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Расписание спортивных матчей 27 октября 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

13 топ-матчей пятницы: наши в НХЛ, российское дерби в четвертьфинале тенниса и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 27 октября
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За чем следить 27 октября: много ярких событий и разных видов спорта, в том числе регби и Dota 2!

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Время в материале указано по Москве.

✅🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ — 4:0

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Смит – 04:40     2:0 Смит (Малкин, Раст) – 16:51     3:0 Эллер – 26:00     4:0 Кросби (Гюнцель) – 50:35    

Интрига: смогут ли «пингвины» уйти с последнего места Востока?

В межсезонье руководство «Питтсбурга» приняло серьёзные меры, чтобы вернуть команду в плей-офф, подписав лучшего защитника прошлого сезона Эрика Карлссона. Швед пока не очень помогает исправить общую ситуацию — после шести матчей «Пингвинз» замыкают таблицу Восточной конференции. Следующий соперник — выигравший все свои матче на старте регулярки «Колорадо». «Питтсбург» так и останется на дне?

Смогут ли «пингвины» уйти с последнего места Востока?

Смогут ли «пингвины» уйти с последнего места Востока?

Фото: AP/TASS

✅🏒 2:00: «Тампа Бэй Лайтнинг» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ — 6:0

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Пойнт (Сергачёв, Пербикс) – 01:41     2:0 Эйссимонт (де Хаан, Пербикс) – 06:03     3:0 Стэмкос (Кучеров, Сергачёв) – 19:18 (pp)     4:0 Хагель (Барре-Буле, Хедман) – 24:01     5:0 Пол (Стэмкос, Хедман) – 27:29     6:0 Гленденинг (Шири, Рэддиш) – 45:44    

Интрига: проведёт ли «Тампа» второй сухой матч подряд?

Перед началом сезона «молнии» потеряли первого номера Андрея Василевского, при этом не имея ему достойной замены. Первые игры только подтверждали эту теорию — сменщики россиянина играли не сказать чтобы очень плохо, но команду не выручали. Зато во встрече с «Каролиной» Юнас Юханссон оформил шат-аут, отразив все 32 броска «ураганов». Теперь «Лайтнинг» примут самую нерезультативную команду чемпионата — у «Сан-Хосе» всего восемь голов после шести матчей. Сможет ли «Тампа» вновь оставить свои ворота в неприкосновенности?

Проведёт ли «Тампа» второй сухой матч подряд?

Проведёт ли «Тампа» второй сухой матч подряд?

Фото: AP/TASS

✅🏒 4:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ — 0:3

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Трочек, Панарин) – 23:32 (pp)     0:2 Шнайдер (Веси, Фокс) – 32:03     0:3 Лафреньер (Панарин, Шнайдер) – 38:09    

Интрига: вернутся ли Макдэвид и Ко на победные рельсы?

От «нефтяников», которые в прошлом сезоне забрались на второе место Западной конференции, ожидают как минимум не худшего результата и в этом. Пока получается не очень — «Эдмонтон» набрал всего три очка и расположился немногим выше худшей команды лиги «Сан-Хосе». Канадцам пора просыпаться — лидирующий «Вегас» оторвался уже на 11 очков.

Что в итоге:
Панарин неудержим на старте сезона НХЛ! Отдал волшебный пас и продлил крутую серию
Панарин неудержим на старте сезона НХЛ! Отдал волшебный пас и продлил крутую серию

✅🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА — 100:95

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 95
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Джеймс - 21, Расселл - 14, Ривз - 10, Винсент - 7, Хатимура - 7, Вуд - 7, Реддиш - 4, Кристи, Хэйс, Принс, Каслтон, Льюис, Ходж
Финикс Санз: Дюрант - 39, Гордон - 15, Гудвин - 14, Окоги - 10, Аллен - 6, Нуркич - 4, Ватанабэ - 3, Ойбанкс - 2, Литтл - 2, Мету, Бол, Бэйтс-Диоп, Азубуике, Ли

Интрига: Начнут ли «Лейкерс» сезон с двух поражений подряд?

Сложное расписание на старте сезона может привести «Лос-Анджелес» к тому, чтобы начать с двух поражений подряд. Если это случится, то многие сразу вспомнят начало предыдущего розыгрыша НБА, в котором «Лейкерс» вообще сразу проиграли пять встреч подряд. В конкурентной Западной конференции каждая победа на счету, «озёрники» надеются претендовать на титул. Что касается «Санз», то можно сделать прогноз о том, что лидером команды в сезоне-2023/2024 однозначно станет Девин Букер, который при хорошем выступлении «Финикса» точно сможет претендовать на награду MVP в регулярном сезоне.

