«Очень удивлён, что всё так сложилось в «Магнитке». Интервью с Коростелёвым

26-летний нападающий Никита Коростелёв являлся одним из ключевых игроков магнитогорского «Металлурга» времён Ильи Воробьёва. Два года назад вместе с уральским клубом он дошёл до финала Кубка Гагарина, где только в семиматчевой серии ЦСКА добыл чемпионский титул. Но после смены тренера в межсезонье пути нападающего и магнитогорского клуба быстро разошлись.

На старте нынешнего сезона Никита провёл за уральцев всего шесть матчей, после чего был обменян в «Северсталь» на Александра Петунина. В череповецком клубе российский форвард успел набрать уже 9 (7+2) очков в 10 встречах, в том числе отметившись хет-триком и став лучшим нападающим пятой игровой недели в КХЛ. Забросил шайбу нападающий и в последнем матче с московским «Динамо» (2:3 Б), за день до которого он дал интервью нашему изданию.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Коростелёв выразил мнение, что его обмен в «Северсталь» по состоянию на данный момент пошёл на пользу всем четырём участникам сделки, рассказал о текущем выступлении «Северстали», поведал о проблемах с качеством льда на большинстве арен КХЛ, а также подчеркнул, что ни на что не променял бы тот опыт, который получил в Северной Америке в начале своего пути в хоккее.

«В «Северстали» знают, что мы хорошо умеем играть в хоккей. Нужна победная серия»

— Вы приехали в Москву в отличном расположении духа после яркой победы в Нижнем Новгороде: в том матче с «Торпедо» вам как команде удалось показать практически совершенную игру?

— 100%. Мы и в Сочи показали классную игру, когда смогли выиграть 10:1. В других матчах не удавалось забить столько голов, хотя также демонстрировали ту игру, которую и хотим показывать. В матче с «Торпедо» как раз получилось реализовать созданные моменты. Теперь нашей задачей является одержать несколько побед подряд. Мы знаем, что хорошо умеем играть в хоккей. Но нужно собрать победную серию, чтобы доказать самим себе, что может выиграть несколько матчей кряду.

— В последнее время очень много разговоров в прессе ведётся о заочном противостоянии Андрея Козырева и Игоря Ларионова. Внутри команды ощущалось, что для вашего главного тренера матч с «Торпедо» вряд ли является рядовой игрой?

— Не могу сказать, что это как-то особенно ощущалось. Скажу даже больше – не ощущалось вообще. Мы готовились обычным образом. Хотя, конечно, знали, что Андрей Леонидович играл большую роль в «Торпедо» и по большей части ставил им тактику. Поэтому мы с ними и играем примерно в одинаковый хоккей. Но не думаю, что перед матчем он испытывал большое давление.

Никита Коростелёв Фото: severstalclub.ru

— Тем более что это ведь уже был не первый ваш матч с «Торпедо» в этом сезоне. Какие уроки вынесли из обидного поражения в Череповце, когда вели с комфортным счётом, но позволили сопернику победить в основное время?

— Извлекли такие уроки, что результат налицо. Ведя в счёте 3:0 и 4:0, больше сконцентрировались на игре в обороне и старались помочь нашему вратарю провести «сухой» матч. То поражение, когда мы упустили преимущество в две шайбы, действительно послужило хорошим уроком для нашей команды.

— То есть, когда уже в Нижнем Новгороде повели с серьёзным заделом, держали в подсознании, что произошло в недавнем матче с тем же соперником?

— Да, безусловно. Мы показываем хоккей на гораздо более высокое место в турнирной таблице, нежели то, что сейчас занимаем. И в концовке, и во всём третьем периоде надо было сыграть на результат.

«Назовём матчи «Северстали» с «Торпедо» дерби «тики-таки»

— Вообще, у вас же очень молодой коллектив по среднему возрасту. Можно ли сказать, что такие поражения, как от «Торпедо» в Череповце, – неотъемлемый этап становления взрослого коллектива?

— Полностью согласен. Через такие неудачи проходят все команды. В идеале, конечно, было бы не проходить через это и вообще обойтись без поражений, но такое невозможно в хоккее и в целом в спортивном мире. «Северсталь» получила опыт и выучила урок.

