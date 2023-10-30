Ови набрал сразу два очка и эффектно ассистировал Кузнецову, который забил первый гол в сезоне.

Как же вовремя включился Овечкин! Его «Вашингтон» чуть не проиграл худшей команде НХЛ

«Вашингтон» подходил к матчу с «Сан-Хосе» в роли явного фаворита. Да, «столичные» неудачно начали сезон и с семью очками располагались лишь на 25-й строчке в турнирной таблице.

У «Шаркс», в свою очередь, дела шли значительно хуже. «Акулы» кошмарно стартовали и потерпели восемь поражений подряд, набрав всего один балл. Закономерно «Сан-Хосе» шёл на последнем месте в таблице и, не одержав ещё ни единой победы, был явным аутсайдером.

Однако активнее матч начали именно «акулы». Гости к середине первого периода полностью переигрывали «Вашингтон». Чего стоит только соотношение бросков — 8-2! Редкие атаки «столичных» заканчивались в основном ещё на стадии зарождения.

А на 12-й минуте «Шаркс» «распечатали» долгое время державшегося Дарси Кемпера. Защитник «Сан-Хосе» Тай Эмберсон справа от синей линии сделал наброс, который, однако, из-за рикошетов проследовал мимо ворот. Тем не менее после этого шайба, ударившись о лицевой борт, выскочила на пятачок, откуда её протолкнул в ворота Люк Канин — 1:0. Примечательно, что Александр Овечкин весь эпизод отыграл без клюшки, в таком виде пытаясь помешать Эмберсону сделать наброс.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На 13-й минуте Дилан Строум вместе с Овечкиным убежал в контратаку «два в одного». Всё бы ничего, да вот только россиянин успел залезть в офсайд — потерян ещё один редкий шанс.

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«Сан-Хосе» удерживал преимущество по игре до 15-й минуты. В ходе атаки в чужой зоне Строум получил по лицу клюшкой от Марио Ферраро. У «Кэпиталз» появилась возможность забить в большинстве.

Примечательно, что сначала судьи отправили в штраф-бокс Филипа Задину. Затем «передумали» и пригласили на скамейку Ферраро.

Большинство вышло более успешным для «Вашингтона». Сначала форвард «столичных» из слота наносил бросок в упор — Маккензи Блэквуд спас. На исходе большинства защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон успешно подключился к атаке и с левого фланга в упор бросал в пустой угол ворот — голкипер вновь был на месте.

К концу первого периода «Вашингтон» даже вышел вперёд по количеству бросков — 12 на 10. Овечкин дважды бросил в створ и ещё пару раз безуспешно угрожал воротам «Сан-Хосе».

Второй игровой отрезок начался для «Кэпиталз» крайне неудачно. Уже на первой минуте в ходе быстрой атаки защитник «столичных» Мартин Фехервари на скорости ворвался в зону соперника, потерял равновесие после хита Марка-Эдуара Власика и, уже падая, нарвался на силовой приём Томаша Гертла, в итоге оказавшись на льду. Нападающий «Шаркс» врезался прямо в голову словаку. Фехервари долго лежал на льду, ему понадобилась помощь врачей. В итоге защитник, поднявшись с площадки, сразу ушёл прямо в раздевалку.

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Значительная часть второго периода прошла без опасных моментов. В какой-то момент «Шаркс» вновь перебрасывали соперника — 5-3, но основная борьба проходила в центре площадки.

На 36-й минуте «Вашингтон» получил ещё одну возможность сыграть в большинстве. Фабиан Зеттерлунд был удалён на две минуты за задержку соперника. И в этот раз «Кэпиталз» попытались извлечь максимум пользы.

Сначала Ови бросил из своего офиса — Блэквуд спас. Затем россиянин принял поперечный пас слева на пятачке и, придержав шайбу, нанёс бросок менее чем с метра в упор. Вратарь вновь совершил сейв. Наконец, уже по истечении большинства, чтобы не выпустить шайбу из зоны, Овечкин с разворота от синей линии бросил точно в Блэквуда — голкипер опять был на месте.

На последней минуте периода Евгений Кузнецов протащил шайбу по правому флангу — вместе с соперником на своих плечах, прострелил на пятачок, где капитан «Вашингтона» попытался протолкнуть шайбу в ворота, однако и в этот раз не вышло. Команды опять ушли на перерыв с небольшим преимуществом «Кэпиталз» по броскам (13-11), а «Шаркс» — по игре.

Ови ко второму перерыву настрелял аж шесть бросков, но все они не принесли успеха. Примечательно, что к исходу 40 минут игры Спенсер Карбери решился на перестановки и вместо Тома Уилсона в звено к Ови и Строуму поставил Кузнецова.

Старт третьего периода стал возрождением «столичных». На третьей минуте защитник Харди Хеман-Актелль слева с острого угла бросил по воротам, но голкипер «Сан-Хосе» щитком отразил шайбу — она отскочила на синюю линию. Скидка в центр на Строума, Дилан мощно бросает — 1:1! Шайба в этом эпизоде прошла между ног Уилсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После этого «Сан-Хосе» запер «Вашингтон» в своей зоне. Затем уже «Кэпиталз» надавили на «Шаркс». Началась качельная игра. В середине периода игроки «столичных» едва не подставили Овечкина неудобной передачей, но в средней зоне россиянин, уже на коленях, в борьбе смог откинуть шайбу партнёру.

А на 56-й минуте «Вашингтон» забил второй гол! Том Уилсон здорово сыграл на отскоке на пятачке перед воротами «Сан-Хосе». Форвард слева с неудобной руки пытался прострелить в центр на Овечкина, но шайба попала в Кайла Берроуза и рикошетом залетела в ворота! А капитан «столичных» записал на свой счёт ассист и продлил результативную серию аж до шести встреч.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Точку в матче поставил Кузнецов. Овечкин эффектно не глядя через спину отдал пас на Евгения, тот убежал на пустые ворота и из средней зоны бросил точно в цель. Для Евгения этот гол стал первым в сезоне!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

По итогу «Вашингтон» удержал нужный результат и впервые в сезоне выиграл три матча подряд. Неужели «Кэпиталз» выползают из ямы?