Начнут ли «Лейкерс» сезон с двух поражений подряд?

Начнут ли «Лейкерс» сезон с двух поражений подряд?

Фото: AP/TASS

✅🎾 12:10*: Людмила Самсонова (Россия, 4) — Вероника Кудерметова (Россия, 5), Чжухай, групповая стадия — 4:6, 6:3, 5:7

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Чжухай. Группа Роза
27 октября 2023, пятница. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		3 7
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Интрига: будут ли в полуфинале Чжухая сразу две россиянки?

В заключительный день предварительного этапа на малом Итоговом чемпионате WTA в Чжухае состоится российское дерби. Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова проведут последний матч в группе Роза. В случае победы Людмилы из группы в плей-офф выйдет именно она и присоединится в полуфинале к Дарье Касаткиной, которая выиграла в группе Азалия. Если же выиграет Кудерметова, то в плей-офф окажется китаянка Чжу Линь. Ранее Вероника и Людмила играли четырежды и по два раза обменялись победами. Самсонова была сильнее в Берлине-2021 и Абу-Даби-2023, а Кудерметова — в Индиан-Уэллсе-2021 и Берлине-2022.

Что в итоге:
Не пустила подругу в полуфинал. Самсонова уступила Кудерметовой в трёхчасовом триллере
Не пустила подругу в полуфинал. Самсонова уступила Кудерметовой в трёхчасовом триллере

✅ 🎾 18:30*: Александр Зверев (Германия, 5) — Андрей Рублёв (Россия, 3), Вена, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
Александр Зверев
10
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: разберётся ли в Вене Андрей Рублёв с другом детства?

Россиянин Андрей Рублёв благодаря выходу в 1/4 финала «пятисотника» в Вене гарантировал себе досрочное попадание на Итоговый чемпионат ATP. Но у 26-летнего спортсмена ещё есть неплохие шансы по результатам Вены впервые ворваться в топ-4. Однако для начала Андрею надо справиться со своим другом детства — Александром Зверевым, выступающим за Германию. В профессиональном туре соперники встречались семь раз. Первые пять поединков выиграл Зверев — в Монте-Карло-2016, Пекине-2017, Шанхае-2019, на Australian Open – 2020 и в финале «Мастерса» в Цинциннати-2021. Однако оба матча этого сезона остались за Рублёвым — в Дубае и Бостаде. Кто же сейчас пробьётся в полуфинал Вены?

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Fred Lee/Getty Images

✅🎾 15:00*: Даниил Медведев (Россия, 1) — Карен Хачанов (Россия, 8), Вена, 1/4 финала — 6:3, 3:6, 6:3

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: кто победит в российском дерби Медведев — Хачанов?

Карен Хачанов начал турнир в Вене российским дерби с Романом Сафиуллиным. Однако в 1/4 финала Карену снова предстоит сражаться с товарищем по сборной — Даниилом Медведевым. Парни сражались ещё на юниорских турнирах, а на профессиональном уровне играли пять раз, и счёт личных встреч — 4-1 в пользу Медведева. Он выиграл на чемпионате U21 в Милане-2017, Монреале-2019, Аделаиде и Майами-2023, а Хачанов первенствовал в полуфинале Кубка Кремля – 2018. В полуфинале Вены будущий победитель сыграет с кем-то из пары Стефанос Циципас — Борна Гойо.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

✅ ⚽️ 19:00: «Рубин» — «Балтика», РПЛ, 13-й тур — 1:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Вада – 89'    

Интрига: кто из вернувшихся в элиту клубов лучше?

Казань и Калининград чем-то похожи: вернулись в РПЛ, играют с переменным успехом, но не сменили главных тренеров. Последний раз клубы встречались ещё в Первой лиге: в первом круге была ярчайшая ничья 3:3, а во втором победил «Рубин» (1:0). На этом история встреч закончилась. В рамках Премьер-Лиги команды сыграют впервые. И, возможно, выявят, кто из новичков (или возвращенцев?) выглядит предпочтительнее на фоне конкурента.

Сергей Игнашевич

Сергей Игнашевич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

✅ 🏒 19:30: «Торпедо» — «Автомобилист», регулярный чемпионат НХЛ — 4:2

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2023, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Артамонов (Атанасов, Летунов) – 04:43 (5x5)     1:1 Хрипунов (Осипов, Воронков) – 08:58 (5x5)     2:1 Атанасов (Летунов, Артамонов) – 12:41 (5x4)     2:2 Макеев (Севостьянов, Голышев) – 29:40 (5x5)     3:2 Артамонов (Alexei Kruchinin, Атанасов) – 50:19 (5x4)     4:2 Летунов (Артамонов, Атанасов) – 59:43 (en)    

Интрига: смогут ли нижегородцы выбраться из пике?