— Вы сами уже вспомнили о непростом турнирном положении «Северстали». То есть обращаете внимание на место в таблице, несмотря на то что идёт только второй месяц чемпионата?

— Честно скажу, что нет на этом запредельной концентрации. Но та же КХЛ каждый день выкладывает в своём телеграм-канале фотографию турнирной таблицы, и хочешь не хочешь, но всё равно посмотришь, где находится твоя команда. Мы же играем каждый отдельный матч, и повторюсь, что лично я очень жду, когда нам удастся собрать победную серию.

— У каждой команды КХЛ есть свои принципиальные соперники. У ЦСКА это московские и армейское дерби, у «Магнитки» уральская дуэль с «Трактором», а кто является главным соперником для «Северстали»? Успели это понять за время в клубе?

— На самом деле, наверное, до конца пока ещё не прочувствовал. Но мне кажется, что это матчи с «Локомотивом», потому что Ярославль и Череповец находятся близко друг от друга. Да и встречи с «Торпедо» тоже можно сюда отнести – назовём их дерби «тики-таки». Но вот именно такого дерби, как матчи ЦСКА и «Спартака», я пока не приметил.

«С первого взгляда нравится, насколько качественно штаб Козырева доносит информацию»

— На коротком временном интервале вы сыграли несколько матчей с «Торпедо», несколько матчей с «Динамо», несколько матчей с «Сочи». Когда игры с одним и тем же соперником настолько спрессованы в календаре, можно ли такую ситуацию сравнить с режимом плей-офф в плане подготовки к сопернику?

— В каком-то плане да. В плей-офф постоянно играешь с одной командой, там собрания и восстановительные процедуры, и дальше идёшь в бой, прекрасно зная соперника. Так и здесь. По несколько раз сыграли с названными вами командами и хорошо знаем, что от них ожидать. У того же «Динамо» одна из лучших бригад большинства в КХЛ, и с ними надо стараться играть чисто, не допуская удалений.

— Вы успели поиграть в КХЛ у разных тренеров, и вам есть с чем сравнивать. Насколько сильно отличаются видеособрания?

— В принципе, во всех командах собрания проходят примерно одинаково. Просто каждый по-разному преподносит информацию: Разин подавал так, Никитин подавал иначе, Козырев — по-другому. Что мне нравится с первого взгляда, а я всего три недели нахожусь в команде, так это то, насколько качественно происходит донесение информации со стороны тренерского штаба.

Андрей Козырев Фото: severstalclub.ru

— В первую очередь видеособрания больше посвящены разбору соперника или своей игре?

— Абсолютно всегда происходит разбор соперника, создаётся план на игру, но, конечно, мы также пересматриваем собственные ошибки. Смотрим всё и разбираем всё — как соперника, так и себя.

«Ситуация со льдом в КХЛ ухудшилась даже в сравнении с прошлым сезоном»

— После домашнего поражения от «Динамо» ваш главный тренер провёл жёсткую пресс-конференцию, обрушившись с критикой на качество льда на домашней арене. В частности, Андрей Леонидович сказал, что из-за этого фактора вам на выезде даже проще играть, чем дома. Там всё действительно так плохо?

— На мой взгляд, во многих городах и на многих аренах лиги лёд сейчас далеко не шикарного качества. Может быть, это и лично моё мнение, но мне действительно кажется, что всё ухудшилось даже в сравнении с прошлым сезоном. Полпериода ещё можно нормально играть в хоккей, а потом шайба в любой момент у тебя может начать перескакивать. На данный момент так.

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— Для вашей команды, которая всегда старается строить хоккей на контроле шайбы и большом количестве передач, качество льда наверняка более важно, чем для тех, кто ставит забор.

— Да, потому что кто-то играет через заброс шайбы, и тому в такой ситуации действовать легче, однако, опять же, тут все находятся в равных условиях. Но при нашей тактике хорошо играется в начале периода.

— Как вам качество льда на домашней арене «Динамо»? В начале сезона оно тоже вызывало большие вопросы.

