«Наши друзья, родившиеся за «железным занавесом». В США назвали 10 лучших россиян в НХЛ

Североамериканский журналист The Hockey Writers Мэттью Затор решил составить топ-10 лучших российских игроков в НХЛ на данный момент. Это неудивительно — наши парни всегда находятся на виду.

Тем не менее вызывает интерес другое: кто попал в этот свежий североамериканский рейтинг и как обосновали включение того или иного игрока? Давайте разберёмся.

«Россияне сегодня являются одними из самых талантливых и доминирующих игроков в НХЛ. Только за последнее десятилетие они выиграли несколько «Везина Трофи», «Морис Ришар Трофи», «Харт Трофи», «Арт Росс Трофи», «Конн Смайт Трофи» и, конечно же, Кубков Стэнли. Если Россия и не подарила наибольшее количество суперзвёзд нынешней НХЛ, то она, безусловно, внесла наиболее динамичный вклад.

Имя как минимум одного россиянина было написано на Кубке Лорда Стэнли в каждом сезоне НХЛ, начиная с чемпионата-2015/2016. За 2010-е всего трижды игрок российского происхождения не входил в состав команды, завоëвывавшей главный трофей: в «Бостон Брюинз» сезона-2010/2011 и «Чикаго Блэкхоукс» в кампаниях-2012/2013 и 2014/2015. С другой стороны, российский хоккеист был важным фактором в возвращении чемпионства болельщикам своего города.

The Hockey Writers внимательно изучил наших друзей, родившихся (в большинстве случаев) за «железным занавесом». Мы определили, кто сегодня входит в топ-10 россиян в НХЛ, и объяснили почему. Посмотрите, попал ли ваш любимый русский в наш список.

10. Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов, пожалуй, самый волнующий игрок в нашем списке, особенно вживую. Его товарищ по «Кэпиталз» Никлас Бекстрём говорил о россиянине: «На льду он будто бы танцует».

Кузнецов не только выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году, но и стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф, набрав 32 (12+20) очка в 24 матчах. В сезоне-2017/2018 он также установил личные рекорды по количеству шайб (27) и очков (83). Кузя, пожалуй, был самым эффективным игроком от начала сезона и до того момента, когда «Кэпс» завоевали Кубок.

За свои первые полные пять сезонов в НХЛ Кузнецов трижды достиг планки в 20 голов и немного не дотянул до четвёртого раза (19 в сезоне-2016/2017). 2 июля 2017 года он подписал восьмилетний контракт на сумму в $ 62,4 млн. В сезоне-2020/2021 Евгений набрал 400-е очко в карьере и преодолел планку в 500 матчей. Вполне возможно, что он сможет набрать ещё 400 баллов, прежде чем завершит карьеру. В сезоне-2021/2022 Кузя забил ещё 24 гола и набрал 78 очков — это его лучший результат с кампании-2018/2019, когда он оформил 72 балла. Однако в прошлом сезоне россиянин вернулся на землю, забив 12 голов и записав на свой счёт 55 очков. И, как сообщается, он запрашивал обмен в межсезонье. При этом Кузнецов по-прежнему остаётся одним из самых опытных россиян в лиге, и он, несомненно, придёт в себя либо в «Вашингтоне», либо в новой команде.

Евгений Кузнецов (по центру) Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

9. Илья Сорокин

Наконец в этот список попал Илья Сорокин, занявший второе место в голосовании за «Везину» в 2023 году. Стартовый вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» стал звездой НХЛ и, вероятно, одним из лучших игроков, которых лига может предложить на данный момент. Выбранный 78-м на драфте в 2014 году, он дебютировал в НХЛ в сезоне-2020/2021 и быстро зарекомендовал себя как угроза для первого номера команды. Свой первый полный сезон Илья провёл в чемпионате-2021/2022 и начал в старте 52 матча, закончив регулярку с коэффициентом надёжности 2,40 и процентом отражённых бросков 92,5, а также с семью шат-аутами.

Затем Сорокин продемонстрировал игру уровня «Везины» в сезоне-2022/2023, начав в старте 62 встречи и зафиксировав коэффициент надёжности 2,34, 92,4% отражённых бросков и шесть шат-аутов. Он вытащил «Айлендерс» на своей спине в плей-офф, был участником Матча всех звёзд во второй команде и даже получил голоса в борьбе за «Харт Трофи». У него есть всё, что нужно для элитного вратаря — рост, атлетизм и превосходный выбор позиции. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что в обозримом будущем ситуация останется прежней, поскольку генеральный менеджер Лу Ламорелло только что подписал с Сорокиным новый долгосрочный контракт, по которому Илья будет выступать в цветах «Айлендерс» до конца сезона-2031/2032.

