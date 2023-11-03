Стена! Варламов «засушил» Овечкина, установив крутое достижение в НХЛ

Семён стал третьим российским вратарём, который оформил как минимум 40 шатаутов за карьеру. Он не пропускает больше 137 минут.

«Вашингтон» провёл первый матч без Никласа Бекстрёма. Конечно, и раньше были игры без шведского центра, и много, но сейчас ситуация резко изменилась. Бекстрём отошёл от хоккея (пусть официально и не завершал карьеру), и это оставило огромную дыру в составе и в сердцах его партнёров.

Александр Овечкин признался, что новости стали для него шоком, Ти Джей Оши говорил о том, что именно Бекстрём в своё время помог ему возродить карьеру. На каждом в «Вашингтоне» эти перемены оставили отпечаток.

А ведь «Вашингтон» только-только начал оправляться после не слишком удачного старта сезона, выиграл три матча подряд. Эта серия прервалась, когда в гости пожаловали «Айлендерс». «Кэпиталс» пропустили первым же броском по своим воротам, на 22-й секунде игры. Райан Пулок, для которого этот гол стал первым в сезоне, бросил от синей линии через трафик, Дарси Кемпер даже не видел шайбы.

Второй бросок «Айлендерс» смогли нанести только в середине периода, убежав в контратаку с численным преимуществом, которую завершил Симон Хольмстрём. Этого было буквально всё, что «островитяне» организовали в плане атаки в первом периоде – два броска, два гола. Стопроцентная реализация.

«Вашингтон», тем временем, большую часть времени не расставался с шайбой, но ничего не мог поделать ни с Сёмёном Варламовым, который был в абсолютном ударе и в итоге отразил 32 броска, ни с обороной соперника, которая приняла на себя ещё 23 выстрела.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде «Айлендерс» забросили ещё одну шайбу, и этого преимущества с лихвой хватило, чтобы довести матч до победы. Был ещё гол Ти Джея Оши в середине третьего периода, но после тренерского запроса его отменили из-за помехи вратарю.

Звено Овечкина по итогам матча получилось показатель полезности «-3», хотя тут статистики НХЛ ошиблись – в третьем голе на льду была тройка Евгения Кузнецова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Варламов засушил второй матч подряд (до этого были 34 сейва в игре с «Коламбусом») и сейчас делит лидерство в лиге по этому показателю. Настоящая стена! Его серия без пропущенных голов длится уже 137 минут 20 секунд, более того, этот «сухарь» стал для него юбилейным. Семён стал всего лишь третьим российским вратарём в истории НХЛ после Евгения Набокова и Николая Хабибулина, который добрался до отметки в минимум 40 сухих матчей (скоро кэтой компании должен присоединится и Сергей Бобровский, который сегодня оформил 39-й шатаут в карьере)! Крутое достижение, ничего не скажешь.

После игры Варли рассказал, что стоит за двумя подряд «сухарями», и поблагодарил полевых за помощь: «Я всегда ценю ребят, которые выкладываются перед моими воротами. Они блокируют множество бросков, делают это при каждой возможности. В этом наша команда хороша, это всегда помогает.

Я просто стараюсь играть просто, усердно работать, делать своё дело. Не пробую ничего особенного, просто придерживаюсь плана на игру, и всё. Ситуация с отменённым голом Оши? Это была непростая ситуация. По мне, он не то чтобы толкал меня, но был во вратарской зоне, и у меня не было шанса подготовиться к броску. Думаю, поэтому и дали помеху вратарю, хотя я сразу посмотрел повтор и подумал, что тут 50 на 50».