7 топ-матчей вторника: НХЛ, НБА, КХЛ и Кубок России

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 31 октября 2023, вторник. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Сиэтл Кракен Сиэтл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Кучеров штамповать очки?

Андрей Василевский на днях впервые поучаствовал в тренировке «Тампы», хотя до возвращения в строй после операции ему ещё далеко. «Молнии» неважно начали сезон, но, судя по последним результатам, всё-таки смогли придумать, как справляться без одного из лучших вратарей мира. Более того, в двух предыдущих встречах они не пропустили ни одного гола! Эта серия вполне может продолжиться с не хватающим звёзд с неба «Сиэтлом». Так же, как и серия Никиты Кучерова, который набирает очки в четырёх матчах подряд.

Никита Кучеров Фото: Getty Images

🏒 2:30: «Виннипег Джетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: побьёт ли Панарин рекорд «Рейнджерс» XXI века?

Артемий Панарин потратил лето на переосмысление себя и этой осенью выглядит абсолютно неудержимым и целеустремлённым. Сейчас он – лучший российский бомбардир НХЛ и пока ещё ни разу не уходил со льда без набранных очков, а в матче с «Виннипегом» может побить клубный рекорд XXI века по продолжительности очковой серии со старта сезона, который сейчас делит с Марианом Габориком. Тем более что «Джетс» — его главные клиенты в Западной конференции, в 20 матчах с ними на его счету 24 очка.

Артемий Панарин Фото: Getty Images

🏀 3:00: «Милуоки Бакс» — «Майами Хит», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 31 октября 2023, вторник. 03:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Майами Хит Майами Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: отомстит ли обновлённый «Милуоки» «Майами» за минувший плей-офф?

«Майами» смог нанести обидное поражение «Милуоки» в первом раунде минувшего плей-офф, что заставило «Бакс» уволить своего тренера. А затем последовал шокирующий обмен, в результате которого Дэмьен Лиллард оказался именно в команде из Висконсина, хотя изначально хотел оказаться в рядах именно «Хит». Флоридская команда всегда не лучшим образом выступает в регулярке, а «Милуоки» неоднократно выигрывал Восточную конференцию в последние годы. Покажет ли Лиллард такой перформанс, который заставит болельщиков «Майами» ещё раз пожалеть о несостоявшейся сделке?

Дэмьен Лиллард Фото: Patrick McDermott/Getty Images

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

Интрига: оправится ли «Лейкерс» после неудачного старта?

«Лос-Анджелесу» досталось тяжёлое расписание в первых трёх матчах, в которых команда уже потерпела два поражения. Многие бьют тревогу, что команда повторит провальный старт минувшего сезона. Для того чтобы чуть сбавить эмоциональное напряжение, команде стоит выиграть эту встречу у заведомо более слабого соперника. Тем не менее лёгкой прогулки не получится, «Орландо» крайне симпатично смотрится, кажется, что молодое ядро наконец готово бороться за плей-офф.

Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Остин Ривз Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

🏒16:30: «Авангард» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2023, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справится ли лихорадящий «Авангард» с ларионовским «Торпедо»?

Болельщики в Омске собирают один аншлаг за другим даже несмотря на то, что «Авангард» переживает не лучшие времена. Мало того, что стабильных результатов за два месяца сезона не появилось, так ещё и пошли кадровые перестановки, и на мороз уже выставили пару игроков. В такой обстановке состоится следующий матч – с «Торпедо», которое, похоже, выбралось из небольшого спада и вновь набирает обороты. Игорь Ларионов делает в Нижнем Новгороде потрясающую работу, влюбляя в «Торпедо» тысячи болельщиков по всей России. Но «Авангарду» очки очень нужны, ведь дальше – выезд, где омичи играют ещё хуже, чем дома.

Справится «Авангард» с ларионовским «Торпедо»? Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏒 19:30: СКА — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2023, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Ак Барс» без лидеров обыграть СКА?

«Ак Барс» неважно начал выездную серию, проиграв и «Ладе» (теперь уже лидеру Востока), и татарстанским соседям из «Нефтехимика». Всё-таки бесследно потеря таких лидеров не прошла – у Вадима Шипачёва травма, в последнем матче не играл и Александр Радулов. В таком не самом боевом состоянии казанцы приехали на битву грандов в Петербург, хотя главный тренер считает, что и без травмированных команда должна генерировать атаку. СКА держится в зоне плей-офф, но весь сезон пока далёк от того, чтобы рвать всех подряд и считаться однозначным фаворитом – в последнем матче, например, снова проиграли «Сочи». Встреча обещает стать упорной – каждому есть что доказывать.

Сможет ли «Ак Барс» без лидеров обыграть СКА? Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

⚽️ 20:30: «Балтика» — «Ахмат», Кубок России, группа С, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа C Fonbet Кубок России . Группа C 31 октября 2023, вторник. 20:30 МСК Балтика Калининград Не начался Ахмат Грозный Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто отправится в Путь регионов, а кто останется в Пути РПЛ?

Если матч «Зенита» и «Крыльев Советов» в Кубке России не имеет турнирной интриги, то встреча «Балтики» и «Ахмата» – совсем наоборот. Команды решат, кто из них останется в Пути РПЛ, а кто упадёт в Путь регионов. С одной стороны, глобальной разницы тут нет, ведь это в любом случае плей-офф Кубка России. Но имиджево важно стать вторым, чтобы в дальнейшем сражаться с топ-соперниками. Грозненцев устроит только победа, а два других результата на руку «Балтике». Предыдущая встреча осталась за командой Сергея Игнашевича (2:0). А как будет в этот раз?