Илья Сорокин Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

8. Евгений Малкин

Евгений Малкин не получает того признания, которого заслуживает. Некоторые участники голосования поставили бы его на первое место в нашем списке и, вероятно, были бы раздражены тем, что мы этого не сделали. Хотя мы не поставили Малкина на первую строчку, он действительно был к этому очень близок, даже если его расцвет уже прошёл.

Если говорить исключительно о силе, то в НХЛ нет более мощного российского игрока. Нам будет сложно найти игрока любой национальности, который превзойдёт его. 192-сантиметровый и 88-килограммовый Малкин представляет собой идеальное сочетание габаритов и мастерства.

Малкин трижды набирал 100+ очков за сезон и выигрывал гонки бомбардиров в сезонах-2008/2009 и 2011/2012. У него есть три перстня Кубка Стэнли, «Харт Трофи», «Колдер Трофи», «Конн Смайт» и «Тед Линдсей Эворд» в дополнение к двум «Арт Россам».

За свои первые 18 сезонов в НХЛ — все они были проведены в форме «Питтсбург Пингвинз» — Малкин забил 473 гола, отдал 762 результативные передачи и набрал 1235 очков всего в 1066 матчах. Карьера уровня члена Зала хоккейной славы. Безусловно, у него ещё достаточно бензина в баке, чтобы пробить отметку в 500 шайб, прежде чем завершить карьеру. После нескольких сезонов борьбы с травмами Джино вернулся к своей доминирующей форме в чемпионате-2022/2023, забив 27 голов и набрав 83 очка — это его самый высокий результат с кампании-2019/2020, когда он записал на свой счёт 74 балла. Самое главное: Малкин сыграл во всех 82 матчах. В этом сезоне он резво стартовал, набрав шесть очков в первых трёх встречах.

Евгений Малкин Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

7. Андрей Свечников

Выбранный под вторым номером на драфте НХЛ 2018 года, Андрей Свечников быстро стал одной из звёзд молодой «Каролины». В своём дебютном сезоне-2018/2019 нападающий был одним из четырёх «ураганов», забивших не менее 20 голов. С учётом 17 ассистов Свечников занял шестое место в команде по результативности. Столь хорошие результаты в дебютном сезоне позволили ему финишировать шестым в голосовании за «Колдер Трофи».

Свечников стал первым игроком НХЛ 2000-х годов рождения, забившим гол в плей-офф, и девятым самым молодым игроком в истории НХЛ. На тот момент ему было всего 19 лет и 16 дней. Свечников также стал четвёртым тинейджером в истории НХЛ, забившим два гола в своём дебютном матче плей-офф, когда дважды поразил ворота Брэйдена Холтби, а «Кейнс» проиграли «Вашингтону» со счётом 2:4.

За 68 встреч второго сезона-2019/2020 Свечников установил новый личный рекорд по количеству голов (24), передач (37) и очков (61). Заключив трёхлетний контракт новичка 1 июля 2018 года, «Каролина» нашла добросовестного звёздного игрока, которому, кажется, уже суждено стать лицом франшизы. В сезоне-2021/2022 Свеч, наконец, достиг планки в 30 голов, и, вероятно, это будет не последний раз, когда он добирается до этой отметки, поскольку ему всего 23 года.

Андрей Свечников Фото: Karl B DeBlaker/AP Photo/ТАСС

6. Игорь Шестёркин

В списке суперзвёздных российских вратарей к Андрею Василевскому присоединился не кто иной, как голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Неожиданно выбранный 118-м на драфте в 2014 году, он быстро поднялся по карьерной лестнице и стал одним из лучших — если не лучшим — вратарей в НХЛ прямо сейчас. Хотя Василевский, возможно, всё ещё удерживает этот титул благодаря своим двум Кубкам Стэнли и нескольким стабильным сезонам, 26-летний уроженец Москвы быстро сокращает дистанцию.

