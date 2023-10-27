«Стыдно так играть!» Правдоруб Задоров разносит партнёров и свой клуб в СМИ

Начало регулярного сезона НХЛ выдалось нелёгким для многих команд. На Востоке определённые трудности испытывал «Питтсбург», который сегодня, правда, всухую расправился с «Колорадо» — 4:0, а на дне конференции обосновался «Вашингтон». Пусть «столичные» и не видятся даже претендентами на попадание в плей-офф, видеть их в таком удручающем положении мы уже отвыкли.

На Западе своя картина. Там на дне уверенно расположился «Сан-Хосе», набравший всего одно очко в семи матчах и забросивший лишь восемь шайб за этот период. Сегодня «акулы» потерпели сокрушительное поражение в игре с «Тампой», получив в свои ворота шесть безответных голов. Не идут дела и у «Чикаго», которому подняться в таблице пока не помогает даже главный проспект нового поколения Коннор Бедард.

Но если их обитание в подвале было ожидаемо, то по соседству с ними расположились две команды, чьё падение едва ли можно было предугадать. Речь о клубах из провинции Альберта — «Эдмонтоне» и «Калгари». Уже через несколько дней они сойдутся в очной встрече в рамках Классики наследия НХЛ, а пока же вечные соперники синхронно проиграли домашние матчи с одинаковым счётом 0:3 — «Ойлерз» были биты «рейнджерами» из Нью-Йорка, а «Флэймз» оказались переиграны «Сент-Луисом».

После поражения в игре с «блюзменами» к журналистам вновь вышел российский защитник «огоньков» Никита Задоров. Двумя днями ранее, когда «Калгари» проиграл тем же «синерубашечникам», он также общался с прессой и выдал яркую речь, в которой выступил с критикой одноклубников: «Есть вещи, над которыми нужно работать. Но я думаю, что мы просто не действуем как единое целое. У нас слишком много людей, которые играют сами по себе. Нам нужно понять, мы хотим играть как команда или сами по себе. Мы сыграли всего шесть матчей в сезоне и сейчас пытаемся выяснить, кто хочет быть здесь, кто за кого хочет играть».

Сегодняшнее появление Задорова в СМИ снова получилось ярким: «Я просто хочу извиниться перед нашими фанатами. Мы сейчас играем как дерьмо. Стыдно так играть перед своими болельщиками. На это очень трудно смотреть», — с ходу заявил россиянин. — «Есть ли паника в команде? Нет, мы не паникуем. Здесь собрались взрослые люди. Это наша жизнь, наша работа. И у нас только один способ выбраться из этого — вместе».

Также Никита прокомментировал свои слова двухдневной давности: «Я лишь пытался сказать, что нам нужно быть командой. Я никого не осуждал, не называл эгоистичным. В команде 23 игрока, и все выкладываются. Нам нужно продолжать трудиться, и это окупится».

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«Я бы тоже свистел, если бы мне как болельщику приходилось смотреть на такую игру. Мы играли дерьмово на протяжении трёх последних матчей», — дал оценку недавним выступлениям «Калгари» один из лидеров команды Элиас Линдхольм.

Поражение в игре с «Сент-Луисом» стало четвёртым подряд для «Флэймз» и уже шестым в восьми матчах в этом сезоне. Пока набрать ход «огонькам» не помогают ни смена тренера, ни продление контракта с новоиспечённым капитаном клуба Микаэлем Баклундом, ни дорогостоящие новички прошлого сезона, которые пока так и не могут дать команде то, чего от них ждали — Джонатан Юбердо набрал только четыре очка, в то время как Назем Кадри записал на свой счёт всего одно результативное действие.

Предстоящая Битва за Альберту может придать команде необходимый импульс — в противном случае самокритика от игроков «Калгари» после каждого матча может стать традицией.