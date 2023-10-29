«Чувствую себя дерьмово». У русского вратаря «Торонто» трудности на старте сезона

Одной из главных трансферных драм этого лета было подписание контракта «Торонто» с Ильёй Самсоновым. Голкипер стал одним из немногих хоккеистов лиги, который не только подал заявление на арбитраж контракта, но и дошёл до логического конца: во всех случаях, кроме трёх, команды успевали договариваться с хоккеистами, но здесь решение принимал независимый арбитр.

Можно понять, почему клуб упорствовал: у Самсонова, который год назад даже не получил квалификационного предложения от «Вашингтона», за спиной был лишь один удачный сезон. Клубы обычно опасаются давать большие и/или долгосрочные сделки людям, которые проявили себя лишь на короткой дистанции — примера типа Скотта Дарлинга в «Каролине» до сих пор актуальны. Между запросами клуба и игрока была двукратная разница ($ 2,4 млн против $ 4,9 млн), и арбитраж, как всегда, выбрал почти усреднённую цифру в $ 3,55 млн.

Однако летом у клуба никакого другого выбора и не было. Кайл Дубас пару лет назад решил поставить на возрождение Мэтта Мюррея, но двукратный чемпион НХЛ, судя по всему, окончательно закончил карьеру из-за травм. Джозеф Уолл лишь на год младше Самсонова, был основным вратарём молодёжной сборной США, но для НХЛ вызревал значительно дольше, проходя школу NCAA и АХЛ. На момент старта сезона у американца было лишь 11 игр в НХЛ за спиной, которые он, впрочём, провёл неплохо. На случай ЧП «Торонто» на минималку подписал опытнейшего Мартина Джонса.

Илья Самсонов Фото: AP/TASS

При этом на старте сезона Самсонов и Уолл проявляют себя полярно, хотя играют в одной и той же команде с одной и той же защитой. Американец успел отразить 13 бросков Овечкина в одной игре с «Вашингтоном» и 37 в целом, был почти безупречен и против сильной атаки «Далласа». Самсонов же пропустил три гола после четырёх бросков в игре с «Тампой», даже в двух победных играх суммарно позволил забросить девять шайб, а после поражения в игре с «Предаторз» взял вину за один из голов на себя. Процент отражённых бросков Уолла на 14% выше Самсонова (96% против 84%), по показателю «xG, спасённые сверх ожидаемого», один идёт на втором месте в лиге, второй — на третьем с конца.

Пока прошло слишком мало времени (на отрезке в четыре матча любой голкипер может показать цифры Третьяка или Бродера — как и наоборот), но болельщики «Торонто», которые в последние годы были сожрать любого вратаря, уже негодуют. Главный тренер Шелдон Киф пока не пытался выгораживать своего первого номера — после провальной игры с «Тампой», где положение спасал Уолл, Киф сказал: «Нельзя пропускать три гола после четырёх бросков, вот и всё». Вышедший на замену Уолл после 1:3 не пропускал и помог своей команде победить в овертайме.

Пока сам Самсонов был своим самым жёстким критиком. После матча с «Флоридой» он заявил: «Голевые броски? Я не видел ни первого, ни второго. Может быть, мне нужны очки». «Если я скажу, что чувствую себя прекрасно, то это будет неправдой. Я чувствую себя дерьмово. Но это часть жизни. Я буду бороться», — говорил голкипер после провала с «Тампой», отметив ребят, которые «спасли его задницу».

Сегодня Самсонов снова был критичен к себе: в игре с «Нэшвиллом» Райан О’Райлли вылез под ворота и успел отправить шайбу в тот краткий момент, пока голкипер не успел опустить свой щиток на лёд. Магнитогорский вратарь даже отказался от маски, на которой был изображён Кёртис Джозеф — возможно, лучший кипер в современной истории «Торонто», который провёл в клубе пять успешных сезонов. Такая маска налагала огромную ответственность: в английском в подобных случаях используется идиома «big shoes to fill», и на старте сезона Илья эти «большие ботинки» до конца не заполнил.

«Сезон для Самсонова начался с серии неудачных отскоков и шайб, которые находили непостижимые пути для того, чтобы проползти в ворота. Это, судя по всему, подорвало уверенность голкипера в себе, он пропустил несколько голов, казавшихся берущимися, и это проложило путь в основу для Уолла», — пишет автор The Athletic Йонас Сигель. Как отмечает журналист, Самсонов много говорил с тренером вратарей клуба — прекрасно известным нам по «Локомотиву» Кёртисом Сэнфордом. «Он пытается помочь мне ментально, а не физически. Это не связано с тем, как я играю в хоккей или с моим физическим состоянием. Дело в психологии».

Джозеф Уолл (в центре) Фото: AP/TASS

Конечно, клуб сейчас мог бы полностью довериться Уоллу, который пока находится в превосходной форме, но эта ставка крайне рискованна. Кроме того, клуб вряд ли просто так вложил миллионы долларов в голкипера, который должен занять место первого номера. А ведь защита «Торонто» недавно понесла потери: один из основных домоседов команды Джейк Маккейб смог сыграть лишь 10 секунд в матче с «Далласом» из-за травмы, а Тимоти Лильегрен сломался в игре с «Нэшвиллом». Это значит, что «Торонто» прямо сейчас особенно сильно нуждается в классной форме обоих голкиперов.

Впрочем, маленькими шажками Самсонов возвращает уверенность в себе. Голкипер заявил, что во втором и третьем периоде в Нэшвилле он показал свою игру, Киф сказал, что Самсонов дал команде шанс на победу, и больше прошёлся по бригаде меньшинства, которая на старте сезона совсем не впечатляет. Голкиперы порой намного больше зависят от душевного состояния — и если Илья преодолеет свои проблемы, о которых говорил прессе, то скоро «Торонто» увидит прошлогоднего Самсонова.