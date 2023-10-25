«Северсталь» отыгралась с 0:3 на домашнем льду, но всё-таки уступила «Ладе» в серии буллитов.

Жуткий провал вратарей «Металлурга» и первый дубль Грицюка за СКА. Итоги дня в КХЛ

25 октября регулярный чемпионат КХЛ продолжился тремя матчами. Подводим итоги игр.

Челябинский клуб с проблемами добирался до Магнитогорска из-за непогоды в Нижнекамске. Лишь поздно вечером 24 октября команда Алексея Заварухина смогла вылететь в Челябинск из аэропорта Бегишево, чтобы оттуда утром среды на автобусе выехать в Магнитогорск. Несмотря на серьёзные проблемы с логистикой, именно «Трактор» намного удачнее вошёл в игру.

На 12-й минуте первого периода Семён Дер-Аргучинцев с передач Антона Бурдасова и Артёма Блажиевского вывел челябинский клуб вперёд. После этой шайбы главный тренер «Магнитки» Андрей Разин заменил вратаря Артёма Загидулина на Илью Набокова. Но ситуация для хозяев льда стала только хуже.

На шестой минуте второго периода Виктор Антипин с передач Семёна Дер-Аргучинцева и Виталия Кравцова удвоил преимущество гостей. На 15-й минуте периода Максим Шабанов с передач Артёма Блажиевского и Никиты Сошникова сделал счёт 3:0. Спустя четыре минуты Семён Дер-Аргучинцев оформил дубль и довёл счёт до крупного.

В результате на третий период в ворота «Магнитки» вернулся Загидулин. На шестой минуте третьего периода Максим Карпов с передач Валерия Орехова и Данилы Паливко размочил счёт в игре. На девятой минуте периода Павел Акользин с передач Максима Карпова и Егора Яковлева сделал счёт 4:2. Однако совершить камбэк у «Металлурга» не получилось.

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На 10-й минуте первого периода Георгий Солянников с передач Андрея Алтыбармакяна и Ивана Романова открыл счёт в матче. На 11-й минуте периода Остап Сафин с передачи Сергея Шумакова упрочил преимущество гостей. На 14-й минуте периода Сергей Шумаков с передач Доната Стальнова и Остапа Сафина сделал счёт 3:0. В конце первой двадцатиминутки Адам Лишка с передач Тимофея Давыдова и Тимура Муханова размочил счёт в игре.

В начале второго периода Илья Иванцов с передач Михаила Ильина и Владимира Грудинина сократил отставание до минимума. Спустя три минуты Кирилл Пилипенко сделал счёт равным. В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Остапа Сафина.

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На пятой минуте первого периода Арсений Грицюк с передач Алекса Гальченюка и Михаила Воробьёва открыл счёт в матче. Чуть более чем через минуту Паркер Фу восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Теэму Пулккинен с передач Райана Меркли и Клиффа Пу вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Райан Спроул с передач Райана Меркли и Тайлера Вона сделал счёт 3:1.

На четвёртой минуте второго периода Василий Глотов с передач Эмиля Галимова и Артёма Сергеева сократил отставание в счёте. На шестой минуте периода Сергей Толчинский с передач Александра Никишина и Борны Рендулича сделал счёт равным. На 18-й минуте периода Степан Старков с передач Александра Никишина и Захара Бардакова вывел армейский клуб вперёд.

В середине третьего периода Арсений Грицюк с передачи Александра Никишина забросил пятую шайбу в ворота хозяев. На 13-й минуте периода Александр Никишин с передачи Алекса Гальченюка сделал счёт 6:3. Стоит заметить, что в третьем периоде китайская команда получила 18 минут штрафного времени.

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Матчи 26 октября