Придя на смену иконе франшизы Королю Хенрику Лундквисту, Шестёркин хорошо справляется со своей работой. С 92,3% отражённых бросков за карьеру он до сих пор почти не видел конкурентов в НХЛ. Выиграв свою первую «Везину» с большим отрывом в сезоне-2021/2022 со статистикой уровня Зала славы — коэффициентом надёжности 2,07, 93,5% отражённых бросков и шестью шат-аутами, он будет одним из элитных вратарей НХЛ, вероятно, ближайшие пять лет или около того.

Игорь Шестёркин Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

5. Кирилл Капризов

Пришлось подождать до 23 лет, но Кирилл Капризов наконец-то оказался в НХЛ и быстро стал одним из самых ярких россиян в сегодняшнем хоккее. В ту минуту, когда он ступил на лёд в матче за «Миннесоту» 14 января 2021 года, вы поняли: из него получится нечто особенное. Завершив свою первую встречу в НХЛ с голом, двумя передачами и 21.52 игрового времени, он объявил Александру Овечкину, Евгению Малкину и Никите Кучерову, что им следует подвинуться и освободить место для новой российской суперзвезды.

К концу сезона-2020/2021 Капризов забил 27 голов и набрал 51 очко в 55 матчах и более чем заслужил «Колдер Трофи». «Уайлд» наградили его огромным пятилетним контрактом с кэпхитом в $ 9 млн, который потенциально позволит ему остаться в Миннесоте до конца сезона-2025/2026. Оказалось, что это было только начало для нового члена клуба российских суперзвёзд: в сезоне-2021/2022 Кирилл достиг новых высот, забив рекордные для франшизы 47 голов и набрав рекордные же 108 очков. И он, вероятно, показал бы такие же цифры, если бы не травма в чемпионате-2022/2023, который он закончил с 40 шайбами и 75 баллами в 67 матчах. Достаточно сказать, что в городе появился новый шериф, если говорить об элитных игроках из России.

Кирилл Капризов (справа) Фото: Mark Schiefelbein/AP Photo/ТАСС

4. Артемий Панарин

Хлебушек перешёл в «Чикаго Блэкхоукс» в сезоне-2015/2016 после семи сезонов в Континентальной хоккейной лиге. Будучи новичком в НХЛ, Панарин забил 30 голов и набрал 77 очков, выиграв «Колдер». После двух сезонов подряд с 30+ шайбами в Городе Ветров 23 июня 2017 года он был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» вместе с Тайлером Моттом и драфт-пиком шестого раунда драфта 2017 года на Брэндона Саада, Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

Склонность Панарина к голам сохранилась и в Огайо. Хотя общее количество шайб немного снизилось до 27 и 28 в сезонах-2017/2018 и 2018/2019 соответственно, он превзошёл личный рекорд по очкам — 82 и 87.

Панарин переехал в «Большое Яблоко» (самое известное название Нью-Йорка. — Прим. «Чемпионата») перед чемпионатом-2019/2020, подписав с «Рейнджерс» огромный семилетний контракт на сумму в $ 81,5 млн. В свой первый сезон в качестве «синерубашечника» Артемий выиграл клубную гонку бомбардиров, забив колоссальные 32 гола, отдав 63 передачи и набрав 95 очков всего в 69 матчах — он оформил на целых 20 баллов больше, чем у его ближайшего преследователя. С тех пор Артемий забросил 88 шайб и записал на свой счёт 318 очков в 264 встречах, включая 22 гола и рекордные в карьере 96 баллов в сезоне-2021/2022 и ещё 29 шайб и 92 очка в кампании-2022/2023. Набрав 664 балла в 592 матчах НХЛ, Панарин, скорее всего, станет следующим россиянином, который в конечном итоге достигнет волшебной отметки в 1000 очков.

Артемий Панарин Фото: FRED GREENSLADE/AP Photo/ТАСС

3. Андрей Василевский

Андрей Василевский дебютировал в НХЛ в сезоне-2014/2015. Он был частью «Тампа-Бэй Лайтнинг» на пути к финалу Кубка Стэнли, где они проиграли «Чикаго» в шести матчах. В итоге Васи получил статус стартового вратаря команды в сезоне-2016/2017 и с тех пор удерживает бразды правления в своих руках.

Василевский выиграл «Везину» в кампании-2018/2019. В том сезоне он проиграл всего 10 матчей в регулярном чемпионате, при этом одержав целых 39 побед. С учётом его шести шат-аутов ни один голкипер в лиге не показал более прекрасной игры, поскольку Андрей помог «молниям» достичь рекордного клубного результата с 62 победами в основное время и Президентским трофеем в придачу.

