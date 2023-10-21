СКА сенсационно проиграл всухую, Атанасов сотворил шедевр. Итоги дня в КХЛ

21 октября в регулярке КХЛ состоялось три матча, в каждом из которых победы отпраздновали хозяева льда. Подводим итоги игр.
В гости к «Торпедо», потерпевшему три поражения кряду, приехал «горячий» «Амур», выигравший ранее в Челябинске и Екатеринбурге. В первом периоде соперники устроили праздник хоккея, обменявшись двумя голами. Летунов открыл счёт уже на второй минуте после волшебной передачи Атанасова, «тигры» быстро отыгрались, на 18-й минуте вышли вперёд, но Кручинин «в раздевалку» сумел реализовать большинство.
Дальше с голами пошло намного туже, «Амур» так и вовсе больше ни разу не огорчил Кульбакова, а вот «Торпедо» привело дело к победе. Решающий гол забил Воронин в конце второго периода, а Кручинин в третьем отрезке закрепил результат, оформив дубль в большинстве.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
«Витязь» после уверенной победы над «Авангардом» обыграл на своём льду ещё одного топ-соперника – «Локомотив». В этой встрече счёт долго был 0:0, пока на 27-й минуте Уилсон не подставил удачно клюшку под бросок Роя. До перерыва подмосковная команда забила ещё один похожий гол (отличился Ежов), а затем довольно уверенно довела дело до победы. Размочить Дорожко ярославцы сумели только на 56-й минуте, но в итоге «Локомотив» в третьей встрече кряду остался без набранных очков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Ещё один довольно неожиданный результат был зафиксирован в Нижнекамске, где «Нефтехимик» всухую обыграл СКА. Победу хозяевам принёс дубль Жукенова, который буквально расцвёл после того, как с ним в звене стал играть новичок «волков» Соколов, с которым Жукенов много играл по детям в школе «Авангарда». В середине периода форвард «Нефтехимика» завершил красивую комбинацию, а на 54-й минуте реализовал большинство. Соколов, кстати, набрал два балла за результативные передачи, а всего на его счету в двух последних играх за «Нефтехимик» 4 (2+2) очка.
Безусловно, ещё одним героем встречи стал вратарь нижнекамцев Филипп Долганов, совершивший 36 сейвов и оформивший для СКА второе сухое поражение в сезоне.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матчи 22 октября
- 21 октября 2023
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22:41
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22:34
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22:16
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21:58
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21:38
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21:18
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20:58
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20:37
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20:07
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19:55
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19:30
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19:11
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18:55
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18:35
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18:14
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18:08
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17:52
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17:45
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17:32
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17:23
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17:18
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17:09
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16:44
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16:41
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16:29
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16:17
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15:50
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15:35
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15:07
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14:50
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14:30