— Сложно сейчас говорить, потому что тренировки и игры – это разные вещи. В сезоне много не потренируешься. Выходим максимум на полчаса, и за такое время лёд просто не успевает сильно испортиться. А в игре, когда по нему 40 человек бегают друг за другом, он начинает портиться гораздо быстрее и к середине периода становится не ахти.

— Видели победный гол защитника «Динамо» Игоря Ожиганова в ворота «Сибири»?

— Да, конечно. Удивительный рикошет произошёл.

— На ваш взгляд, столь неожиданный отскок произошёл как раз из-за испортившегося льда или подобное могло произойти и на идеальной поверхности?

— Думаю, что тут всё в комплексе. Это совокупность и удачи, и того, что шайба могла попасть в больший разрез, чем обычно, поэтому и такой отскок произошёл. В принципе, подобное могло случиться и на идеальном льду. Но, как говорится, дома и стены помогают. В той ситуации лёд сыграл за «Динамо».

«Ничего шокирующего в жизни не случилось. Но сейчас всё-таки пришлось тяжелее, чем обычно»

— «В моей карьере было уже столько переездов, что мне абсолютно по барабану» — говорили вы в интервью «Чемпионату» два года назад после перехода в «Магнитку». Сейчас также отнеслись к переезду?

— (Смеётся.) Ну, примерно так же. Единственный момент, уже имея семью и маленького ребёнка и живя 2,5 года в Магнитогорске, разом собраться и переехать, ещё и не имея в городе рабочего аэропорта — всё-таки сейчас было тяжелее, чем обычно. Мне очень сильно помогла семья. Отец с дедом отправились в Магнитогорск, чтобы помочь с переездом, потому что мне самому сразу после обмена надо было играть в хоккей. Так что хорошо, когда рядом находятся люди, которые могут помочь. В целом же, что касается ситуации с обменами и переходами, тут я готов процитировать самого себя: спокойно ко всему относишься, и они становятся по барабану.

— В отличие от предыдущего вашего обмена в КХЛ, который произошёл в межсезонье из ЦСКА в «Магнитку», на сей раз обмен в «Северсталь» провели в самом начале сезона. Это наложило свой отпечаток?

— Вот это было немного в новинку в том плане, что всё происходит прямо между матчами. Но, опять же, ничего шокирующего в жизни не произошло.

— Добавляет позитива, что Череповец находится ближе к родной Москве, нежели Магнитогорск? К родителям быстрее можно добраться.

— Это однозначно хорошо. Родители сначала пригнали мою машину из Магнитогорска в Москву, а потом перегнали её в Череповец и несколько игр побыли там. Лететь из Череповца в Москву всего 45 минут – это очень быстро. Четыре прямых рейса туда-обратно, да и на машине можно добраться всего за шесть часов, что не является критичным временем. Но я скажу, что и до Магнитогорска можно было долететь за два часа, а не так, как до Дальнего Востока. Поэтому они и туда часто прилетали к нам в гости. Однако здесь ещё ближе до семьи, и от этого чуть-чуть поприятнее.

— Интересный обмен ведь ещё и в том плане, что вы поменяли один промышленный город на другой, где также комбинат является градообразующим предприятием. Магнитогорск и Череповец похожи?

— С первого взгляда очень похожие города. Единственное — надо изучить новые маршруты, плюс у нас появились новые места, где можно покушать. Опять же, добавились заботы, связанные с переездом ребёнка: это детский сад, няни и так далее. Прибавились новые факторы в бытовой жизни. Но всё это спокойная бытовуха.

«Ситуация в «Магнитке» подкралась нежданно-негаданно»

— После назначения нового тренера в «Магнитку» казалось, что со своим игровым стилем вы должны были идеально вписаться в команду Андрея Разина. Удивлены, что в итоге так всё сложилось?

— Да. Очень удивлён. Ситуация подкралась нежданно-негаданно. Шёл в сезон, готовясь к нему лучше, чем когда-либо до этого. Понимал, что в предыдущем плей-офф уже был лидером «Магнитки», и в этом сезоне мне нужно закреплять свои позиции. Так себя и чувствовал в ходе предсезонной подготовки и в начале чемпионата, но потом игрового времени становилось меньше, и потихоньку начали закрадываться мысли, что положение к лучшему уже не изменится. И когда уже точно осознал, что лучше не станет, было принято решение, что надо двигаться в ином направлении.

