решили, что хотим приехать в более сильную лигу. Хочется поиграть в лучшей лиге Европы, показать, что я способен выступать на уровне КХЛ.

— Вы же изначально планировали остаться в Швейцарии, где для хоккеиста настоящий рай?

— Это отличная лига, там нет долгих выездов, считай, каждый день дома. Как родилась дочка, Оливия, мы с женой каждый день проводили вместе. У меня был контракт на три года, но после второго сезона решили сменить чемпионат. У меня были другие предложения в Швейцарии, однако мы решили попробовать что-то новое. «Локомотив» сделал очень хорошее предложение, мы его обдумали, и решение уехать в КХЛ далось легко. Очень счастливы, что оказались в Ярославле.

— Уже есть понимание, что хотели бы остаться в лиге и дальше, или об этом ещё рано говорить?

— Мне всё нравится, но также надо думать о жене и дочке. Они сейчас далеко от дома. Многие хотят приехать сюда, навестить нас, однако до России сейчас долго и непросто добираться. Посмотрим, как сложится. Мне всё нравится, я бы хотел остаться в КХЛ, но сезон длинный, много долгих выездов, а надо и на семью выкраивать время. Если семья недовольна, тяжело фокусироваться на своей работе. У нас ещё будет время подумать после сезона. Надеюсь, мы сможем найти решение, которое устроит всех.

— Как жена обживается в Ярославле?

— Ей тут очень нравится, но она часто остаётся одна. Не так много девушек говорит на английском, в основном они живут в Москве. Но мы стараемся что-то придумать, отдали дочку в английский детсад. Жене ещё надо привыкнуть к такой жизни и к новой культуре. В Швейцарии она обзавелась друзьями, плюс там мы жили не так далеко от Словакии, к нам часто приезжали друзья и родные. Скоро жена с дочкой поедут домой, возможно, так и будем кататься, когда я буду на выезде. Например, сейчас у нас был выезд на восемь дней, потом несколько дней в Ярославле и снова пять матчей на выезде. С таким графиком тяжело постоянно быть дома рядом с семьёй. Посмотрим. Я хочу остаться в команде, но всё будет зависеть от того, как пойдёт.

— Насколько команда помогает с бытовыми вопросами, чтобы ничего не отвлекало от хоккея?

— Я живу на базе, там всё есть. Просто топ, думаю, даже лучше, чем если бы я сам снимал где-то квартиру. Клуб заботится обо всём, помогает. Если мне что-то нужно, например, в банке, мне в помощь дадут переводчика. Вообще ничего плохого не могу сказать.

— В августе вы говорили, что пара месяцев — и заговорите на русском. Как успехи?

— Я уже многое понимаю, но самому ещё трудно подобрать слова.

— С кем больше всего подружились в команде? Кто больше всего помогает в раздевалке?

— Со многими, но чаще всего провожу время с Береглазовым, Черепановым и Елесиным. Но и с другими тоже приятно провести время.

Гернат в швейцарской лиге Фото: RvS.Media/Robert Hradil/Getty Images

«Хоккей в Швейцарии похож на АХЛ, а в Чехии играют системно, как «Локомотив»

— Что скажете, КХЛ жёстче той же Швейцарии или примерно один уровень?

— Хоккей здесь быстрее, не так много команд играет в жёсткий силовой хоккей по сравнению со Швейцарией. Я бы сказал, в Швейцарии хоккей больше похож на АХЛ, игра жёсткая, много бывших энхаэловцев конец карьеры проводят в NLA. Там много более опытных игроков, здесь же много молодёжи, плюс в Швейцарии играют на больших площадках, поэтому в КХЛ хоккей быстрее. И уровень игры здесь выше, чем в Швейцарии.

— Есть мнение, что топовые европейские чемпионаты в последние годы сильно прибавили и по качеству мало уступают КХЛ.

