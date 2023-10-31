У СКА новая серия поражений? Команда Ротенберга не сдала экзамен «Ак Барсу»

Радулов ликовал в вип-ложе, а Яшкин огорчил команду, которой стал не нужен.

СКА вернулся домой после четырёхматчевой гостевой серии. В её рамках петербуржцы дважды выиграли и дважды проиграли, подойдя к игре с «Ак Барсом» не в лучшем настроении после игры в Сочи. У казанцев дела в последних матчах, в общем-то, не лучше — одна из лучших команд Востока начала выезд с двух проигранных матчей.

Игра в Северной столице для них началась куда приятнее — уже на четвёртой минуте «Ак Барс» открыл счёт. Получилось, на первый взгляд, немного неуклюже — Никита Дыняк бросил с неудобной, а Дмитрий Кателевский заблокировал обзор голкиперу СКА Артемию Плешкову. В итоге шайба проскочила в «домик» последнему, а публика «Ледового дворца», играть в котором армейцам остаётся совсем недолго, на какое-то время притихла.

Зато шумно было в ложе с неиграющим составом казанцев — капитан команды Александр Радулов, наблюдавший за ходом игры с трибун, очень активно отпраздновал взятие ворот и поспешил разделить радость с Вадимом Шипачёвым. Шипачёв в это время о чём-то разговаривал с Бренданом Лайпсиком, но нашёл время порадоваться успехам товарищей.

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Клуб из столицы Татарстана смотрелся агрессивнее в начале встречи, но пропущенная шайба разбудила зверя — СКА включил какой-то нереальный прессинг и запер казанцев в их зоне чуть ли не на весь оставшийся период. Давление было очень мощным, и оно вылилось в два гола в ворота Тимура Билялова. Первым отличился Арсений Грицюк. Молодой нападающий нанёс не самый сильный, зато хитрый бросок — шайба полетела низом и оказалась в сетке. Ассистировал Грицюку Андрей Чивилёв, который набрал первое очко после перехода из «Нефтехимика».

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Хозяева могли тут же выходить вперёд, но Алекс Гальченюк не смог воспользоваться шедевральным пасом от Захара Бардакова, упустив шайбу из-под крюка. Но под занавес периода СКА всё же добился своего. Василий Глотов забросил в своей 100-й игре за клуб, и благодаря его голу армейцы ушли на перерыв в качестве лидеров.

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Лидерство это, однако, было недолгим — вскоре после выхода из раздевалок равенство на табло было восстановлено. После непродолжительной толкотни у ворот Плешкова расторопнее всех оказался Дмитрий Яшкин, забив с пятака.

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А через несколько минут «Ак Барс» доходчиво объяснил, почему армейцам стоило продолжать играть дисциплинированно — первое же удаление в матче казанцы реализовали всего за полминуты. Дмитрий Кагарлицкий забивал уже в пустые ворота — обзор Плешкову загородил тот же Яшкин, и вратарь СКА не успел сориентироваться после отскока. Чешский нападающий испортил праздник Артемию, которому сегодня исполнился 21 год.

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Петербуржцы играли в большинстве три раза, но это абсолютно никак не им помогло — «Ак Барс» выстоял и в оставшееся время сыграл по счёту, практически не помышляя об атаке. Это сработало — гости больше не позволили СКА забросить ни одной шайбы и добыли первую за три матча победу.