— Разин вызывал вас к себе на отдельный разговор и пытался объяснить, что вы делаете не так, как нужно ему?

— Нет, всё проходило в рабочем режиме. Я оставался членом команды и выполнял положенную работу.

Никита Коростелёв Фото: metallurg.ru

— В межсезонье-то вы говорили с ним? Рассказывал ли он вам о роли, которую вы должны играть в команде?

— Роль не должна была меняться. По планам и на сборах всё начиналось так, как оно и было, только у другого тренера. А потом начались матчи, и у меня по 9-10 минут игрового времени. Забил гол в ворота ЦСКА, но всё равно сыграл столько же. И потом постепенно понял, что ситуация не поменяется. Сейчас очень рад тому, как всё в итоге обернулось.

«Сделали с Петуниным совместную фотографию»

— В СМИ сообщили о готовящейся сделке между клубами, когда вы с «Магниткой» как раз приехали на выезд в Череповец. Вас не заявили на игру, и Петунин также остался вне заявки – тогда всё поняли наверняка?

— К тому моменту всё уже было решено. Всё произошло очень быстро. За день до этого у меня состоялся разговор с моим агентом, а на следующий день последовал обмен.

— После матча просто поменялись раздевалками?

— Не после, а до (смеётся). За два часа до игры. Сделали с Петуниным совместную фотографию. Мы с Сашей одного возраста. Вместе никогда не играли, но вместе росли и знакомы очень давно. Мы пообщались, и нас сфотографировали. Обмен же, как мы сейчас видим, всем пошёл на пользу – включая и команды, и нас самих.

— Как порой интересно бывает в хоккее: у вас у Разина очевидно не пошло, тогда как Петунин является одним из его любимых игроков и всегда у него максимально раскрывается.

— Так и есть. Мы видим, как Саня долгие годы успешно играет под его руководством. Тут нет никакого удивления. Они хотели работать вместе. Всё хорошо, что хорошо заканчивается. Надеюсь, что так и будет дальше продолжаться.

Александр Петунин Фото: metallurg.ru

— Первый матч с «Магниткой» после обмена будем важным событием для вас? ЦСКА вот вы до сих пор обижаете.

— Да, на самом деле, первый раз у меня получилось забить ЦСКА (смеётся). Довольно долго у меня не получалось, и вот так вышло, что этот гол стал для меня последним за «Металлург». Лукавить не буду – этот матч будет принципиальным лично для меня. Но уже не первый раз сталкиваюсь с ситуацией, когда буду играть против бывшей команды.

Поэтому спокойно отнесусь к этой игре и подготовлюсь точно так же, как и к любому другому матчу. Я больше буду рад увидеть бывших партнёров, с которыми последние несколько лет мы вместе росли в хоккейном плане. Почти чемпионской командой стали. Так её назовём. Это и будет главным фактором, а голову терять точно не буду.

«В «Северстали» снова начал получать удовольствие от хоккея»

— Судя по статистике, никаких проблем с адаптацией в новой команде не возникло – вы начали набирать очки чуть ли с не первых матчей. Так идеально влились в новый коллектив?

— Не сразу и не с первых. Первые три игры надо было до конца отпустить произошедшую ситуацию и психологически перестроиться, что мне удалось сделать где-то к четвёртой игре.

— Всего несколько матчей на адаптацию – это всё равно очень быстро.

— Слава богу, получилось расслабиться и снова начать получать удовольствие от хоккея, что для меня очень важно.

— Но вот как раз на том самом отрезке из трёх матчей в игре со «Спартаком» вы успели получить большой штраф за атаку в голову. Что произошло в том моменте? Такой нехарактерный для вас эпизод.

