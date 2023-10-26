За чем следить 27 октября: много ярких событий и разных видов спорта, в том числе регби и Dota 2!

13 топ-матчей пятницы: наши в НХЛ, российское дерби в четвертьфинале тенниса и футбол

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Время в материале указано по Москве.

✅🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ — 4:0

Интрига: смогут ли «пингвины» уйти с последнего места Востока?

В межсезонье руководство «Питтсбурга» приняло серьёзные меры, чтобы вернуть команду в плей-офф, подписав лучшего защитника прошлого сезона Эрика Карлссона. Швед пока не очень помогает исправить общую ситуацию — после шести матчей «Пингвинз» замыкают таблицу Восточной конференции. Следующий соперник — выигравший все свои матче на старте регулярки «Колорадо». «Питтсбург» так и останется на дне?

Смогут ли «пингвины» уйти с последнего места Востока? Фото: AP/TASS

✅🏒 2:00: «Тампа Бэй Лайтнинг» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ — 6:0

Интрига: проведёт ли «Тампа» второй сухой матч подряд?

Перед началом сезона «молнии» потеряли первого номера Андрея Василевского, при этом не имея ему достойной замены. Первые игры только подтверждали эту теорию — сменщики россиянина играли не сказать чтобы очень плохо, но команду не выручали. Зато во встрече с «Каролиной» Юнас Юханссон оформил шат-аут, отразив все 32 броска «ураганов». Теперь «Лайтнинг» примут самую нерезультативную команду чемпионата — у «Сан-Хосе» всего восемь голов после шести матчей. Сможет ли «Тампа» вновь оставить свои ворота в неприкосновенности?

Проведёт ли «Тампа» второй сухой матч подряд? Фото: AP/TASS

✅🏒 4:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ — 0:3

Интрига: вернутся ли Макдэвид и Ко на победные рельсы?

От «нефтяников», которые в прошлом сезоне забрались на второе место Западной конференции, ожидают как минимум не худшего результата и в этом. Пока получается не очень — «Эдмонтон» набрал всего три очка и расположился немногим выше худшей команды лиги «Сан-Хосе». Канадцам пора просыпаться — лидирующий «Вегас» оторвался уже на 11 очков.

✅🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА — 100:95

Интрига: Начнут ли «Лейкерс» сезон с двух поражений подряд?

Сложное расписание на старте сезона может привести «Лос-Анджелес» к тому, чтобы начать с двух поражений подряд. Если это случится, то многие сразу вспомнят начало предыдущего розыгрыша НБА, в котором «Лейкерс» вообще сразу проиграли пять встреч подряд. В конкурентной Западной конференции каждая победа на счету, «озёрники» надеются претендовать на титул. Что касается «Санз», то можно сделать прогноз о том, что лидером команды в сезоне-2023/2024 однозначно станет Девин Букер, который при хорошем выступлении «Финикса» точно сможет претендовать на награду MVP в регулярном сезоне.

Начнут ли «Лейкерс» сезон с двух поражений подряд? Фото: AP/TASS

✅🎾 12:10*: Людмила Самсонова (Россия, 4) — Вероника Кудерметова (Россия, 5), Чжухай, групповая стадия — 4:6, 6:3, 5:7

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: будут ли в полуфинале Чжухая сразу две россиянки?

В заключительный день предварительного этапа на малом Итоговом чемпионате WTA в Чжухае состоится российское дерби. Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова проведут последний матч в группе Роза. В случае победы Людмилы из группы в плей-офф выйдет именно она и присоединится в полуфинале к Дарье Касаткиной, которая выиграла в группе Азалия. Если же выиграет Кудерметова, то в плей-офф окажется китаянка Чжу Линь. Ранее Вероника и Людмила играли четырежды и по два раза обменялись победами. Самсонова была сильнее в Берлине-2021 и Абу-Даби-2023, а Кудерметова — в Индиан-Уэллсе-2021 и Берлине-2022.

✅ 🎾 18:30*: Александр Зверев (Германия, 5) — Андрей Рублёв (Россия, 3), Вена, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: разберётся ли в Вене Андрей Рублёв с другом детства?

Россиянин Андрей Рублёв благодаря выходу в 1/4 финала «пятисотника» в Вене гарантировал себе досрочное попадание на Итоговый чемпионат ATP. Но у 26-летнего спортсмена ещё есть неплохие шансы по результатам Вены впервые ворваться в топ-4. Однако для начала Андрею надо справиться со своим другом детства — Александром Зверевым, выступающим за Германию. В профессиональном туре соперники встречались семь раз. Первые пять поединков выиграл Зверев — в Монте-Карло-2016, Пекине-2017, Шанхае-2019, на Australian Open – 2020 и в финале «Мастерса» в Цинциннати-2021. Однако оба матча этого сезона остались за Рублёвым — в Дубае и Бостаде. Кто же сейчас пробьётся в полуфинал Вены?

Андрей Рублёв Фото: Fred Lee/Getty Images

✅🎾 15:00*: Даниил Медведев (Россия, 1) — Карен Хачанов (Россия, 8), Вена, 1/4 финала — 6:3, 3:6, 6:3

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто победит в российском дерби Медведев — Хачанов?

