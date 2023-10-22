В США настолько шокированы травмой Коннора, что предвещают «Эдмонтону» провал и невыход в плей-офф. И это — после пяти матчей чемпионата.

«Кому не плевать на Макдэвида?» Лучший хоккеист мира получил травму — насколько всё плохо?

Кажется, дела «Эдмонтона» — одного из главных претендентов на Кубок Стэнли этого сезона по версии многих экспертов — теперь ещё хуже, чем были прежде. Хотя, казалось бы, куда хуже? «Ойлерз» потерпели три поражения в четырёх матчах на старте чемпионата. Но это, оказывается, было ещё терпимо.

А вот травма Коннора Макдэвида — это настоящая катастрофа.

И для «Эдмонтона», и для НХЛ, и для всего хоккея.

Что же случилось?

«Нефтяники» принимали «Виннипег» и очень резво начали матч. Уже на второй минуте Дарнелл Нурс вывел «Ойлерз» вперёд. На седьмой минуте «Эдмонтон» благодаря голу Эвана Бушара укрепил преимущество — 2:0. Макдэвид поучаствовал в обеих шайбах — на его счету два ассиста.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Что может пойти не так?

На 11-й минуте «Виннипег» отыграл один гол — Джош Моррисси точно щёлкнул в большинстве. А под занавес второго периода «Джетс» и вовсе сравняли счёт. Да ещё как! Играя в большинстве, «Эдмонтон» отступил в свою зону. Голкипер Стюарт Скиннер выехал из ворот, чтобы принять шайбу, однако кошмарно ошибся и «привёз» гол. Владислав Наместников в итоге сравнял счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В третьем периоде же случился самый страшный для фанатов «Ойлерз» момент. Да, «привоз» Скиннера по сравнению с этим — лёгкая неприятность.

Ещё в середине первого периода Макдэвида в средней зоне уложили бойцовским приёмом. Моррисси получил за это две минуты.

ВИДЕО

А вот в третьем периоде Коннор окончательно «сломался». В конце игрового отрезка капитан «Эдмонтона» схватился за левый бок и покинул площадку.

ВИДЕО

В итоге Макдэвид последнюю смену провёл за 4:20 до конца периода. Ни в основное время, ни в овертайме он больше на льду не появился.

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт высказался о травме капитана после матча: «Я ещё не вернулся в раздевалку, но уверен, что завтра у нас будет какая-то информация. Со скамейки травма не показалась мне серьёзной. Больше было похоже на проблему с мышцами, чем на что-либо ещё. Посмотрим, завтра у меня будет дополнительная информация».

Примечательно, что последние две смены Коннора длились 33 и 34 секунды — маловато для хоккеиста, привыкшего находиться на льду в среднем по 56 секунд за смену.

Защитник «Джетс» Моррисси отметил, что отсутствие Макдэвида было заметно даже его команде: «Я думаю, «мы заметили» — это, вероятно, преуменьшение века. Я не знаю, что там случилось, но в овертайме при игре «три на три» вы его ищете. Так что мы заметили, да».

Болельщики в социальных сетях в ужасе от того, что может быть дальше и с Макдэвидом, и с «Эдмонтоном».

«Если Макдэвид пропустит значительное количество времени, вероятность того, что «Ойлерз» выйдут в плей-офф, составляет 0%. Людям нужно перестать защищать Холланда (генменеджера «Эдмонтона». — Прим. «Чемпионата»), потому что он поставил «Ойлерз» в такое положение, при котором у них нет шансов выиграть кубок ни сейчас, ни в будущем» , — недоволен пользователь Logan Branden;

, — недоволен пользователь Logan Branden; «Леон Драйзайтль возьмёт эту команду под своё крыло и станет катализатором изменения сезона. Запомните мои слова. Проверка реальности, в которой могла бы быть жизнь без Макдэвида, может быть именно тем, что нужно команде и фанатам» , — пытается успокоить фанатов MTJ Oilers Stokholm Syndrome Disorder;

, — пытается успокоить фанатов MTJ Oilers Stokholm Syndrome Disorder; «Мне очень жаль, но с Макдэвидом жизнь была отстойной. Давайте будем честными, дважды обыграть «Кингз» в плей-офф — это на самом деле не так уж и хорошо. Обыграйте «Калгари». Вот и всё. Так кому не плевать на Макдэвида? Не фанатам, которые хотят выиграть кубок» , — высказывает неожиданную позицию Roger Fly;

, — высказывает неожиданную позицию Roger Fly; «Если Макдэвида нет, значит, это не МакТупень» , — с сарказмом пишет Optimus Prime;

, — с сарказмом пишет Optimus Prime; «Мы Кучеровим Макдэвида, да?» — напоминает о легендарной схеме «Тампы» с помещением Никиты Кучерова в список травмированных на всю регулярку Adrian Fright-nando;

— напоминает о легендарной схеме «Тампы» с помещением Никиты Кучерова в список травмированных на всю регулярку Adrian Fright-nando; «Мы пропустим плей-офф. У нас не настолько глубокий состав, чтобы целый год обходиться без 97-го. У всех игроков нижних звеньев 0 голов. Если Макдэвид пропустит месяц или больше, всё кончено», — отвечает предыдущему пользователю Shaedon;

— отвечает предыдущему пользователю Shaedon; «Я бы не сказал, что это полностью правда. Кажется, когда отсутствуют Драйз или Макдэвид, команда играет лучше. Я помню, когда Драйз отсутствовал, они вышибли дерьмо из следующей команды, с которой играли. Драй и другие лидеры помогут удержать эту команду на плаву. Этой команде будет страшно без Макдэвида, и, возможно, это заставит их играть усерднее. Помните, когда Макдэвид отсутствовал раньше? Интенсивность была высокой во многих матчах. То же самое, когда Драй отсутствовал. Эта команда найдёт способ [победить], если Макдэвид, к сожалению, выпадет из состава», — пишет cait RIP Bray Wyatt;

— пишет cait RIP Bray Wyatt; «Кэмпбелл должен был сыграть. Вудкрофт — это катастрофа в этом году и, честно говоря, в прошлом году тоже. Травма Макдэвида вызывает беспокойство, но наши звенья — это катастрофа. Тренер вратарей должен уйти», — негодует Evan Feltham;

— негодует Evan Feltham; «Было бы ужасно для хоккея, если бы травма Макдэвида оказалась чем-то большим, чем кратковременное повреждение», — заключает gr0veez.bsky.social.

По итогу «Эдмонтон» пропустил решающий гол в овертайме.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Для «Ойлерз» это поражение стало четвёртым в пяти матчах сезона. «Нефтяники» находятся ниже даже «Вашингтона» — четвёртые в лиге с конца.

И, кажется, теперь и болельщики, и руководство, и игроки «Эдмонтона» точно не справятся без Макдэвида. Что ждёт их проблемную команду без Коннора?..