— Да уж. Наверное, это первая пятиминутка в моей жизни. Я никогда не считал и не считаю себя грязным игроком. Опять же, может быть, дали знать о себе эмоции, что не получалось помочь команде в атакующих действиях, а я же атакующий игрок и старался себя проявить. И в том эпизоде в последний момент сделал движение… Никогда так не играю и тогда не хотел этого делать. Просто стечение обстоятельств. Заслуженно получил свой штраф, подвёл команду, нам забили в том меньшинстве. Надеюсь, больше такого не случится, потому что раньше так никогда не делал.

— И всего через несколько матчей от вас крепко досталось «Сочи», когда удалось набрать 4 (3+1) очка. Первый хет-трик за новый клуб стал особенным моментом?

— Хет-трик в принципе всегда приятен – что в прошлом году за «Магнитку», что сейчас за «Северсталь». К тому же за два дня до этого мы ещё сами отдали игру тому же «Сочи», проиграв на последней минуте. Поэтому был очень важный для нас матч, и получилась классная командная игра. Здорово, что смог помочь своим хет-триком. Он мне немного напомнил, кем я являюсь и что могу. Так что это был важный для меня момент.

— После этого КХЛ вас признала лучшим нападающим игровой недели. Следите за подобного рода номинациями?

— Нападающий дня, нападающий недели – это приятно. Это слово идеально сюда подходит. Приятно видеть, когда люди тебя оценивают. Но не более того. Точно не то огромное достижение, к которому бы я шёл всю карьеру.

«В раздевалке запрещено всё, что связано с сахаром. Также ничего жареного»

— Понимаю, что вам будет сложно сравнить тренеров. Но если говорить корректно, насколько сложно или, наоборот, просто было перестроиться на требования Козырева после Разина?

— Все тренеры – разные люди. Не только те, кого вы назвали. Каждый человек – отдельная личность. Перестраиваться пришлось, но не так долго, потому что эти требования мне идеально подходят. Это атакующий хоккей с риском, где всё заточено на атаку. И мне это подходит. Надеюсь, дальше буду в том же духе продолжать помогать команде.

— Ларионов после поражения от «Северстали» сказал: «Можно было сыграть консервативно, но никогда не будем этого делать». Вы только что рассказали про требование атакующего хоккея, однако всё-таки иногда нужно сыграть по счёту и заняться обороной нужного результата?

— Абсолютно с вами согласен. Если мы ведём 4:0, я буду первым в раздевалке, кто скажет ребятам, что надо сыграть попроще и где-то просто выкинуть шайбу из зоны. Мы команда, которая выходит из зоны через пас, но мы уважаем своего вратаря и, если ведём в счёте с преимуществом в четыре шайбы, надо помочь ему сыграть «на ноль». Сыграли попроще, выкинули шайбу, сменились. Конечно, иногда нужно подстроиться и сыграть по счёту.

— Тот же Ларионов в «Торпедо» ввёл довольно жёсткие правила по приёму пищи. Например, полностью был запрещён сахар. А какие продукты запрещены в «Северстали», учитывая, что в Нижнем Новгороде все эти правила им устанавливались вместе с Козыревым?

— Сахара в раздевалке нет (смеётся). Вообще нигде. Запрещено всё, что связано с сахаром. Также ничего жареного. Зелёный вектор, здоровая пища (улыбается).

— Всё заставлено салатами?

— (Смеётся.) Салатов много. Думаю, это результат совместной работы двух специалистов. Они много хорошего переняли друг от друга.

— Вы мясо только в варёном виде, что ли, едите, раз жареное нельзя?

— Максимум запечённое.

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— Неужели не возникает соблазна в тот же выходной позволить себе определённые вольности?

— В выходной можно себе позволить, но я в принципе стараюсь следить за питанием. Перед играми-то всё понятно, там всё по расписанию – одно и то же. А между играми питание даже более важно, чем перед игрой. Поэтому если только в выходной можно пойти и съесть что-то вкусное – те же суши с каким-то небольшим десертом. В этом не вижу ничего такого. Это даже где-то полезно для разгрузки.

— Мы сегодня часто вспоминали Ларионова, потому что он вообще очень любит создавать медийные вещи. И вот одно из последних его выступлений было связано с проблемой клюшек в «Торпедо» из-за известной санкционной ситуации. У вас в этом плане всё в порядке?