Карен Хачанов начал турнир в Вене российским дерби с Романом Сафиуллиным. Однако в 1/4 финала Карену снова предстоит сражаться с товарищем по сборной — Даниилом Медведевым. Парни сражались ещё на юниорских турнирах, а на профессиональном уровне играли пять раз, и счёт личных встреч — 4-1 в пользу Медведева. Он выиграл на чемпионате U21 в Милане-2017, Монреале-2019, Аделаиде и Майами-2023, а Хачанов первенствовал в полуфинале Кубка Кремля – 2018. В полуфинале Вены будущий победитель сыграет с кем-то из пары Стефанос Циципас — Борна Гойо.

Даниил Медведев Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

✅ ⚽️ 19:00: «Рубин» — «Балтика», РПЛ, 13-й тур — 1:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто из вернувшихся в элиту клубов лучше?

Казань и Калининград чем-то похожи: вернулись в РПЛ, играют с переменным успехом, но не сменили главных тренеров. Последний раз клубы встречались ещё в Первой лиге: в первом круге была ярчайшая ничья 3:3, а во втором победил «Рубин» (1:0). На этом история встреч закончилась. В рамках Премьер-Лиги команды сыграют впервые. И, возможно, выявят, кто из новичков (или возвращенцев?) выглядит предпочтительнее на фоне конкурента.

Сергей Игнашевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

✅ 🏒 19:30: «Торпедо» — «Автомобилист», регулярный чемпионат НХЛ — 4:2

Интрига: смогут ли нижегородцы выбраться из пике?

«Торпедо» приятно удивило всех любителей хоккея, выбившись в лидеры Западной конференции с самого начала чемпионата, при этом демонстрируя крайне привлекательный хоккей. Однако в последнее время подопечные Игоря Ларионова переживают спад — команда проиграла пять из последних семи матчей и опустилась на четвёртое место в таблице. Встреча с «Автомобилистом» обещает быть нелёгкой — екатеринбуржцы, хоть и проиграли три из четырёх последних матчей, всё ещё мало пропускают.

Игорь Ларионов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

✅ ⚽️ 21:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли», Про-Лига, 11-й тур — 3:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Малком или звёзды АПЛ — кто забьёт больше?

У «Аль-Хиляля» дела неплохо: идут первыми с трёхочковым отрывом, в сезоне пока не проигрывали, но во время паузы на матчи сборных потеряли Неймара. На фоне того, что состав и так переполнен звёздами, травма бразильца не кажется определяющей на остаток сезона. Ведь есть Малком, у которого 6+3 в 10 матчах и почти каждую игру есть результативное действие. В соперниках – амбициозный преследователь – «Аль-Ахли» с игроками из АПЛ в составе. Тут и Фирмино может отличиться, и Марез, и Сент-Максимен. Кто же забьёт больше?

Малком Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

✅ ⚽️ 22:00: «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 10-й тур — 1:2

Интрига: ну когда уже команда Постекоглу оступится? Это вообще возможно?

Одна из главных интриг АПЛ: проиграет ли «Тоттенхэм» хотя бы один матч до Нового года. ТТХ обновляет различные собственные рекорды чуть ли не каждый тур и пока идёт по околочемпионскому графику. А уж с «Кристал Пэлас» противостояние точно не назовёшь интригующим: в последних пяти встречах «шпоры» пропустили только один мяч, а забили 15! Тут, скорее, сколько положат на этот раз. Для интриги даже немножечко хочется, чтобы лидер АПЛ оступился.

Ну когда уже команда Постекоглу оступится? Фото: Justin Setterfield/Getty Images

✅ 🥉 🏉 22:00: Аргентина — Англия, ЧМ-2023 по регби, матч за третье место — 23:26

Интрига: даст ли Англия шанс соперникам завоевать бронзу?

После финала в 2019 году матч за бронзу для сборной Англии – это шажок назад. Но вряд ли родоначальники регби из-за этого готовы расслабиться, опустить руки и отдать победу в заключительном матче. В последний раз они заканчивали Кубок мира на мажорной ноте в далёком уже 2003-м, когда стали чемпионами. Продлевать серию неудач поражением в матче за бронзу британцы точно не намерены. Впрочем, и Аргентина сама по себе не подарок. Команда знает, как побеждать топ-соперников, и хочет повторить свой лучший результат в истории: бронза уже была в 2007-м.

Даст ли Англия шанс соперникам завоевать бронзу? Фото: David Rogers/Getty Images

✅ 🎮 23:00: BetBoom Team — Virtus.Pro, The International 2023, раунд 3

Чемпионат мира по Dota 2 постепенно приближается к своему завершению – в нижней сетке плей-офф встретятся два российских коллектива: BetBoom Team и VIrtus.pro. Проигравший покинет турнир, заняв 7–8-е место, а победитель продолжит свой путь на The International 2023.

Ранее обе команды уже показали достойную и очень зрелищную игру на первых стадиях плей-офф, поэтому матч между ними ожидается очень жаркий. Напряжения добавит то, что игра пройдёт на большом спортивном стадионе «Климат Пледж-Арена» при участии нескольких тысяч зрителей.