СКА проиграл суперматч на последней минуте, «Магнитка» в кризисе. Итоги дня в КХЛ

27 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось семь матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.
Противостояние двух иностранных команд свелось к дуэли двух потрясающе игравших голкиперов. Эдди Паскуале из «Барыса» и Алексей Колосов из минского «Динамо» не пропускали на протяжении двух с половиной периодов, удерживая ворота в неприкосновенности. И только в концовке третьего периода зрители стали свидетелями голевых свершений.
На 54-й минуте Александр Волков вывел белорусскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Коробов и Роб Хэмилтон. На 59-й минуте Адиль Бекетаев сравнял счёт. Баллы за голевые пасы получили Михаил Рахманов и Алихан Омирбеков. В овертайме победу минчанам принесла шайба Вадима Мороза, которому снова ассистировал Хэмилтон. Несмотря на поражение, голкипер «Барыса» Паскуале провёл лучший матч в нынешнем сезоне, в результате отразив 44 броска.
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Кризис магнитогорского «Металлурга» откровенно затянулся. В пятницу команда Андрея Разина потерпела четвёртое поражение подряд, причём трижды на столь неудачном отрезке уральцы сгорели своему принципиальному сопернику – «Трактору». Сегодняшний матч начинался для гостей вполне удачно – на четвёртой минуте счёт открыл Павел Акользин. Но в дальнейшем отличались исключительно игроки хозяев.
На девятой минуте Сергей Телегин сравнял счёт. На 22-й минуте Антон Бурдасов вывел вперёд «Трактор». На 24-й минуте Илья Карпухин забросил третью шайбу. На 34-й минуте Семён Дер-Аргучинцев сделал счёт 4:1. На 59-й минуте Артём Блажиевский поставил точку во встрече, поразив пустые ворота.
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Один из самых ярких и красочных матчей игрового дня состоялся в Тольятти, где местная «Лада» продолжает наводить шорох в КХЛ. Для команды Олега Браташа не существует никаких фаворитов, и сегодня в этом на себе убедился «Ак Барс», получивший шесть шайб в свои ворота. Две из них, правда, были заброшены в самой концовке матча в пустые ворота. Но сути дела это особо не изменяет. Новичок КХЛ продолжает располагаться на высочайшем третьем месте в Восточной конференции, причём от лидирующей «Магнитки» тольяттинский клуб отстаёт всего на одно очко.
На пятой минуте Владислав Сёмин с передачи Скотта Космачука вывел тольяттинцев вперёд. На 23-й минуте Максим Быков сравнял счёт. На 29-й минуте Скотт Космачук забил второй гол в ворота «Ак Барса». На 33-й минуте Дмитрий Кагарлицкий восстановил равенство в счёте. Через полторы минуты Дмитрий Яшкин впервые в матче вывел вперёд казанцев. Через 33 секунды Остап Сафин сравнял счёт. На 42-й минуте Егор Бабенко вновь вывел вперёд «Ладу», а дальше Дмитрий Кугрышев и Иван Романов поразили пустые ворота.
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Первый период прошёл без голов. На 33-й минуте Данила Попов вывел нижнекамскую команду вперёд. Через полторы минуты Андрей Белозёров удвоил преимущество «Нефтехимика». Очки за результативные передачи получили Александр Дергачёв и Наиль Якупов. За пять секунд до конца второго периода Джейк Челиос отыграл одну шайбу.
На 46-й минуте Райан Меркли сравнял счёт. Через две минуты Люк Локхарт вывел «Ред Стар» вперёд. За три секунды до завершения третьего периода Александр Дергачёв сравнял счёт. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов победу «Куньлуню» принёс Локхарт. Одним из главных героев всего игрового дня стал голкипер гостей Мэтт Джурасик, отразивший 49 бросков и взявший ещё четыре буллита в серии послематчевых бросков.
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На третьей минуте Рушан Рафиков с передачи Александра Полунина вывел ярославцев вперёд. На 14-й минуте Ярослав Лихачёв в большинстве удвоил преимущество в счёте. На 28-й минуте Данил Аймурзин отыграл один гол.
На 30-й минуте Павел Красковский в меньшинстве забил третий гол. За семь секунд до конца второго периода Максим Шалунов забросил четвёртую шайбу. На 45-й минуте Тимур Муханов отыграл один гол. На 52-й минуте Михаил Тихонов сократил отставание до минимума. Но на большее гостей не хватило. «Локомотив» едва не упустил преимущество в три шайбы, но всё-таки прервал четырёхматчевую серию поражений.
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На пятой минуте 17-летний Никита Артамонов вывел нижегородцев вперёд. На девятой минуте Степан Хрипунов сравнял счёт. На 13-й минуте Василий Атанасов вновь вывел вперёд «Торпедо». На 30-й минуте Алексей Макеев восстановил равенство в счёте. На 51-й минуте Никита Артамонов оформил дубль. Точку в матче поставил Максим Летунов, поразивший пустые ворота.
Василий Атанасов набрал 4 (1+3) очка, Никита Артамонов — также 4 (2+2) балла, а Летунов — 3 (1+2) очка.
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На 11-й минуте Александр Никишин вывел СКА вперёд. На 18-й минуте Алекс Гальченюк удвоил преимущество санкт-петербургской команды. На 29-й минуте Кирилл Рассказов отыграл один гол. На 32-й минуте Дмитрий Завгородний с передачи Антона Сагадеева сравнял счёт. Через 73 секунды Артур Тянулин вывел вперёд «Сочи». На 38-й минуте Михаил Пашнин после паса Николая Полякова сделал счёт 3:3.
На старте третьего периода Захар Бардаков и Михал Криштоф забили по голу в меньшинстве — 4:4. На последней минуте «Сочи» вырвал победу благодаря голу Сергея Попова. Примечательно, что «Сочи» второй раз в нынешнем сезоне обыграл СКА на домашнем льду в столь результативном матче.
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