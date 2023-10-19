Проблема «Тампы» не только в травме Василевского. Клуб потерял свою уникальную фишку

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй» Жюльен БрисБуа давно заработал репутацию гроссмейстера потолковых многоходовочек. Менеджмент его команды уже несколько лет пользуется всеми возможными оговорками коллективного соглашения для того, чтобы приобрести максимальную выгоду для команды. Например, весной 2021-го «молнии» использовали двойное удержание зарплаты и приобрели защитника Дэвида Савара лишь за 6% от его кэпхита: домосед-франкофон стал важнейшей частью чемпионской команды.

Другой пример работы БрисБуа — филигранное использование всего места под потолком перед стартом ковидного сезона-2021. Для того чтобы по максимуму использовать лазейку с контрактом травмированного Никиты Кучерова, менеджеру надо было заполнить потолок почти под максимум — и пара хитроумных ходов позволила использовать всю сумму, кроме $ 330. Неудивительно, что на фоне проблем «Детройта» пошли разговорчики о том, что «царь» (то есть Стив Айзерман) был ненастоящим, а реальный архитектор чемпионской «Тампы» — это БрисБуа.

Пожалуй, ключевой вклад преемника Айзермана в чемпионство — это приобретение на дедлайне-2020 Баркли Гудроу и Блейка Коулмана. Обмены, которые в момент их проведения казались полубезумными, сформировали звено, сыгравшее важнейшую роль в двух чемпионских плей-офф. Они также стали образцовыми для других команд, которые теперь тоже озабочены поиском «второго Гудроу». Для самой «Тампы», кажется, эти обмены тоже стали сдвигом командной культуры — менеджмент слегка рехнулся и начал по максимуму насыщать состав боевитыми и рабочими бойцами.

Жюльен БрисБуа Фото: Zuma/TASS

Дебют нового сезона получился для «молний» скомканным — лишь одна победа в четырёх матчах и 17 пропущенных шайб за это время. Конечно, как и ожидалось, по команде сильно ударила травма Андрея Василевского, которому не могли найти замену за такой короткий срок. Дуэт Юханссон — Томкинс, как и ожидалось, на старте выглядит нестабильно. Однако не только травма Большого Кота бьёт по команде из Флориды, хотя именно Василевский все эти годы был чуть ли не самым важным игроком «Тампы».

Мы привыкли, что «Тампа» — команда с невероятной глубиной, которая смогла преспокойно провести всю регулярку без Кучерова. Сложно было представить любую другую команду, которая сделала бы это без своей главной звезды. Однако за два года ситуация резко поменялась: прямо сейчас в лазарет попал Стивен Стэмкос. И кого мы видим во втором звене «молний», пока их капитан отсутствует? Майки Эйссимонта и Таннера Жанно — хороших трудяг, классных бойцов и честных игроков, но людей, которых в нормальной ситуации невозможно представить в топ-6 команды НХЛ.

Прямо сейчас креативных игроков в «Тампе» без её капитана не хватает даже на одну тройку. При всём восторге от финансового и потолочного мастерства «Тампы» БрисБуа у неё есть ключевое различие от «Тампы» Айзермана. Старые «молнии» развивали игроков сами, превращая незадрафтованных хоккеистов и парней из поздних раундов в звёзд лиги или крепких хоккеистов, которых были бы рады видеть в любой системе НХЛ.

Тайлер Джонсон из-за своих габаритов вообще не был выбран на драфте — в результате стал одним из легендарных «тройняшек». Янни Гурд — точно такой же «коротышка», который опускался на уровень ECHL, откуда редко кто возвращается, но ставший третьим центром чемпионской команды. Ондржей Палат был выбран лишь в седьмом раунде, при этом почти случайно — в результате превратился в человека, который забивает в ключевые моменты матчей плей-офф. Третий раунд, в котором были выбраны Брейден Пойнт и Энтони Чирелли, на этом фоне кажется невероятно высоким.

Ондржей Палат Фото: Phelan M. Ebenhack/AP/ТАСС

Нынешняя «Тампа» предпочитает много тратиться на игроков, которые уже прошли школу жизни в других системах. Обмен Жанно, за которого «Нэшвилл» получил сразу пять драфт-пиков и первораундника Фута, показывает это очень ярко. Раньше «молнии» сами откопали бы такого Жанно, прокачали в своей фарм-системе, использовали бы на максимум и отпустили бы на вольные хлеба, когда пришла бы пора давать ему большой контракт. В последние два года «молнии» отдали за Жанно, Ника Пола и Брэндона Хагеля восемь драфт-пиков и трёх хоккеистов.

В последние годы из задрафтованных «Тампой» в состав пробился только Ник Пербикс, но своё хоккейное становление он проходил в системе NCAA, где отыграл четыре полноценных сезона. Конечно, у «молний» в этом периоде не было высоких драфт-пиков — а что, указанные выше были задрафтованы в первых раундах? Например, шесть игроков «молний» из числа выбранных на драфте-2016 сыграли в НХЛ — и ни одного из них сейчас в составе команды Джона Купера нет.

Сейчас в третье звено молний прошёл Алекс Барре-Буле, который долгое время был ведущим игроком фарма «Тампы». Алекса в основном составе ожидали уже несколько лет, форвард даже съездил на двухматчевую побывку в «Сиэтл», но в основном составе «молний» он закрепился только сейчас, в 26 лет. На данный момент фарм-система «Тампы» не дала выпускников круче его — недавно самый успешный её продукт последнего времени Росс Колтон был обменян в «Колорадо».

Летом клуб понёс очередную потерю, когда потерял Алекса Киллорна: «молнии» готовы были предложить одному из своих главных ветеранов длинный контракт с меньшим кэпхитом, но Алекс выбрал хоккейную «пенсию» на Тихоокеанском побережье. А ведь в 2024-м безжалостный потолок может лишить «Тампу» ещё и своего капитана. Многие помнили 2016-й, когда все ждали Стэмкоса в другом клубе, но на флажке он остался «дома» — сейчас ситуация может быть другой.

«Честно говоря, я был разочарован отсутствием переговоров на этот счёт. В конце прошлого года я сказал, что хочу достичь каких-то договорённостей до начала тренировочного лагеря. Никаких разговоров не было», — удивил Стивен журналистов пару недель назад. Ещё более запутал ситуацию известный инсайдер Эллиотт Фридман, который заявил: «Я знаю людей, которые находятся рядом со Стивеном Стэмкосом, и я говорю сейчас о других хоккеистах. Некоторые из них сказали мне о существующем у них убеждении, что «Тампа» не расстроится, если Стивен уйдёт из клуба».

Стивен Стэмкос Фото: Zuma/TASS

Можно догадаться, почему «молнии» не горят желанием: Стэмкос никогда не отличался богатырским здоровьем, и выписывать большой контракт капитану в 33 года — лотерея. Но кто заменит его на позиции второго центра? У «молний» просто нет ресурсов для трейдов, обменный фонд иссяк, единственный реальный кандидат на рынке НСА — это Элиас Линдхольм из «Калгари», которого надо ещё уговорить. Впрочем, и места под потолком у «Тампы» на новый год не так много: есть $ 10 млн на семь мест в составе, на один большой контракт не хватит.

Сейчас «Тампа-Бэй» платит за то, что клуб оказался лояльным к большей части своего костяка — и сложно представить менеджера, который не захотел бы сохранить в клубе всех его лидеров. Однако раньше можно было бы ждать подпитки состава со стороны неожиданных людей — сейчас это видится уже маловероятным. «Молнии» потеряли ту свою фишку, которая так выделяла их на фоне большинства других команд лиги.