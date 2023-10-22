«Кэпиталз» отыгрались с 0:2, но уступили в овертайме, а Ови повторил худший результат на старте сезона в карьере НХЛ.

Овечкин отдал шикарный пас и ликовал после камбэка «Вашингтона». Но когда уже он забьёт?

«Вашингтон» на старте сезона НХЛ выглядит, мягко говоря, неубедительно, вот и канадский вояж «столичные» начали с разгромного поражения в Оттаве.

Следующей остановкой для команды Спенсера Карбери стал Монреаль, тоже начавший регулярку не лучшим образом. Первый период был отмечен активностью Александра Овечкина, чему способствовало два удаления в составе «Канадиенс». Лучший снайпер современности, умудрившийся в двух прошлых матчах ни разу не довести шайбу до створа чужих ворот, в этот раз потревожил Джейка Аллена трижды только за 20 минут игры, хотя забить первый гол в сезоне ему это и не помогло. Ещё Ови создал шикарный момент для Манты, но канадец на пятачке проиграл дуэль голкиперу «Монреаля».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В конце же периода Овечкин сам отправился в штрафной бокс, и это большинство хозяева реализовали – отличился Шон Монахан.

Во втором периоде «Вашингтон» продолжил транжирить шансы в большинстве. Овечкин при этом традиционно проводил по две минуты на льду, но не только шайба не всегда доходила до российского снайпера, но «Кэпиталз» в целом испытывали большие проблемы как со входом в зону, так и с закреплением внутри неё, тратя уйму времени на всё новые и новые раскаты. А вот «Монреаль» забросил во второй раз в середине матча. Начав атаку от своих ворот, «Канадиенс» привезли шайбу на пятачок к Кемперу, где самым расторопным оказался Галлахер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Грустная игра «Вашингтона», грустный счёт для «столичных». Но в третьем периоде «Кэпиталз» сумели вернуться! Первопричиной стала отличная игра в меньшинстве: на старте отрезка гости дважды подряд выстояли в стандартном большинстве «Монреаля», а затем и в формате «3 на 5» после удалений Кузнецова и Уилсона. Вероятно, успешная оборона вдохновила «Вашингтон», и вскоре гости запустили камбэк. Для начала Овечкин создал ещё один супермомент для партнёра, и Строум оказался точнее, чем Манта в первом периоде.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А за две минуты до сирены Строум оформил дубль, завершив голом классный проход Кузнецова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Материалы по теме Видео Яркие эмоции Овечкина после второго гола «Вашингтона» в матче с «Монреалем»

Так «Вашингтон» спасся в концовке, заработал одно очко, но в овертайме «Монреаль» довольно быстро вырвал победу – Кофилд забил на 38-й секунде дополнительного времени.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Кэпиталз» проиграли второй матч кряду в Канаде и уже третий из четырёх со старта сезона. Во всех этих играх без голов остаётся Александр Овечкин, и это лишь второй раз в карьере форварда. В последний раз на сухом пайке в четырёх первых матчах регулярки Ови оставался в сезоне-2012/2013, стартовавшем в январе 2013-го из-за локаута. Тогда капитан «Вашингтона» в итоге забил 32 гола за 48 матчей. Посмотрим, сумеет ли сейчас Овечкин нагнать привычный темп.