Вот это дебют в НХЛ! Воронков подрался с тафгаем, а затем набрал первое очко в лиге

Дебют Дмитрия Воронкова был одним из самых ожидаемых событий старта НХЛ для российского болельщика. Экс-форвард «Ак Барса», в межсезонье перебравшийся за океан, провёл достаточно яркую предсезонку, хорошо заявил о себе и собрал множество хвалебных отзывов как от прессы, так и от главного тренера «Коламбуса» Паскаля Венсана: «Он знает свой стиль. Знает, что может предложить команде. Это крупный парень, который разнесёт НХЛ. Я не знаю, как быстро это случится, но в какой-то момент этот человек станет зверем в НХЛ».

Первого появления россиянина в основе «Блю Джекетс» пришлось подождать шесть матчей. За это время «мундиры» выиграли три встречи, а Дмитрий, проведя стартовый отрезок сезона в фарм-клубе «Коламбуса» в АХЛ, набрал одно очко в четырёх играх за «Кливленд». Его подъём на уровень НХЛ во многом получился ситуативным — «Блю Джекетс» из-за травмы лишились одной из главных звёзд команды Патрика Лайне, что и открыло Воронкову дорогу в основную обойму.

«Воронков может стать одним из лучших по игре на пятаке в НХЛ. Он настолько хорош. Во-первых, это крупный игрок, однако это не всегда означает, что он обязательно добьётся успеха перед воротами. Но у него хорошее движение, отличная работа руками — он техничен, может подправить шайбу, а может и подобрать её. Подборы — то, что нам нужно в большинстве, и я уверен, что он поможет нам в этом и станет серьёзной угрозой на пятаке на уровне НХЛ», — ещё раз похвалил своего новичка Паскаль Венсан за несколько часов до стартового вбрасывания в матче с «Монреалем», где и состоялся дебют Дмитрия. Начался он, согласно традиции, с сольного круга по льду «Белл-центра».

А уже во второй смене Воронков сполна ощутил на себе всю жёсткость лиги. Сперва он отправил одного из игроков «Монреаля» на борт. На его беду, этим игроком стал один из немногих оставшихся тафгаев НХЛ Арбер Джекай, который поспешил отомстить обидчику и завязал с ним драку. Дмитрий неплохо держался в схватке и успел нанести пару ударов по канадцу, однако через несколько секунд оказался поваленным на лёд. Оба игрока вдобавок к пятиминутному штрафу за драку получили ещё по две минуты — Воронков за толчок на борт, а Джекай — за грубость.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Покинув штрафной бокс, россиянин успел поучаствовать во втором голе «Коламбуса», который состоялся ещё до перерыва — подтвердив слова Венсана до матча, Дмитрий грамотно расположился на пятаке во время большинства и перекрыл обзор голкиперу «Канадиенс» Сэму Монтембо. На щелчок в исполнении Эмиля Бемстрёма вратарь среагировать уже не успел.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вскоре после выхода из раздевалок «Монреаль» один гол отыграл, а в середине встречи Воронков вновь получил штраф. На этот раз он вышел совсем не оправданным — Дмитрий зачем-то ударил в голову Джордана Харриса и абсолютно заслуженно отправился отбывать наказание.

Реализовать удаление форварда «Коламбуса» у игроков «Хабс» не вышло, и через несколько минут сам Воронков приложил руку к увеличению преимущества «мундиров». И снова в большинстве — Дмитрий сумел сохранить шайбу в зоне атаки, после чего Рослович и Бемстрём разыграли комбинацию, завершившуюся точным броском шведа. Воронков же записал на свой счёт ассист, набрав первое очко в НХЛ!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Увы для Дмитрия и всего «Коламбуса», победный гандикап «Блю Джекетс» удержать не удалось. До конца основного времени «Монреаль» дважды наказал соперников за удаления, а в овертайме вырвал победу меньше чем за минуту до серии штрафных бросков. Закрепить дебют победой у Воронкова не вышло, но его появление в НХЛ точно получилось запоминающимся.