— В целом действительно стало сложнее для всей лиги. Для команд всё стало хуже, потому что клюшки банально подорожали из-за курса и введённых санкций. Конкретно у меня клюшки остались ещё с «Магнитки», поэтому проблем нет – их у меня достаточное количество. Но я вижу сейчас и понимаю со своим опытом, что у менее богатых клубов с этим вопросом есть более значительные сложности, чем у клубов нашего топового эшелона, которые идут в верхней части под потолком зарплат.

— В общем, если вы сломаете одну из клюшек, то директор клуба не схватится за голову?

— Где-то, может, и схватится, но мне клюшек пока хватает.

«Не сыграл в НХЛ? Надежда и мечта умирают последними. Но два года точно проведу в России»

— На данный момент, наверное, лучшими в карьере являются два сезона в Магнитогорске, которые вы провели под руководством Ильи Воробьёва. Каким он вам запомнился как тренер и удивлены ли, что сейчас специалист такого уровня остаётся без работы в КХЛ?

— На самом деле, очень удивлён, но думаю, что это совсем ненадолго и очень скоро мы вновь его увидим в лиге. Могу только хорошее сказать об этом человеке. Это тренер, который позволил мне раскрыться и показал, кем я могу быть, на каком уровне могу играть и что я могу быть лидером топовой команды. Он всё для меня сделал, и я ему очень сильно за это благодарен. Очень скоро мы снова его увидим главным тренером клуба КХЛ. Я в этом уверен.

Илья Воробьёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— В начале своего хоккейного пути вы очень долго играли в Америке и провели там больше восьми лет: оставляете для себя открытой возможность вернуться за океан или уже не думаете, что это случится?

— Полностью её точно не закрываю. Но сейчас у меня ещё два года контракта, включая нынешний сезон, и на данном этапе я полностью сосредоточен на своей игре в России. Мне нужно продолжать играть хотя бы так, как последние несколько недель. А там посмотрим. Впереди два года, которые точно проведу в России. Сейчас думаю только о них.

— У вас была хорошая статистика в OHL, потом вы поиграли в АХЛ, но дебютировать в НХЛ пока не вышло. Переживаете из-за этого?

— Переживаю – неправильное слово. Не переживаю об этом, а считаю жизненным опытом, который сделал меня только сильнее. У меня были предсезонные матчи в НХЛ. Понятно, что это совсем не то же самое, что официальная игра, но всё равно хоть что-то я понюхал там. Да, не сыграл в НХЛ, хотя был очень близок. Но надежда и мечта умирают последними. Посмотрим, что жизнь преподнесёт в будущем.

«Ни на что не променял бы североамериканский опыт. Он меня вырастил»

— Сейчас за кем-нибудь в НХЛ активно следите?

— Не то чтобы активно слежу. Но в их приложении пересматриваю многие пятиминутные хайлайты. Слежу за нашими ребятами. Слежу, кто и что пишет, кто как забивает. Как обычный болельщик.

— У рядового болельщика должна быть и любимая команда. За кем-то из клубов следите тщательнее, чем за другими?

— Мне интересно следить за «Торонто». Тут два фактора играют роль. Во-первых, я был ими драфтован. Во-вторых, очень много времени провёл на клубной арене, включая три года подряд летние сборы. Несколько лет жил в Торонто, в юниорской лиге Онтарио играл поблизости от города. То есть много что построено вокруг этого города, потому и слежу за ними.

— Что вам дал опыт североамериканской жизни для текущего периода профессиональной карьеры?

— На самом деле, я бы ни на что не променял североамериканский опыт. Он вырастил меня как человека и как хоккеиста. Получил тот опыт, который сейчас помогает мне в КХЛ. Опять же, как проходить через стрессовые ситуации. Я уехал за океан в 14 лет, абсолютно один, и тогда мне было нелегко, а в итоге выработал стрессоустойчивость и прошёл взросление. Это тот опыт, которым я пользуюсь по сей день.

— В общем, если бы была возможность начать всё заново, повторили бы тот же путь с ранним отъездом за океан?

— 100%. Это даже не обсуждается.