«Торпедо» приятно удивило всех любителей хоккея, выбившись в лидеры Западной конференции с самого начала чемпионата, при этом демонстрируя крайне привлекательный хоккей. Однако в последнее время подопечные Игоря Ларионова переживают спад — команда проиграла пять из последних семи матчей и опустилась на четвёртое место в таблице. Встреча с «Автомобилистом» обещает быть нелёгкой — екатеринбуржцы, хоть и проиграли три из четырёх последних матчей, всё ещё мало пропускают.

Игорь Ларионов

Игорь Ларионов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

✅ ⚽️ 21:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли», Про-Лига, 11-й тур — 3:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Саудовская Аравия - Про лига . 11-й тур
27 октября 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 1
Аль-Ахли
Джидда
1:0 Милинкович-Савич – 1'     2:0 Митрович – 37'     2:1 Сент-Максимен – 58'     3:1 Ибаньес – 84'    

Интрига: Малком или звёзды АПЛ — кто забьёт больше?

У «Аль-Хиляля» дела неплохо: идут первыми с трёхочковым отрывом, в сезоне пока не проигрывали, но во время паузы на матчи сборных потеряли Неймара. На фоне того, что состав и так переполнен звёздами, травма бразильца не кажется определяющей на остаток сезона. Ведь есть Малком, у которого 6+3 в 10 матчах и почти каждую игру есть результативное действие. В соперниках – амбициозный преследователь – «Аль-Ахли» с игроками из АПЛ в составе. Тут и Фирмино может отличиться, и Марез, и Сент-Максимен. Кто же забьёт больше?

Малком

Малком

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

✅ ⚽️ 22:00: «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 10-й тур — 1:2

Англия - Премьер-лига . 10-й тур
27 октября 2023, пятница. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Уорд – 53'     0:2 Мин – 66'     1:2 Айю – 90+4'    

Интрига: ну когда уже команда Постекоглу оступится? Это вообще возможно?

Одна из главных интриг АПЛ: проиграет ли «Тоттенхэм» хотя бы один матч до Нового года. ТТХ обновляет различные собственные рекорды чуть ли не каждый тур и пока идёт по околочемпионскому графику. А уж с «Кристал Пэлас» противостояние точно не назовёшь интригующим: в последних пяти встречах «шпоры» пропустили только один мяч, а забили 15! Тут, скорее, сколько положат на этот раз. Для интриги даже немножечко хочется, чтобы лидер АПЛ оступился.

Ну когда уже команда Постекоглу оступится?

Ну когда уже команда Постекоглу оступится?

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

✅ 🥉 🏉 22:00: Аргентина — Англия, ЧМ-2023 по регби, матч за третье место — 23:26

Регби. КМ-2023 . За 3-е место
27 октября 2023, пятница. 22:00 МСК
Аргентина
Окончен
23 : 26
Англия

Интрига: даст ли Англия шанс соперникам завоевать бронзу?

После финала в 2019 году матч за бронзу для сборной Англии – это шажок назад. Но вряд ли родоначальники регби из-за этого готовы расслабиться, опустить руки и отдать победу в заключительном матче. В последний раз они заканчивали Кубок мира на мажорной ноте в далёком уже 2003-м, когда стали чемпионами. Продлевать серию неудач поражением в матче за бронзу британцы точно не намерены. Впрочем, и Аргентина сама по себе не подарок. Команда знает, как побеждать топ-соперников, и хочет повторить свой лучший результат в истории: бронза уже была в 2007-м.

Даст ли Англия шанс соперникам завоевать бронзу?

Даст ли Англия шанс соперникам завоевать бронзу?

Фото: David Rogers/Getty Images

✅ 🎮 23:00: BetBoom Team — Virtus.Pro, The International 2023, раунд 3

Чемпионат мира по Dota 2 постепенно приближается к своему завершению – в нижней сетке плей-офф встретятся два российских коллектива: BetBoom Team и VIrtus.pro. Проигравший покинет турнир, заняв 7–8-е место, а победитель продолжит свой путь на The International 2023.

Ранее обе команды уже показали достойную и очень зрелищную игру на первых стадиях плей-офф, поэтому матч между ними ожидается очень жаркий. Напряжения добавит то, что игра пройдёт на большом спортивном стадионе «Климат Пледж-Арена» при участии нескольких тысяч зрителей.

Чемпионат мира по Dota 2 постепенно приближается к своему завершению

Чемпионат мира по Dota 2 постепенно приближается к своему завершению

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

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