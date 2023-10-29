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Что происходит с Ильёй Самсоновым в НХЛ, неудачная игра Ильи Самсонова в НХЛ

«Чувствую себя дерьмово». У русского вратаря «Торонто» трудности на старте сезона
Родион Власов
Что происходит с Ильёй Самсоновым в НХЛ
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Илья Самсонов летом заработал место первого номера в канадском клубе, но при этом очень неудачно провёл первые матчи.

Одной из главных трансферных драм этого лета было подписание контракта «Торонто» с Ильёй Самсоновым. Голкипер стал одним из немногих хоккеистов лиги, который не только подал заявление на арбитраж контракта, но и дошёл до логического конца: во всех случаях, кроме трёх, команды успевали договариваться с хоккеистами, но здесь решение принимал независимый арбитр.

Можно понять, почему клуб упорствовал: у Самсонова, который год назад даже не получил квалификационного предложения от «Вашингтона», за спиной был лишь один удачный сезон. Клубы обычно опасаются давать большие и/или долгосрочные сделки людям, которые проявили себя лишь на короткой дистанции — примера типа Скотта Дарлинга в «Каролине» до сих пор актуальны. Между запросами клуба и игрока была двукратная разница ($ 2,4 млн против $ 4,9 млн), и арбитраж, как всегда, выбрал почти усреднённую цифру в $ 3,55 млн.

Как выглядела контрактная ситуация Самсонова летом:
Русский вратарь получил долгожданный контракт. Теперь «Торонто» надо срочно чистить состав
Русский вратарь получил долгожданный контракт. Теперь «Торонто» надо срочно чистить состав

Однако летом у клуба никакого другого выбора и не было. Кайл Дубас пару лет назад решил поставить на возрождение Мэтта Мюррея, но двукратный чемпион НХЛ, судя по всему, окончательно закончил карьеру из-за травм. Джозеф Уолл лишь на год младше Самсонова, был основным вратарём молодёжной сборной США, но для НХЛ вызревал значительно дольше, проходя школу NCAA и АХЛ. На момент старта сезона у американца было лишь 11 игр в НХЛ за спиной, которые он, впрочём, провёл неплохо. На случай ЧП «Торонто» на минималку подписал опытнейшего Мартина Джонса.

Илья Самсонов

Илья Самсонов

Фото: AP/TASS

При этом на старте сезона Самсонов и Уолл проявляют себя полярно, хотя играют в одной и той же команде с одной и той же защитой. Американец успел отразить 13 бросков Овечкина в одной игре с «Вашингтоном» и 37 в целом, был почти безупречен и против сильной атаки «Далласа». Самсонов же пропустил три гола после четырёх бросков в игре с «Тампой», даже в двух победных играх суммарно позволил забросить девять шайб, а после поражения в игре с «Предаторз» взял вину за один из голов на себя. Процент отражённых бросков Уолла на 14% выше Самсонова (96% против 84%), по показателю «xG, спасённые сверх ожидаемого», один идёт на втором месте в лиге, второй — на третьем с конца.

Пока прошло слишком мало времени (на отрезке в четыре матча любой голкипер может показать цифры Третьяка или Бродера — как и наоборот), но болельщики «Торонто», которые в последние годы были сожрать любого вратаря, уже негодуют. Главный тренер Шелдон Киф пока не пытался выгораживать своего первого номера — после провальной игры с «Тампой», где положение спасал Уолл, Киф сказал: «Нельзя пропускать три гола после четырёх бросков, вот и всё». Вышедший на замену Уолл после 1:3 не пропускал и помог своей команде победить в овертайме.

Вот так проходил тот матч:
Кучеров забил дважды, отправив на скамейку Самсонова! Но как же эпично проиграла «Тампа»
Видео
Кучеров забил дважды, отправив на скамейку Самсонова! Но как же эпично проиграла «Тампа»

Пока сам Самсонов был своим самым жёстким критиком. После матча с «Флоридой» он заявил: «Голевые броски? Я не видел ни первого, ни второго. Может быть, мне нужны очки». «Если я скажу, что чувствую себя прекрасно, то это будет неправдой. Я чувствую себя дерьмово. Но это часть жизни. Я буду бороться», — говорил голкипер после провала с «Тампой», отметив ребят, которые «спасли его задницу».

Сегодня Самсонов снова был критичен к себе: в игре с «Нэшвиллом» Райан О’Райлли вылез под ворота и успел отправить шайбу в тот краткий момент, пока голкипер не успел опустить свой щиток на лёд. Магнитогорский вратарь даже отказался от маски, на которой был изображён Кёртис Джозеф — возможно, лучший кипер в современной истории «Торонто», который провёл в клубе пять успешных сезонов. Такая маска налагала огромную ответственность: в английском в подобных случаях используется идиома «big shoes to fill», и на старте сезона Илья эти «большие ботинки» до конца не заполнил.

«Сезон для Самсонова начался с серии неудачных отскоков и шайб, которые находили непостижимые пути для того, чтобы проползти в ворота. Это, судя по всему, подорвало уверенность голкипера в себе, он пропустил несколько голов, казавшихся берущимися, и это проложило путь в основу для Уолла», — пишет автор The Athletic Йонас Сигель. Как отмечает журналист, Самсонов много говорил с тренером вратарей клуба — прекрасно известным нам по «Локомотиву» Кёртисом Сэнфордом. «Он пытается помочь мне ментально, а не физически. Это не связано с тем, как я играю в хоккей или с моим физическим состоянием. Дело в психологии».

Джозеф Уолл (в центре)

Джозеф Уолл (в центре)

Фото: AP/TASS

Конечно, клуб сейчас мог бы полностью довериться Уоллу, который пока находится в превосходной форме, но эта ставка крайне рискованна. Кроме того, клуб вряд ли просто так вложил миллионы долларов в голкипера, который должен занять место первого номера. А ведь защита «Торонто» недавно понесла потери: один из основных домоседов команды Джейк Маккейб смог сыграть лишь 10 секунд в матче с «Далласом» из-за травмы, а Тимоти Лильегрен сломался в игре с «Нэшвиллом». Это значит, что «Торонто» прямо сейчас особенно сильно нуждается в классной форме обоих голкиперов.

Впрочем, маленькими шажками Самсонов возвращает уверенность в себе. Голкипер заявил, что во втором и третьем периоде в Нэшвилле он показал свою игру, Киф сказал, что Самсонов дал команде шанс на победу, и больше прошёлся по бригаде меньшинства, которая на старте сезона совсем не впечатляет. Голкиперы порой намного больше зависят от душевного состояния — и если Илья преодолеет свои проблемы, о которых говорил прессе, то скоро «Торонто» увидит прошлогоднего Самсонова.

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