— Скажу про Швейцарию, потому что впервые я там сыграл шесть лет назад, потом провёл три года в Чехии и оттуда снова перешёл в Швейцарию. Они сделали огромный рывок, проделали огромную работу в лиге. Раньше было пять легионеров, в прошлом году на матч уже можно было заявить шесть иностранцев. В командах известные игроки, это сильная лига. Лучше всего, конечно, сравнивать, если проводить матчи между командами, а так тяжело сказать, кто сильнее. Я не могу сказать, кто лучше, кто хуже, но швейцарская лига очень сильно выросла. Швейцарцы — молодцы, развивают хоккей.

— После АХЛ и до «Лозанны» вы играли только в Чехии и немного в Словакии – будем объективны, это не самые сильные лиги. Или там тоже ситуация улучшается?

— В Словакии я только несколько матчей сыграл, пока ждал подписания контракта. А там можно играть без контракта, так что про эту лигу ничего не могу сказать. Чехию можно сравнить со Швейцарией. В Швейцарии хоккей немного быстрее, зато в Чехии – более системный, игра строится от обороны. Похоже на то, как играет «Локомотив», мы больше заточены на то, чтобы хорошо играть в обороне, а не забивать по пять-шесть голов за матч. В Чехии так же, очки там набирать очень тяжело. Помню, когда только приехал из Северной Америки, было очень трудно. Там другие площадки, другая система, было тяжело привыкнуть к ней. В Чехии ты играешь под бóльшим давлением, чем в Америке, никто не ошибается, особенно в плей-офф. Даже от молодых многого ждут. Вначале у меня возникали проблемы, но потом я перешёл в «Тршинец», который мне очень хорошо подошёл. Там я провёл три великолепных сезона, мы дважды становились чемпионами. Сейчас это лучшая команда Чехии, она выиграла четыре последних чемпионата. Для меня «Тршинец» – это второй дом, отличные воспоминания.

— Против Ягра довелось там выходить?

— Да, правда, всего один раз. Он играет, но не все матчи, и сам выбирает, когда выходить на лёд.

— Что чувствуешь, выходя на лёд против такой легенды, на силовой не стеснялись его ловить?

— Старался подловить, но его же не сдвинуть! Вообще! (Смеётся.) Врезаешься в него и сам падаешь. Он так же силён, как и раньше, один из самых мощных игроков в лиге. Катание, конечно, уже не то, но в 50 лет никто и не ждёт, что ты будешь кататься, как в 28.

«В отеле Стоктона говорили не выходить на улицу, потому что это слишком опасно»

— Дальние выезды вам ещё только предстоят, а как с этим дела обстоят в Европе? Где-то летают или везде автобусы, поезда?

— В Швейцарии мы всегда проводили тренировку дома, потом обедали и садились в автобус. У нас был двухэтажный автобус, всем было достаточно места, чтобы прилечь. Были подушки, одеяла, можно было поспать. Самый дальний выезд у нас был – четыре с половиной часа, а после игры мы возвращались в Лозанну. Так что в Швейцарии выезды лёгкие.

В Чехии мы приезжали за день до матча, тоже на автобусе. Самый долгий выезд из Тршинеца, который на самом востоке – это семь-восемь часов на самый запад, например, в Пльзень. Там путешествовать тяжелее, но у нас были частые остановки – кофе попить, пообедать. На матчи в Прагу ездили на поезде, чтобы не попадать в пробки в центре города. Но для меня в целом выезды не проблема.

А самые сложные выезды – в АХЛ! Перелёты не чартерные, обычными регулярными рейсами, с другими пассажирами. Вот это было тяжело – пытаешься поспать, а кто-то шумит, дети плачут, и всё такое. Плюс там часто спаренные матчи, а ты должен выкладываться на льду, показывать результат. Это нелегко. Помню, в первый год в АХЛ у меня были большие проблемы с выездными матчами. Даже когда на автобусе отправлялись, поездка могла занимать 12-13 часов. Там были автобусы со спальными местами, можно было расположиться с комфортом. Но через пять-шесть часов становится так скучно, не знаешь уже, чем заняться. Я старался спать всю дорогу, надевал компрессионные штаны, чтобы ноги не затекали. Но выезды в АХЛ – это тоже серьёзное испытание для игроков.

