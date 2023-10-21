Обладатель Кубка Гагарина Михаил Глухов не был суперзвездой, но всегда честно отрабатывал на льду.

Коньки на гвоздь. Один из символов «Ак Барса» завершил карьеру в 35 лет

35-летний Михаил Глухов принял решение завершить игровую карьеру. Теперь об этом объявлено официально, хотя слухи ходили давно. В последнее время играть в полную силу у Михаила уже не было возможности: мешали травмы, да и силы банально заканчивались. Учитывая, что хоккей с каждым годом выходит на новый уровень и становится всё более скоростным, такие вещи не могли не сказываться.

«Благодарим за невероятную самоотдачу, честный труд и неоценимый вклад в победы «Ак Барса»!

22 октября перед матчем с ЦСКА пройдёт торжественная церемония, на которой мы ещё раз скажем спасибо Мише за каждый матч, проведённый в «Ак Барсе». Ждём каждого болельщика!» — говорится в официальном заявлении казанского клуба.

Символично, что церемония назначена именно на матч с московскими армейцами. Напомним, в сезоне‑2017/2018 Михаил помог казанскому клубу выиграть Кубок Гагарина в пятиматчевой финальной серии.

Помимо «Ак Барса», Глухов выступал в КХЛ за «Атлант», «Амур» и «Ладу». Всего в КХЛ Глухов провёл 663 матча, в которых набрал 155 очков — забросил 69 шайб и отдал 86 результативных передач с показателем полезности «+16».

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Показатель для центрального нападающего вполне достойный, учитывая тот факт, что снайпером Михаил никогда не был. Но у Глухова всегда было достаточно других козырей и сильных сторон. Иначе бы он не провёл в главном хоккейном клубе Татарстана девять (!) сезонов.

Когда говоришь о символах «Ак Барса», то на ум сразу приходят такие личности, как Алексей Морозов или Данис Зарипов. Фундаментальные хоккеисты для клуба, ставшие без преувеличения лицом всей спортивной Казани. Глухов, конечно, на подобную славу не претендует, но тоже оставил достаточно весомый вклад в истории клуба. Тот же Зинэтула Билялетдинов всегда положительно высказывался об этом хоккеисте, а оправдать кредит доверия у Зинэтулы Хайдяровича ох как непросто!

Михаил Глухов Фото: ХК «Ак Барс»

В нынешнем сезоне у Глухова уже не было контракта с казанцами – он стал неограниченно свободным агентом. У «Ак Барса» на счету каждый миллион, так как клуб балансирует на грани потолка зарплат, а потому лишние, даже самые скромные подписания позволить себе не может.

Будем надеяться, что после завершения карьеры из Михаила получится хороший тренер. Все задатки для этого у теперь уже бывшего хоккеиста имеются, а сам Глухов пару недель назад как раз приступил к тренерской деятельности в системе казанцев. В новом для себе ремесле Михаилу, безусловно, придётся многому научиться, но вряд ли это станет проблемой для целеустремлённого человека. Все предпосылки для того, чтобы стать достойным специалистом, у Глухова точно имеются. Главное, учиться и постоянно работать над собой.