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Результаты матчей КХЛ 21 октября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, расписание на 22 октября

СКА сенсационно проиграл всухую, Атанасов сотворил шедевр. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
СКА сенсационно проиграл всухую
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«Торпедо» прервало серию неудач, а «Витязь» снова победил топ-клуб.

21 октября в регулярке КХЛ состоялось три матча, в каждом из которых победы отпраздновали хозяева льда. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2023, суббота. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Летунов (Атанасов, Бокун) – 01:04 (5x5)     1:1 Слепец – 06:24 (5x5)     1:2 Барулин (Рылов, Шевченко) – 17:10 (5x5)     2:2 Alexei Kruchinin (Летунов, Конюшков) – 19:32 (5x4)     3:2 Воронин (Линч) – 37:36 (5x5)     4:2 Alexei Kruchinin (Конюшков, Атанасов) – 40:33 (5x4)    

В гости к «Торпедо», потерпевшему три поражения кряду, приехал «горячий» «Амур», выигравший ранее в Челябинске и Екатеринбурге. В первом периоде соперники устроили праздник хоккея, обменявшись двумя голами. Летунов открыл счёт уже на второй минуте после волшебной передачи Атанасова, «тигры» быстро отыгрались, на 18-й минуте вышли вперёд, но Кручинин «в раздевалку» сумел реализовать большинство.

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Дальше с голами пошло намного туже, «Амур» так и вовсе больше ни разу не огорчил Кульбакова, а вот «Торпедо» привело дело к победе. Решающий гол забил Воронин в конце второго периода, а Кручинин в третьем отрезке закрепил результат, оформив дубль в большинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Уилсон (Рой, Барак) – 26:41 (5x5)     2:0 Ежов (Кара, Рой) – 34:25 (5x4)     2:1 Шалунов (Каюмов) – 55:15 (5x5)    

«Витязь» после уверенной победы над «Авангардом» обыграл на своём льду ещё одного топ-соперника – «Локомотив». В этой встрече счёт долго был 0:0, пока на 27-й минуте Уилсон не подставил удачно клюшку под бросок Роя. До перерыва подмосковная команда забила ещё один похожий гол (отличился Ежов), а затем довольно уверенно довела дело до победы. Размочить Дорожко ярославцы сумели только на 56-й минуте, но в итоге «Локомотив» в третьей встрече кряду остался без набранных очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Жукенов (Соколов, Брюквин) – 29:43 (5x5)     2:0 Жукенов (Соколов, Шафигуллин) – 53:51 (5x4)    

Ещё один довольно неожиданный результат был зафиксирован в Нижнекамске, где «Нефтехимик» всухую обыграл СКА. Победу хозяевам принёс дубль Жукенова, который буквально расцвёл после того, как с ним в звене стал играть новичок «волков» Соколов, с которым Жукенов много играл по детям в школе «Авангарда». В середине периода форвард «Нефтехимика» завершил красивую комбинацию, а на 54-й минуте реализовал большинство. Соколов, кстати, набрал два балла за результативные передачи, а всего на его счету в двух последних играх за «Нефтехимик» 4 (2+2) очка.

Безусловно, ещё одним героем встречи стал вратарь нижнекамцев Филипп Долганов, совершивший 36 сейвов и оформивший для СКА второе сухое поражение в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 22 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Спартак
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Барыс
Астана
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2023, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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