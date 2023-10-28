У «Металлурга» большой спад. Нужно ли паниковать болельщикам?

Увеличение регулярки КХЛ привело к тому, что её максимально сложно пройти без серьёзных спадов. В НХЛ и НБА сложно найти команды, которые во время 82-матчевого сезона не сталкивались бы с кризисами: у «Тампы», например, постоянным временем проблем был март. Вопрос в том, как клубы эти спады преодолевают — кто-то выбирается из них своими силами, кто-то делает точечный обмен, который исправляет ситуацию, а кто-то вообще не выбирается и тонет на дне таблицы.

Вот и «Магнитка», которая так здорово начинала сезон в КХЛ (хотя летом было огромное количество сомнений), начала жёстко сдавать в последних матчах. Звоночком было ещё странное поражение от «Салавата» на своём льду, но после этого несколько ярких матчей «Металлург» провёл. Сейчас всё уже серьёзнее: в двух дерби от «Трактора» «Магнитка» пропустила девять шайб, и команде Андрея Разина вообще не помогло то, что челябинский клуб был вынужден добираться до Магнитогорска чуть ли не на перекладных. По потерянным очкам «Металлург» уже уступил первую строчку Востока «Ак Барсу». Что же происходит в Магнитогорске?

Во-первых, есть ощущение, что сейчас происходит спад именно во время, свойственное командам Разина. В «Автомобилисте», где тренер «Металлурга» начинал свою карьеру, команда оба раза проводила неплохой сентябрь, превосходя ожидания, но в октябре начинались проблемы. В первом сезоне тренер их преодолел, но во втором не смог, отметился несколькими прямолинейными пресс-конференциями и в конце октября был отправлен в отставку.

Андрей Разин в «Автомобилисте» Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

В «Северстали» эта проблема частично повторилась. Например, сейчас я могу открыть свой прошлогодний текст с заголовком «Амбициозный проект Разина тонет из-за двух проблем» — он вышел 31 октября. «Северсталь» на тот момент проиграла шесть матчей подряд и испытывала проблемы на последнем рубеже — ничего не напоминает? Правда, сейчас и клуб у Разина другой, потративший на зарплаты в этом году более 800 млн рублей.

Конечно, можно сказать, что у клуба с самого начала пошла не так селекция. «Металлург» готов был тратить деньги на оффершиты, но уральский клуб перегоняли конкуренты, которые готовы были отдавать не только деньги, но и игроков. Так Игорь Гераьскин, который раскрылся в системе Разина, проехал мимо неё, и сейчас у него есть большие проблемы с адаптацией в «Авангарде»: такая же история произошла и с зажигающим в составе СКА Владимиром Алистровым. Из-за этого летом и высказывался скептицизм из-за состава «Металлурга», но прогресс Юрова, Гребёнкина и многочисленной компании его охладил.

Вопросы появились и по двум легионерам. Понятно, что сейчас сложно привезти в Россию классного иностранца, и люди зачастую жертвуют сотнями тысяч своего оклада, чтобы поехать в другую европейскую лигу, однако пока два североамериканца в атаке разочаровывают. Люк Джонсон по профилю изначально казался игроком, не совсем подходящим под стиль этой команды, долго адаптировался, но и сейчас он имеет 16-матчевую сухую серию. А вот маленький и шустрый Жан-Себастьен Ди как раз на бумаге выглядел подходящим усилением, но не мог найти своё место в составе, а потом вообще выбыл с травмой.

Вратарское решение с самого лета казалось спорным. Клуб доверился Артёму Загидулину, который до этого провёл год в финской лиге, которая в последние годы сильно ослабела, да ещё и обладает очень специфическим стилем игры. Два коротких отрезка в «Магнитке» из пяти и трёх матчей голкипер вообще провалил, и прямо сейчас он четвёртый с конца голкипер лиги по проценту отражённых бросков (среди тех, кто сыграл достаточно). За спиной Загидулина — молодой Илья Набоков, который неплохо провёл несколько матчей, но ещё остаётся нестабильным, а также Александр Судницин, которого представляют как «помощника тренера по вратарям».

Артём Загидулин Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Вратарская ситуация особо актуальна для «Магнитки» в том плане, что это именно та область, где Разин может быть экстравагантен. Все удивились тому, как Загидулин покинул ворота после одного нелепого гола, а ведь это практика для тренера не новая. Один яркий пример: в октябре 2015-го «Автомобилист» Разина очень быстро провёл 3:0 в Ярославле, потом пропустил две шайбы за минуту. Тренер отреагировал на это заменой Якуба Коваржа — и в результате счёт из 3:2 превратился в 4:7. Сложно сказать, что именно вышедший на замену Игорь Устинский тогда подвёл команду — но по той игре казалось, что команда не совсем поняла, что ж такое произошло. Не повторилась ли эта ситуация?

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Здесь мы видим, что при всех многочисленных плюсах Разина-тренера какие-то болячки у его команд остаются теми же, что и восемь лет назад, и это касается не только дёргания вратарей. «Северсталь», например, зачастую очень легко упускала крупное преимущество, и «Магнитка» месяц назад исполнила этот трюк в Череповце, проиграв матч после 3:0 в самом дебюте. Кроме того, у «Металлурга» на данный момент далеко не лучшие спецбригады в лиге: 20-е большинство и 10-е меньшинство. Реализация лишнего у команд Разина никогда не переваливала за 20%, как в «Автомобилисте», так и в «Северстали», хотя разными были и игроки, и ассистенты главного тренера, отвечающие за атаку.

Стоит ли сейчас руководству «Магнитки» хвататься за голову и предпринимать чрезвычайные действия? Сам Разин заявляет, что ожидал ямы после поездки (аэропорт в Магнитогорске всё ещё не отремонтирован, и это доставляет проблемы с переездами всем), но говорит, что команде осталось две игры до мини-паузы, после которой календарь будет полегче. Сказались и травмы, плюс не стоит забывать, что команда, где какое-то время выходила первая тройка с суммарным возрастом в 60 с небольшим лет, просто не может быть постоянно стабильной.

Никита Грёбенкин Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Возможно, команда вернётся к варианту с Антоном Худобиным? Летом Сергей Гомоляко говорил, что голкипер попросил зарплату, завышенную для бэкапа, но пока Худобин играет в ВХЛ, отражая 94,4% бросков, а в КХЛ на данный момент не так много очевидных вратарских вакансий. Может быть, вратарь всё-таки вернётся в команду, где начинал профессиональную карьеру.

Для болельщиков «Магнитки» сейчас наверняка важно то, что команда начала играть в том стиле, который когда-то сделал клуб одним из грандов российского хоккея, и трибуны местной арены, где в прошлом году гулял ветер, в последнее время снова стали заполняться. Сам же «Металлург» в прошлом сезоне поражал удивительным нежеланием играть — сейчас вокруг команды хотя бы нет ощущения тотального безразличия, а остальное должно наладиться.