— А как в АХЛ с бытом? Наши ребята рассказывают, что там и города не очень, и организация – то самолёт сломается, то гостиница страшная.

— Да, некоторые города там жёсткие. На мой третий год команда переехала из Оклахомы в Бейкерсфилд, там ещё рядом был Стоктон. В отеле нам говорили не выходить на улицу, даже в ресторан, потому что это слишком опасно. Некоторые города были не очень хорошие, но это часть жизни. Для меня это тоже был большой опыт, прочувствовать на себе жизнь игрока АХЛ.

— Поэтому в АХЛ такие жёсткие ребята.

— Точно (улыбается). Для меня АХЛ стала самым сложным опытом в карьере.

«За день до вызова в НХЛ порвал «кресты». Сидел в раздевалке и плакал»

— С Макдэвидом в «Ойлерз» пересекались?

— Да. Он тогда проводил дебютный сезон, но получил травму. У меня тоже была травма, так что мы вместе катались в Эдмонтоне после операций. Потом его ненадолго отправили в Бейкерсфилд для работы с тренером по физподготовке. Даже тогда, в 18 лет, он был выдающимся игроком, одним из лучших игроков «Эдмонтона». А сейчас он без вопросов лучший. Каждый год показывает, на что способен.

Желаю «Эдмонтону» совершить прорыв в плей-офф. Я за ними слежу, в команде до сих пор играют мои знакомые, с кем я там играл в системе, в руководстве есть ребята, которые были у меня в молодёжной команде, а потом пошли на повышение в НХЛ. В Европе тоже с кем-то пересекаемся, всегда приятно встретиться, поболтать. Если есть время, обязательно смотрю обзоры матчей. Эдмонтон всегда будет моим домом, я там пять лет провёл, остались очень хорошие воспоминания. Мы с женой хотим как-нибудь съездить туда в отпуск. Я и с семьёй, у которой жил там по молодёжке, до сих пор общаюсь, и старые друзья остались, их тоже хочется навестить.

— В НХЛ вы не сыграли ни одного матча. А реальный шанс был?

— Да, на второй год, до травмы, мы знали, что нас должны вызвать. «Эдмонтон» не попадал в плей-офф, оставалось 12 матчей до конца сезона, и тренерский штаб нам сказал, что ребята второго года обычно получают шанс проявить себя в НХЛ.

За день до отъезда в основу я разговаривал с агентом, он сказал – осталось провести один матч, будь осторожен. Я не хотел получить травму, но в первой же смене порвал «кресты» и вылетел на девять месяцев.

После игры сидел в раздевалке и впервые в карьере плакал. О том, что могло быть, но не случилось. Этот момент научил меня тому, что не всё в жизни выходит так, как ты хочешь, однако надо работать, и в итоге тебе за это воздастся. Может, не сразу, а через несколько лет, всё равно надо верить в себя.

«Играл в гандбол, как дедушка и папа, но они сказали, это слишком жёсткий спорт»

— На кого в детстве равнялись, на Хару, наверное?

— Я до 13 лет был нападающим, играл в центре. Так что одним из моих кумиров был Винс Лекавалье. Среди словацких хоккеистов кумиров у меня не было. У меня и дедушка, и папа – великолепные гандболисты. Дедушка в составе Чехословакии выиграл чемпионат мира — 1963, был известным игроком, потом тренировал сборную. Папа сейчас тренирует молодёжную сборную, так что у нас вроде спортивной династии.

Я тоже играл в гандбол, но они сказали, что это слишком жёсткий спорт, поэтому я в итоге оказался в хоккее. Гандбол – реально более жёсткий вид спорта. В хоккее у тебя хотя бы есть защита, а в гандболе – никакой. И получить локтём в лицо очень несладко.

Думаю, выбрать хоккей было правильным решением. Папа смотрит все мои матчи, когда у него у самого нет матчей, поддерживает меня. Мама тоже, хотя она всегда очень переживает, давление подскакивает. Она смотрела все мои матчи, когда я играл в Северной Америке, но я так часто там травмировался, что для неё это было слишком нервно. Но если она приезжает в гости, то всегда ходит на мои матчи.