Что ещё сильнее шокирует: Василевский занял только третье место в голосовании за «Везину» в сезоне-2017/2018, несмотря на то что он лидировал в НХЛ по количеству побед (наравне с Коннором Хеллебайком из «Виннипега») — и это на данный момент личный рекорд вратаря — 44 победы. Когда 29 июля 2019 года он переподписал контракт на восемь лет, фанаты «Лайтнинг» получили уверенность в том, что у них будет элитный голкипер на долгие годы.

Вскоре Василевскому удалось извлечь выгоду из короткого сезона. Он выиграл невероятные 18 матчей в плей-офф-2019/2020 на фоне пандемии коронавируса и завоевал первый Кубок Стэнли в карьере. Это произошло после того, как он стал лидером НХЛ по количеству побед в регулярном чемпионате, выиграв 35 раз всего в 52 встречах. Затем, в следующем сезоне, он помог «Лайтнинг» завоевать ещё один Кубок Стэнли, став первым вратарём, выигравшим подряд два трофея, с тех пор как Марк-Андре Флёри сделал это с «Питтсбургом» в 2016 и 2017 годах. Теперь два кубка неизменно ассоциируются с именем Василевского и его звёздными выступлениями. Андрей автоматически подаёт заявку на вступление в Зал славы.

Андрей Василевский Фото: ohn Locher/AP Photo/ТАСС

2. Александр Овечкин

Когда бы Алекс Овечкин ни решил завершить карьеру, его вполне можно будет считать величайшим голеадором в истории хоккея. К 33 годам он забросил 658 шайб. С тех пор он превзошёл отметку в 800 голов. Если бы когда-либо был игрок, способный догнать Уэйна Гретцки (894), то это был бы Овечкин.

Во многом это связано со стабильностью, с которой Великая Восьмёрка регулярно забивает. Он никогда не забрасывал меньше 24 шайб за сезон. Девять раз Овечкин забивал 50 голов и больше. Его лучший результат в карьере пришёлся на третий сезон (2007/2008), когда он забросил 65 шайб в 82 матчах.

Овечкин выигрывал Кубок Стэнли, «Конн Смайт Трофи», восемь «Ришаров», «Колдер Трофи», три «Харта», один «Арт Росс» и три «Лестер Пирсон Эворд/Тед Линдсей Эворд».

Многие надеются, что он будет играть достаточно долго, чтобы побить рекорд Гретцки. Его способность забивать не ослабевает, так что я бы определённо не стал сбрасывать его со счетов.

Александр Овечкин Фото: Andrew Harnik/AP Photo/ТАСС

1. Никита Кучеров

Хотя его регулярный чемпионат-2020/2021 был уничтожен из-за операции на бедре, сегодня в НХЛ нет лучшего россиянина, чем нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. В течение шести сезонов подряд его общее количество очков за «молний» увеличивалось — он достиг плато в 100+ очков как в кампании-2017/2018, так и в 2018/2019.

За исключением своего дебютного чемпионата-2014/2015 он ещё не забивал менее 25 голов за сезон. Набрав 128 (41+87) очков в сезоне-2018/2019, Кучеров заслужил свои «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Благодаря тем же 128 очкам он побил рекорд Александра Могильного по количеству очков за регулярку НХЛ для игрока российского происхождения. Кроме того, Куч по количеству ассистов повторил достижение Яромира Ягра среди крайних нападающих в рамках одного регулярного чемпионата НХЛ. На счету Никиты также три сезона со 100+ очками после 113 (30+83) баллов в чемпионате-2022/2023.

Никита Кучеров Фото: Chris O'Meara/AP Photo/ТАСС

Хоть у «Лайтнинг» есть много выдающихся игроков, Кучеров — единственный, кто имеет такое значение для клуба. Когда «Тампа» выиграла подряд два Кубка в сезонах-2019/2020 и 2020/2021, он стал лучшим в плей-офф по количеству очков — 34 (7+27) в 25 матчах и 32 (8+24) в 23 встречах. И что ещё более удивительно, Куч почти привёл свою команду к третьему подряд Кубку Стэнли, набрав 27 баллов в 23 матчах в плей-офф-2021/2022. К сожалению, «Колорадо» был сильнее.

Прежде чем его карьера подойдёт к концу, вполне вероятно, Кучеров впишет своё имя ещё на несколько страниц книги рекордов».