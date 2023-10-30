7 топ-матчей вторника: НХЛ, НБА, КХЛ и Кубок России

Быстрый переход к этому расписанию есть в дополнительном меню – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 31 октября в Матч-центре
Программа коротко:
- 🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 2:30: «Виннипег Джетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 3:00: «Милуоки Бакс» — «Майами Хит», регулярный чемпионат НБА
- 🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА
- 🏒16:30: «Авангард» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: СКА — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 20:30: «Балтика» — «Ахмат», Кубок России, группа С, 6-й тур
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: продолжит ли Кучеров штамповать очки?
Андрей Василевский на днях впервые поучаствовал в тренировке «Тампы», хотя до возвращения в строй после операции ему ещё далеко. «Молнии» неважно начали сезон, но, судя по последним результатам, всё-таки смогли придумать, как справляться без одного из лучших вратарей мира. Более того, в двух предыдущих встречах они не пропустили ни одного гола! Эта серия вполне может продолжиться с не хватающим звёзд с неба «Сиэтлом». Так же, как и серия Никиты Кучерова, который набирает очки в четырёх матчах подряд.
Никита Кучеров
Фото: Getty Images
🏒 2:30: «Виннипег Джетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: побьёт ли Панарин рекорд «Рейнджерс» XXI века?
Артемий Панарин потратил лето на переосмысление себя и этой осенью выглядит абсолютно неудержимым и целеустремлённым. Сейчас он – лучший российский бомбардир НХЛ и пока ещё ни разу не уходил со льда без набранных очков, а в матче с «Виннипегом» может побить клубный рекорд XXI века по продолжительности очковой серии со старта сезона, который сейчас делит с Марианом Габориком. Тем более что «Джетс» — его главные клиенты в Западной конференции, в 20 матчах с ними на его счету 24 очка.
Артемий Панарин
Фото: Getty Images
🏀 3:00: «Милуоки Бакс» — «Майами Хит», регулярный чемпионат НБА
Интрига: отомстит ли обновлённый «Милуоки» «Майами» за минувший плей-офф?
«Майами» смог нанести обидное поражение «Милуоки» в первом раунде минувшего плей-офф, что заставило «Бакс» уволить своего тренера. А затем последовал шокирующий обмен, в результате которого Дэмьен Лиллард оказался именно в команде из Висконсина, хотя изначально хотел оказаться в рядах именно «Хит». Флоридская команда всегда не лучшим образом выступает в регулярке, а «Милуоки» неоднократно выигрывал Восточную конференцию в последние годы. Покажет ли Лиллард такой перформанс, который заставит болельщиков «Майами» ещё раз пожалеть о несостоявшейся сделке?
Дэмьен Лиллард
Фото: Patrick McDermott/Getty Images
🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА
Интрига: оправится ли «Лейкерс» после неудачного старта?
«Лос-Анджелесу» досталось тяжёлое расписание в первых трёх матчах, в которых команда уже потерпела два поражения. Многие бьют тревогу, что команда повторит провальный старт минувшего сезона. Для того чтобы чуть сбавить эмоциональное напряжение, команде стоит выиграть эту встречу у заведомо более слабого соперника. Тем не менее лёгкой прогулки не получится, «Орландо» крайне симпатично смотрится, кажется, что молодое ядро наконец готово бороться за плей-офф.
Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Остин Ривз
Фото: Kevork Djansezian/Getty Images
🏒16:30: «Авангард» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: справится ли лихорадящий «Авангард» с ларионовским «Торпедо»?
Болельщики в Омске собирают один аншлаг за другим даже несмотря на то, что «Авангард» переживает не лучшие времена. Мало того, что стабильных результатов за два месяца сезона не появилось, так ещё и пошли кадровые перестановки, и на мороз уже выставили пару игроков. В такой обстановке состоится следующий матч – с «Торпедо», которое, похоже, выбралось из небольшого спада и вновь набирает обороты. Игорь Ларионов делает в Нижнем Новгороде потрясающую работу, влюбляя в «Торпедо» тысячи болельщиков по всей России. Но «Авангарду» очки очень нужны, ведь дальше – выезд, где омичи играют ещё хуже, чем дома.
Справится «Авангард» с ларионовским «Торпедо»?
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
🏒 19:30: СКА — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сможет ли «Ак Барс» без лидеров обыграть СКА?
«Ак Барс» неважно начал выездную серию, проиграв и «Ладе» (теперь уже лидеру Востока), и татарстанским соседям из «Нефтехимика». Всё-таки бесследно потеря таких лидеров не прошла – у Вадима Шипачёва травма, в последнем матче не играл и Александр Радулов. В таком не самом боевом состоянии казанцы приехали на битву грандов в Петербург, хотя главный тренер считает, что и без травмированных команда должна генерировать атаку. СКА держится в зоне плей-офф, но весь сезон пока далёк от того, чтобы рвать всех подряд и считаться однозначным фаворитом – в последнем матче, например, снова проиграли «Сочи». Встреча обещает стать упорной – каждому есть что доказывать.
Сможет ли «Ак Барс» без лидеров обыграть СКА?
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru
⚽️ 20:30: «Балтика» — «Ахмат», Кубок России, группа С, 6-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто отправится в Путь регионов, а кто останется в Пути РПЛ?
Если матч «Зенита» и «Крыльев Советов» в Кубке России не имеет турнирной интриги, то встреча «Балтики» и «Ахмата» – совсем наоборот. Команды решат, кто из них останется в Пути РПЛ, а кто упадёт в Путь регионов. С одной стороны, глобальной разницы тут нет, ведь это в любом случае плей-офф Кубка России. Но имиджево важно стать вторым, чтобы в дальнейшем сражаться с топ-соперниками. Грозненцев устроит только победа, а два других результата на руку «Балтике». Предыдущая встреча осталась за командой Сергея Игнашевича (2:0). А как будет в этот раз?
Грозненцев устроит только победа, а два других результата на руку «Балтике»
Фото: vk.com/fcbaltika