— Они тоже собираются приехать в Ярославль?

— Хотят, но у папы идёт сезон, у мамы тоже работа, она учитель начальных классов в школе, у неё тоже сезон.

— В общем, вы как Овечкин, у него же мама – двукратная олимпийская олимпийская чемпионка по баскетболу, а он стал хоккеистом.

— Да. Родители привели меня в спорт, это главное. Я играл в футбол, гандбол, бандминтон, хоккей – всё перепробовал!

— И вошли в историю, выиграв со сборной Словакии первую олимпийскую медаль в хоккее.

— Да.

— Вы упоминали Демитру. Впервые в этом году посетили место трагедии?

— Да. Жена Павола выпустила фильм в память о нём. Впервые увидел Ярославль именно в том фильме. Это всё очень грустно, он был легендой для Словакии, очень хорошим человеком. Все следили за ним, где бы он ни играл – в НХЛ, в КХЛ, в сборной. Все его обожали. Потерять такого человека, да не только его, а всю команду – это ужасная трагедия.

Перед стартом сезона мы возложили цветы у места крушения. Тяжело на это смотреть, но это часть жизни. Они оставили важное послание для всех, и мне кажется, сейчас «Локомотив» поддерживают ещё больше, чем до трагедии.

— И весь Ярославль ждёт Кубок Гагарина.

— Да, та команда должна была его выиграть. Тогда случилось что-то ужасное, но надеюсь, что-то хорошее для города тоже случится.

«Нам привили мысль, что мы способны обыгрывать Канаду, Россию, кого угодно»

— В начале нулевых словацкий хоккей был на подъёме – золото ЧМ, три года подряд в медалях, и сейчас растёт новое шикарное поколение, уже выигравшее первую олимпийскую медаль в истории. Откуда это всё взялось после серьёзного провала в результатах?

— Провал был примерно по моему возрасту, то есть для тех, кому сейчас 29-31 год. После 2000 года многие обрадовались и думали, что всё пойдёт само собой и больше не надо работать, строить катки, растить новых талантов. В 1990-х такая работа велась, строились новые стадионы, во всех крупных городах были школы с хоккейными классами. Помню, в моём классе было больше 30 ребят, а потом встретил как-то своего первого тренера, и он рассказывал, что в класс едва набирается 15 человек.

Провал был серьёзным, но в последние годы мы поняли, что делаем что-то не так. Новое руководство начало поднимать хоккей, и сейчас пришли результаты. Мы выиграли олимпийскую медаль, на последних чемпионатах мира показали, что способны выходить в четвертьфинал, и стараемся вернуть Словакию туда, где она была раньше, биться за медали. Мы потеряли одно поколение, сейчас в сборной есть большой пробел по возрасту среди опытных и молодых ребят. Но у многих словацких ребят большое будущее, появляются новые таланты, которые могут играть в сборной и в НХЛ. Надеюсь, это поколение вернёт Словакию туда, где она и должна быть.

Гернат с партнёрами празднует бронзу Олимпиады Фото: Harry How/Getty Images

— Насколько велика роль Рэмзи в этом? Говорят, он может скоро покинуть сборную. Как не растерять то, что было при нём наработано?

— Крэйг вернул тот менталитет, который мы в своё время потеряли. Мы боялись проиграть командам, которые раньше легко обыгрывали. Он привил нам мысль, что мы способны противостоять Канаде, России и обыгрывать их, да кого угодно. Это было главное изменение. Мы стали верить друг в друга. На Олимпиаде, например, мы проиграли первые два матча, но сели вместе, поговорили, что надо начинать давать результат. Олимпиада бывает только раз в четыре года, за карьеру ты можешь сыграть на одной, ну на двух, такой шанс часто не выпадает. После этого разговора мы прибавили и в итоге привезли домой бронзу. Это стало главным достижением для нового руководства и для нас.