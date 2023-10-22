Овечкин отдал шикарный пас и ликовал после камбэка «Вашингтона». Но когда уже он забьёт?

«Вашингтон» на старте сезона НХЛ выглядит, мягко говоря, неубедительно, вот и канадский вояж «столичные» начали с разгромного поражения в Оттаве.
Следующей остановкой для команды Спенсера Карбери стал Монреаль, тоже начавший регулярку не лучшим образом. Первый период был отмечен активностью Александра Овечкина, чему способствовало два удаления в составе «Канадиенс». Лучший снайпер современности, умудрившийся в двух прошлых матчах ни разу не довести шайбу до створа чужих ворот, в этот раз потревожил Джейка Аллена трижды только за 20 минут игры, хотя забить первый гол в сезоне ему это и не помогло. Ещё Ови создал шикарный момент для Манты, но канадец на пятачке проиграл дуэль голкиперу «Монреаля».
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В конце же периода Овечкин сам отправился в штрафной бокс, и это большинство хозяева реализовали – отличился Шон Монахан.
Во втором периоде «Вашингтон» продолжил транжирить шансы в большинстве. Овечкин при этом традиционно проводил по две минуты на льду, но не только шайба не всегда доходила до российского снайпера, но «Кэпиталз» в целом испытывали большие проблемы как со входом в зону, так и с закреплением внутри неё, тратя уйму времени на всё новые и новые раскаты. А вот «Монреаль» забросил во второй раз в середине матча. Начав атаку от своих ворот, «Канадиенс» привезли шайбу на пятачок к Кемперу, где самым расторопным оказался Галлахер.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Грустная игра «Вашингтона», грустный счёт для «столичных». Но в третьем периоде «Кэпиталз» сумели вернуться! Первопричиной стала отличная игра в меньшинстве: на старте отрезка гости дважды подряд выстояли в стандартном большинстве «Монреаля», а затем и в формате «3 на 5» после удалений Кузнецова и Уилсона. Вероятно, успешная оборона вдохновила «Вашингтон», и вскоре гости запустили камбэк. Для начала Овечкин создал ещё один супермомент для партнёра, и Строум оказался точнее, чем Манта в первом периоде.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
А за две минуты до сирены Строум оформил дубль, завершив голом классный проход Кузнецова.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Так «Вашингтон» спасся в концовке, заработал одно очко, но в овертайме «Монреаль» довольно быстро вырвал победу – Кофилд забил на 38-й секунде дополнительного времени.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
«Кэпиталз» проиграли второй матч кряду в Канаде и уже третий из четырёх со старта сезона. Во всех этих играх без голов остаётся Александр Овечкин, и это лишь второй раз в карьере форварда. В последний раз на сухом пайке в четырёх первых матчах регулярки Ови оставался в сезоне-2012/2013, стартовавшем в январе 2013-го из-за локаута. Тогда капитан «Вашингтона» в итоге забил 32 гола за 48 матчей. Посмотрим, сумеет ли сейчас Овечкин нагнать привычный темп.