Беспомощный «Вашингтон» уничтожен в Канаде! Бросок Овечкина разбил голову Зубу

После трудной волевой победы над «Калгари» (3:2 Б), ставшей первой для Спенсера Карбери на своём посту, «Вашингтон» отправился на первый гостевой матч регулярки в столицу Канады. «Оттава» пока хороша в сезоне, на своей площадке «сенаторы» поочерёдно разделались с «Филадельфией» и «Тампой», и «столичные», испытывающие сейчас немало игровых проблем, тоже не унесли ноги со льда «Канадиен Тайр-Центра».

Не помог даже ход с перетасовкой звеньев и разбивкой Никласа Бекстрёма и Александра Овечкина. Проблемы «Вашингтона» начались уже на пятой минуте, когда оборона гостей забыла на своём пятачке Владимира Тарасенко, и российский лидер «Сенаторз» с удовольствием открыл счёт, забросив вторую шайбу в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине периода «Оттава» сделала 2:0 в большинстве: Штюцле и Батерсон уничтожили прессингом оборону гостей после проигранного вбрасывания и вывели на гол Джоша Норриса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В конце игрового отрезка «Вашингтон» вроде бы смог отыграть один гол: Уилсон с Овечкиным доставили шайбу на пятак, откуда Карлссон отправил её в ворота. Российский капитан «столичных» набрал первое очко в нынешнем сезоне, ставшее для него 1486-м за карьеру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Позитивный конец периода для «Кэпиталз», но на старте второго отрезка команда Карбери вновь развалилась. Сначала Норрис оформил дубль, а затем классный дальний выстрел удался российскому защитнику Артёму Зубу. Тарасенко в этом эпизоде получил очко за второстепенный ассист.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Оттава» доминировала в эти минуты, и в результате «сенаторы» сумели забросить и пятую шайбу в ворота несчастного Кемпера. Клод Жиру запихал с пятачка после быстрой атаки, тренерский штаб «Вашингтона» взял челлендж на вне игры, но добился только удаления за задержку времени игры – судьи определили, что вход в зону хозяевам удался чистый.

При счёте 1:5 в конце периода Уилсон попытался хоть как-то встряхнуть команду, развязав драку с Марком Кастелицем. Два тяжеловеса «потанцевали» у борта, но вряд ли кто-то вышел победителем из этого боя.

В начале третьего периода «Вашингтон» получил ещё один шанс в большинстве – снова вышло безрезультатно. Овечкин стабильно проводил на льду почти всё время при реализации лишнего, но даже не мог добросить до ворот. В одном из моментов причиной тому стала самоотверженная игра защитника «Оттавы» Зуба, который заблокировал два подряд броска капитана «Вашингтона». Артёму было больно уже после первого выстрела, а второй и вовсе пришёлся куда-то в район уха, кровь закапала на лёд.

ВИДЕО

Пока Зубу оказывали помощь, Овечкин виновато стоял рядом, а потом первым подбодрил отважного соотечественника, для которого этот матч уже был закончен. Тем временем большинство «столичных» так и осталось нереализованным, а вскоре «столичные» пропустили и шестую шайбу — беспомощный «Вашингтон» был уничтожен в первом матче канадского турне.

«Кэпиталз» до сих пор остаются в поисках своей игры, а Овечкин – первого гола в сезоне, хотя «Оттава» — один из его любимых клиентов! За 54 предыдущих матча против этого соперника Александр забросил 36 шайб, только Яромир Ягр забивал этой команде больше (44)!

Пока что результаты удручающие – Ови не только не может забить, но и впервые в карьере два матча подряд не смог нанести ни одного броска в створ. Тут, конечно, надо и оборону «Оттавы» похвалить – один только Зуб, которого специально выпускали против Овечкина, блокировал три его выстрела — но раньше Сашу не останавливали такие помехи. Однако «Вашингтон» мучится теми же проблемами, что были в концовке прошлого сезона.